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Новини
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Генпрокурор США Гарланд прибув до України для обговорення з Венедіктовою воєнних злочинів

венедіктова,генпрокурор,гарланд

Генеральний прокурор США Меррік Гарланд у вівторок, 21 червня, прибув в Україну, щоб зустрітися з генеральною прокуроркою Іриною Венедіктовою для обговорення воєнних злочинів у зв’язку з російським вторгненням.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Під час неоголошеної поїздки генеральний прокурор Меррік Гарланд відвідав Україну та підтвердив відданість США допомозі у виявленні, затриманні та судовому переслідуванні осіб, причетних до воєнних злочинів і звірств", - написав представник Міністерства юстиції США у твіттері, опублікувавши відео зустрічі Гарланда зі ЗМІ.

Генпрокурор США наголосив, що злочинцям не вдасться сховатися.

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"Я тут, щоб висловити непохитну підтримку Сполученими Штатами народу України в розпал неспровокованого та несправедливого російського вторгнення... Сполучені Штати направляють безпомилковий сигнал. Сховатися ніде. Ми та наші партнери використовуватимемо всі доступні способи, щоб переконатися, що ті, хто несе відповідальність за ці злочини, притягнуті до відповідальності", - сказав Гарланд журналістам.

Автор: 

США (22545) Венедіктова Ірина (829) воєнні злочини (1852) Генпрокурор (32)


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Топ коментарі
+12
БенЯдіктова, віддай Америці бабломойського, щоб людина два рази не їздила.
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21.06.2022 19:06
+9
Вот нехай Гарланд у Бенядиктовой заодно спросит за историю с клистронами. Это по поводу военных злочинов.
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21.06.2022 19:04
+6
Чонгар, мосты, клистроны, Гром 2, Стугны, Корсары, Нептуны, Асфальт....
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21.06.2022 19:25
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WarMonitor

@WarMonitor3

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https://twitter.com/WarMonitor3/status/1538581205024751618 19 июн.

Ex SAS guys operating in Severodonetsk are awesome
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21.06.2022 18:49 Відповісти
Сподіваюся, він буде мати дуууже гарний секс з мізками бєнядіктової! Дуже-дуже гарний!)))
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21.06.2022 18:53 Відповісти
****** только зрадоботы вроде тебя
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21.06.2022 19:05 Відповісти
Вот нехай Гарланд у Бенядиктовой заодно спросит за историю с клистронами. Это по поводу военных злочинов.
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21.06.2022 19:04 Відповісти
Все больше профильных специалистов из США и Великобритании приезжает к своим "коллегам" из власти Украины. Я так понимаю курируют на месте ибо наши не справляются или не хотят.
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21.06.2022 19:06 Відповісти
БенЯдіктова, віддай Америці бабломойського, щоб людина два рази не їздила.
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21.06.2022 19:06 Відповісти
Беня напрягся.
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21.06.2022 19:11 Відповісти
Чонгар, мосты, клистроны, Гром 2, Стугны, Корсары, Нептуны, Асфальт....
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21.06.2022 19:25 Відповісти
А Коломйского , в качестве сувенира на память, он не мог бы прихватить?
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21.06.2022 20:38 Відповісти
Тепер головне, щоб не заарештував Венедіктову за невоєнні злочини!
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21.06.2022 21:13 Відповісти
 
 