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Окупанти нервують через загрозу оточення: "Скоро в кольцо нас возьмут, со всех сторон обходят", - перехоплення ГУР. АУДIО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Рашисти бояться оточення з боку ЗСУ та незадоволені якістю тилових підрозділів.
Про це свідчить чергове перехоплення ГУР, інформує Цензор.НЕТ.
Двоє рашистів у перехопленій розмові обговорюють поточне становище на лінії фронту. Один зі співбесідників намагається з’ясувати, чи збираються їх міняти на передовій і розповідає, що боїться оточення з боку ЗСУ: "За відчуттями скоро в кільце нас візьмуть. З усіх фронтів обходять. Ми рухаємось вперед, а нас збоку обходять. І схід, і захід. Всі в одному місці зібралися".
На питання, хто ззаду залишися із рашистів, відповідає: "Силовики, алкаші. Хорошого нічого немає".
Топ коментарі
+16 Viktor Orenich 534fb24a
показати весь коментар21.06.2022 18:27
+14 Перехватчик
показати весь коментар21.06.2022 18:35
+10 vadyan
показати весь коментар21.06.2022 18:49
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Будь ласка, зачекайте...
дoвбoйoбiвекспертів. Ще їх на марафон запросіть до фейгіна та аристовіча.
@Go65Me
·
10 ч
Больше всех о блокаде Кёнигсберга кричат те, кто организовали и те кто аплодировали блокаде Мариуполя! Двуличные твари!
Смешные кацапы, залезли в чужую страну убивать мирняк и оккупировать города и теперь удивляются, что им умирать теперь придется...
@stabilnosti
·
26 мин
Эти дебилы что, Чебурашку ***** собрались, в своём "эротическом" триллере?!?
Да ***** же ж!!!