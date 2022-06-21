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Новини Війна
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Ворог захопив Підлісне та Мирну Долину на Луганщині, має частковий успіх в районі Гірського, - Генштаб ЗСУ

генштаб

Оперативна інформація Генерального Штабу Збройних Сил України щодо російського вторгнення станом на 18.00 21.06.2022.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Триває 118 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню.

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін в діяльності підрозділів збройних сил республіки Білорусь не зафіксовано. Зберігається загроза ракетних ударів з території цієї країни.

На Сіверському напрямку противник продовжує інженерне обладнання прикордонних районів та мінування місцевості. Обстріляв з мінометів та артилерії райони населених пунктів Середина-Буда, Миропілля, Юнаківка Сумської області та Грем’яч на Чернігівщині.

На Харківському напрямку противник вів повітряну розвідку в районах населених пунктів Руська Лозова, Черкаська Лозова та Питомник. Артилерійські обстріли фіксувалися поблизу Харкова, Перемоги, Верхнього Салтова, Старого Салтова, Чепіля, Рубіжного та Старої Гнилиці. Окрім того, РСЗВ застосовано по районах населених пунктів Коробочкине, Мосьпанове та Кутузівка.

На Слов’янському напрямку ворог основні зусилля зосереджує на утриманні раніше зайнятих позицій, веде оборону. Артилерійські обстріли фіксувалися в районах населених пунктів Богородичне, Велика Комишуваха, Грушуваха, Долина, Петрівське, Завгороднє, Протопопівка, Пришиб, Карнаухівка, Вірнопілля, Червоне, Довгеньке та Краснопілля. Окупанти завдали авіаційного удару поблизу Дібрівного.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 34,1 тис. осіб, 216 літаків, 181 гелікоптер, 1496 танків та 3606 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

На Донецькому напрямку противник перегрупувався з метою посилення для подальших дій на Бахмутському напрямку. Крім того, виявлено формування зведених підрозділів. Так, у зв’язку з суттєвими втратами відзначено переформування двох батальйонних тактичних груп зі складу підрозділів 5-ї загальновійськової армії, що втратили боєздатність, в одну зведену БТГр. Також, за наявною інформацією, противник вивів на відновлення боєздатності підрозділи 1-ї окремої мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу.

На Краматорському напрямку ворог активних дій не вів, обстрілював позиції наших військ із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Донецьке, Стародубівка, Миколаївка та Пришиб.

На Сєвєродонецькому напрямку тривають бойові дії у місті Сєвєродонецьк. Ворог здійснював вогневий вплив із танків та артилерії неподалік Сєвєродонецька, Лисичанська, Воронового, Мирної Долини та Гірського. Ворожу спробу розвідки боєм у напрямках Метьолкіне – Воронове та Метьолкіне – Сиротине українські воїни грамотно відбили. Противник відійшов.

Окупанти закріплюються в населеному пункті Устинівка, ведуть наступ у напрямку Білої Гори, мають частковий успіх, бойові дії тривають. На напрямку Тошківка – Підлісне ворог оволодів населеними пунктами Підлісне та Мирна Долина, закріплюється на зайнятих рубежах. Також, має частковий успіх в районі населеного пункту Гірське. Штурм у напрямку Високого українські воїни успішно відбили.

Також читайте: У промзоні Сєверодонецька тривають запеклі бої, війська РФ потужно обстріляли Лисичанськ, штурм біля Сиротиного стримано, - Гайдай. ФОТО

На Бахмутському напрямку ворог обстріляв райони Берестового та Комишувахи. Вів наступ у напрямку Олександропілля – Комишуваха. Успіху не мав, відійшов.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій противник не вів. Обстріляв території поблизу Красногорівки, Гострого, Новоандріївки, Гуляйпільського та Новосілки.

На Південнобузькому напрямку ворог, з метою виснаження особового складу та руйнування фортифікаційних споруд здійснював вогневий вплив по позиціях наших військ та вів повітряну розвідку БпЛА.

