Окупанти нервують через загрозу оточення: "Скоро в кольцо нас возьмут, со всех сторон обходят", - перехоплення ГУР. АУДIО

Рашисти бояться оточення з боку ЗСУ та незадоволені якістю тилових підрозділів.

Про це свідчить чергове перехоплення ГУР, інформує Цензор.НЕТ.

Двоє рашистів у перехопленій розмові обговорюють поточне становище на лінії фронту. Один зі співбесідників намагається з’ясувати, чи збираються їх міняти на передовій і розповідає, що боїться оточення з боку ЗСУ: "За відчуттями скоро в кільце нас візьмуть. З усіх фронтів обходять. Ми рухаємось вперед, а нас збоку обходять. І схід, і захід. Всі в одному місці зібралися".

На питання, хто ззаду залишися із рашистів, відповідає: "Силовики, алкаші. Хорошого нічого немає".

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