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Окупанти нервують через загрозу оточення: "Скоро в кольцо нас возьмут, со всех сторон обходят", - перехоплення ГУР. АУДIО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Рашисти бояться оточення з боку ЗСУ та незадоволені якістю тилових підрозділів.

Про це свідчить чергове перехоплення ГУР, інформує Цензор.НЕТ.

Двоє рашистів у перехопленій розмові обговорюють поточне становище на лінії фронту. Один зі співбесідників намагається з’ясувати, чи збираються їх міняти на передовій і розповідає, що боїться оточення з боку ЗСУ: "За відчуттями скоро в кільце нас візьмуть. З усіх фронтів обходять. Ми рухаємось вперед, а нас збоку обходять. І схід, і захід. Всі в одному місці зібралися".

На питання, хто ззаду залишися із рашистів, відповідає: "Силовики, алкаші. Хорошого нічого немає".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти скаржаться на непрацюючу техніку: "Везде хлам! Или едет и не стреляет, или стреляет, но не едет" , - перехоплення ГУР. АУДIО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+16
Думка двох невідомих російських дoвбoйoбiв експертів. Ще їх на марафон запросіть до фейгіна та аристовіча.
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21.06.2022 18:27
+14
MeGo

@Go65Me

·
10 ч

Больше всех о блокаде Кёнигсберга кричат те, кто организовали и те кто аплодировали блокаде Мариуполя! Двуличные твари!
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21.06.2022 18:35
+10
Чего так матов мало в разговоре?
Смешные кацапы, залезли в чужую страну убивать мирняк и оккупировать города и теперь удивляются, что им умирать теперь придется...
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21.06.2022 18:49
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Думка двох невідомих російських дoвбoйoбiв експертів. Ще їх на марафон запросіть до фейгіна та аристовіча.
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21.06.2022 18:27 Відповісти
они не думают а сракой ощущают что будет им жопа
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21.06.2022 18:49 Відповісти
MeGo

@Go65Me

·
10 ч

Больше всех о блокаде Кёнигсберга кричат те, кто организовали и те кто аплодировали блокаде Мариуполя! Двуличные твари!
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21.06.2022 18:35 Відповісти
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21.06.2022 18:37 Відповісти
Алкашами они я так понял лугандоновцев называют….скорее бы задавить всех этих гнойных *********!!!
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21.06.2022 18:39 Відповісти
Одне непорозуміння). Щиро бажаю, як мінімум потрапити у полон і працювати років так с 20 на відновлення всього того, що вони зруйнували. А так насправді ніякого жалю, тіки ненависть!!!!!!!
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21.06.2022 18:39 Відповісти
Чего так матов мало в разговоре?
Смешные кацапы, залезли в чужую страну убивать мирняк и оккупировать города и теперь удивляются, что им умирать теперь придется...
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21.06.2022 18:49 Відповісти
потому что один преподаватель русской словесности, а второй филолог из Барнаульского университета.
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21.06.2022 19:58 Відповісти
Вестник Стабильности #StandWithUkraine

@stabilnosti

·
26 мин

Эти дебилы что, Чебурашку ***** собрались, в своём "эротическом" триллере?!?

Да ***** же ж!!!

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21.06.2022 18:56 Відповісти
Мардва лять. ПС. У мардовских скасках укумаренный ивашка даже балотную ватрушку трахает.
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21.06.2022 19:00 Відповісти
У всіх народів всі казки виключно про це. Те, що ми читали в дитинстві - літературні обробки для дітей.
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21.06.2022 22:47 Відповісти
У этого зверька такие глаза, как будто сзади крокодил пристроился!
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22.06.2022 11:55 Відповісти
Почему оккупанты так беспокоятся? А потому, шо наш Арестович сказал: В Донецкой области российская армия физически закончится. Вот почему!
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21.06.2022 18:58 Відповісти
Арестович-это сила.
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21.06.2022 19:19 Відповісти
Оркестрович
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21.06.2022 22:29 Відповісти
Поки одні окупанти розмовляють про оточення з усіх фронтів, інші окупанти захопили Тошківку...
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21.06.2022 19:30 Відповісти
 
 