Віримо у Збройні Сили України! Довіряємо тільки офіційним джерелам та продовжуємо тотальний спротив! Разом переможемо! Слава Україні!", - йдеться в інформації Генштабу ЗСУ.

Автор: 

Генштаб ЗС (6501) Донбас (22354) Луганська область (4876)


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Топ коментарі
+59
Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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21.06.2022 18:56
+12
Без тебя разберутся.
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21.06.2022 19:07
+12
Это война. У Украины за войну не было ни одного настоящего поражения и вероятно уже не будет. Именно в войне. Так что истерики по любому поводу выглядят невероятно жалко и попахивают открытым троллингом.
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21.06.2022 19:27
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Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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21.06.2022 18:56 Відповісти
можна інформацію подати так :
наші здали
наші відійшли
наші покинули
ворог заняв
ворог захопив
ворог вдерся ..

автор статті сам вирішує як написати щоб коли піпл побачив то які алгоритми виробить їх мозок
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21.06.2022 19:37 Відповісти
Любимая русская стратегия - котел.
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21.06.2022 19:08 Відповісти
Немецкая имела маневренные танки. Россия нет. Так что вся эта доктрина котлов чисто механистичная, а не соответствует тем инструментам которые есть у России. Впрочем зачем я рассказываю. Тут с марта месяца носятся с этими котлами.
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21.06.2022 19:25 Відповісти
Мариуполь взяли в осаду. Это не котел. Доктрина котлов связана я написал с чем.
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21.06.2022 19:28 Відповісти
Нет. Просто потому что там с одной стороны море, с другой Россия, а с третьей была сдача. А потом было преимущество в живой силе в разы и авиация. Короче, это какой-то антикотел, где ты меньшими силами можешь окружить большие за счет маневренности.
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21.06.2022 19:33 Відповісти
Да, записывай что угодно. Осады шли с древности. Вспомни Трою. Вот была осада Мариуполя. Вот и всё. Так что не надо свою доктрину котлов перекидывать на осаду.
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21.06.2022 19:36 Відповісти
Лучше в военкомат запишитесь.
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21.06.2022 19:38 Відповісти
Немцы боролись с подобной тактикой ,как у кацапстана методом подрезки флангов моторизованными соединениями.
Другая методика не подходит для противодействия ударным кулакам,которыми сейчас пользуется РФ.
Если тупо сидеть на статичной позиции-будут только громадные потери от вала снарядов и ракет
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21.06.2022 19:37 Відповісти
У России просто страшные потери в пехоте. Как раз из-за тактики которую выбрала Украина. Если бы она играла в игры с Россией вместо того чтобы истощать её силы, то давно бы проиграла.
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21.06.2022 19:39 Відповісти
"страшные потери" для кого , Для рашки ? да ей пох.
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21.06.2022 20:09 Відповісти
Я думаю реально сейчас потери 1 к 1,несмотря на то что наступают орки.
Уже и так сейчас стало понятно,что они никуда уже особо не торопятся,снося первично все артподготовкой в стиле первой мировой войны (работа по квадратам)-при которой особой выучки артиллеристов не нужно-набираешь первых попавшихся мобиков,ставишь более менее обученного наводчика,командира орудия и оператора Дронов.
При такой схеме РФ может воевать чуть ли не вечно
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21.06.2022 22:28 Відповісти
в военное училище сходи. Вечных двигателей не бывает, заодно термин "оперативная пауза" будешь знать
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21.06.2022 23:15 Відповісти
Это вся та же мантра про могучую Россию. Правда в том что у них нет ресурсов наступать даже как в начале мая. Вот и весь ответ.
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22.06.2022 05:54 Відповісти
Мобилизационный ресурс РФ больше нашего в 4 раза,по боеприпасам и РСЗО и ствольной артиллерии можно и не говорить,плюс производство низкотехнологичных ракет и снарядов есть и санкциями его не прибьют.
Единственная проблема обученный состав в армию.Но при таких действиях его хватит надолго.
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22.06.2022 08:06 Відповісти
В теории да. В реальности они тут стреляют тем что накопили за эти восемь лет и это у них уже кончается. Дальше наступает паритет, который зависит от логистики и плечо у России попросту дальше. И это никак не изменить. Какая разница что у тебя где-то за Уралом есть припасы, если их нет прямо здесь и сейчас?
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22.06.2022 09:03 Відповісти
"уже кончается" - ну это уже мем.
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22.06.2022 09:25 Відповісти
Так что ты скажешь на тот факт, что они сейчас щедро используют всё что копили тут годами?
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22.06.2022 09:56 Відповісти
Они стреляют запасами СССР.
По советским правилам запасы рассчитывались на 10 миллионную полноценную армию (а не нынешние огрызки из бтг и бригад) на полгода интенсивных,беспрерывных военных действий.
Отсюда и количество боеприпасов-к примеру на каждый град было изготовлено по 40 комплектов,примерно такое же количество на ДР.рсзо.На каждую ствольную артиллерию -по 2 комплекта ресурса ствола.(у д-20 и д-30 ресурс не менее 10 тыс.выстрелов).
Склады в РФ почти не взрывались,в отличие от наших (у нас в Калиновке сгорело от 300 до 500 тыс 152 мм снарядов).
Вот и считайте сколько они могут воевать низкотехнологичным оружием,особенно на небольших направлениях,даже если процентов 20 снарядов не взорвется из-за дряхлости детонаторов.
Для противодействия нужна большая помощь западного блока,особенно в ударных дронах,ствольной артиллерии и РСЗО.
И 4 химарса не могут сделать противовеса кацапским смерчам,тем более у них их много переделанных по типу химарсов
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22.06.2022 15:27 Відповісти
Лише поки не почнуть знищувати артилерійські позиції, дронами камікадзе до прикладу, якщо артою не виходить
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22.06.2022 00:59 Відповісти
Ну пусть не торопятся как бы. Я только за.
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22.06.2022 05:53 Відповісти
В окопах розстрілюють з артилерії як зайців. Плануєш програти - лізь по окопам
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22.06.2022 00:55 Відповісти
Перший найвідоміший котьол -
Битва при Канах

