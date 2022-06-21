Ворог захопив Підлісне та Мирну Долину на Луганщині, має частковий успіх в районі Гірського, - Генштаб ЗСУ
Оперативна інформація Генерального Штабу Збройних Сил України щодо російського вторгнення станом на 18.00 21.06.2022.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Триває 118 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.
На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін в діяльності підрозділів збройних сил республіки Білорусь не зафіксовано. Зберігається загроза ракетних ударів з території цієї країни.
На Сіверському напрямку противник продовжує інженерне обладнання прикордонних районів та мінування місцевості. Обстріляв з мінометів та артилерії райони населених пунктів Середина-Буда, Миропілля, Юнаківка Сумської області та Грем’яч на Чернігівщині.
На Харківському напрямку противник вів повітряну розвідку в районах населених пунктів Руська Лозова, Черкаська Лозова та Питомник. Артилерійські обстріли фіксувалися поблизу Харкова, Перемоги, Верхнього Салтова, Старого Салтова, Чепіля, Рубіжного та Старої Гнилиці. Окрім того, РСЗВ застосовано по районах населених пунктів Коробочкине, Мосьпанове та Кутузівка.
На Слов’янському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на утриманні раніше зайнятих позицій, веде оборону. Артилерійські обстріли фіксувалися в районах населених пунктів Богородичне, Велика Комишуваха, Грушуваха, Долина, Петрівське, Завгороднє, Протопопівка, Пришиб, Карнаухівка, Вірнопілля, Червоне, Довгеньке та Краснопілля. Окупанти завдали авіаційного удару поблизу Дібрівного.
На Донецькому напрямку противник перегрупувався з метою посилення для подальших дій на Бахмутському напрямку. Крім того, виявлено формування зведених підрозділів. Так, у зв’язку з суттєвими втратами відзначено переформування двох батальйонних тактичних груп зі складу підрозділів 5-ї загальновійськової армії, що втратили боєздатність, в одну зведену БТГр. Також, за наявною інформацією, противник вивів на відновлення боєздатності підрозділи 1-ї окремої мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу.
На Краматорському напрямку ворог активних дій не вів, обстрілював позиції наших військ із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Донецьке, Стародубівка, Миколаївка та Пришиб.
На Сєвєродонецькому напрямку тривають бойові дії у місті Сєвєродонецьк. Ворог здійснював вогневий вплив із танків та артилерії неподалік Сєвєродонецька, Лисичанська, Воронового, Мирної Долини та Гірського. Ворожу спробу розвідки боєм у напрямках Метьолкіне – Воронове та Метьолкіне – Сиротине українські воїни грамотно відбили. Противник відійшов.
Окупанти закріплюються в населеному пункті Устинівка, ведуть наступ у напрямку Білої Гори, мають частковий успіх, бойові дії тривають. На напрямку Тошківка – Підлісне ворог оволодів населеними пунктами Підлісне та Мирна Долина, закріплюється на зайнятих рубежах. Також, має частковий успіх в районі населеного пункту Гірське. Штурм у напрямку Високого українські воїни успішно відбили.
На Бахмутському напрямку ворог обстріляв райони Берестового та Комишувахи. Вів наступ у напрямку Олександропілля – Комишуваха. Успіху не мав, відійшов.
На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій противник не вів. Обстріляв території поблизу Красногорівки, Гострого, Новоандріївки, Гуляйпільського та Новосілки.
На Південнобузькому напрямку ворог, з метою виснаження особового складу та руйнування фортифікаційних споруд здійснював вогневий вплив по позиціях наших військ та вів повітряну розвідку БпЛА.
Віримо у Збройні Сили України! Довіряємо тільки офіційним джерелам та продовжуємо тотальний спротив! Разом переможемо! Слава Україні!", - йдеться в інформації Генштабу ЗСУ.
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наші здали
наші відійшли
наші покинули
ворог заняв
ворог захопив
ворог вдерся ..
автор статті сам вирішує як написати щоб коли піпл побачив то які алгоритми виробить їх мозок
Другая методика не подходит для противодействия ударным кулакам,которыми сейчас пользуется РФ.
Если тупо сидеть на статичной позиции-будут только громадные потери от вала снарядов и ракет
Уже и так сейчас стало понятно,что они никуда уже особо не торопятся,снося первично все артподготовкой в стиле первой мировой войны (работа по квадратам)-при которой особой выучки артиллеристов не нужно-набираешь первых попавшихся мобиков,ставишь более менее обученного наводчика,командира орудия и оператора Дронов.
При такой схеме РФ может воевать чуть ли не вечно
Единственная проблема обученный состав в армию.Но при таких действиях его хватит надолго.
По советским правилам запасы рассчитывались на 10 миллионную полноценную армию (а не нынешние огрызки из бтг и бригад) на полгода интенсивных,беспрерывных военных действий.
Отсюда и количество боеприпасов-к примеру на каждый град было изготовлено по 40 комплектов,примерно такое же количество на ДР.рсзо.На каждую ствольную артиллерию -по 2 комплекта ресурса ствола.(у д-20 и д-30 ресурс не менее 10 тыс.выстрелов).
Склады в РФ почти не взрывались,в отличие от наших (у нас в Калиновке сгорело от 300 до 500 тыс 152 мм снарядов).
Вот и считайте сколько они могут воевать низкотехнологичным оружием,особенно на небольших направлениях,даже если процентов 20 снарядов не взорвется из-за дряхлости детонаторов.
Для противодействия нужна большая помощь западного блока,особенно в ударных дронах,ствольной артиллерии и РСЗО.
И 4 химарса не могут сделать противовеса кацапским смерчам,тем более у них их много переделанных по типу химарсов
Битва при Канах
під час Першої північної війни
кацапи нічого не вигадували
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Друга Пунічна війна (218-201 до н.е.). Пуни, - так римляни називали карфагенян.
Певне, що маневр українських військ, в результаті чого ворог мав частковий успіх з перспективою створення невеличкого казанка в районі Гірське-Золоте, мав на меті уникнення суттєвих втрат особового складу.
А потім ще й в Тошківці їм писти вломити...
Тобто все залежить від майстерності, бажання, оперативності прийняття і виконання рішень, але, як відомо, немає нічого ідеального.