під час Першої північної війни


кацапи нічого не вигадували
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21.06.2022 20:04 Відповісти
під час Першої північної війни
********
Друга Пунічна війна (218-201 до н.е.). Пуни, - так римляни називали карфагенян.

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21.06.2022 20:28 Відповісти
мыться надо и кокошник регулярно менять - Лермонтов же ещё вам писал
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21.06.2022 19:12 Відповісти
Без тебя разберутся.
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21.06.2022 19:07 Відповісти
Куди відходити , яким шляхом?Врубівка й Комишувахи окуповані раніше.
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21.06.2022 22:14 Відповісти
Это война. У Украины за войну не было ни одного настоящего поражения и вероятно уже не будет. Именно в войне. Так что истерики по любому поводу выглядят невероятно жалко и попахивают открытым троллингом.
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21.06.2022 19:27 Відповісти
Ну пусть русские так считают. Я как бы не против.
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21.06.2022 19:52 Відповісти
Вообще за эти месяцы у меня к русскому бахвальству выработалось какое-то равнодушие. Это раньше я там заядло спорил, что это не так, а теперь как-то всё равно. Считаешь, что это великие победы русских витязей? Ради бога. Можешь радоваться. Это как бы ничего не изменит в итоге.
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21.06.2022 19:53 Відповісти
Согласен, территория это временно, главное люди, наши защитники. Методом инертных маневров, валить этих тварей как можно больше. Однажды, и я думаю уже скоро у них треснет хребет. Вот тогда...
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21.06.2022 20:41 Відповісти
Здача півдня, криму, ордло хіба не поразки?
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22.06.2022 01:01 Відповісти
Вот так незаметно появилось "Краматорское направление" ... А почему не "Славянское направление"? Такое впечатление, что Славянск уже приговорили.
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21.06.2022 19:19 Відповісти
Так розумію що Слов'янськ то вода для всього Донбасу,не можна його "приговорити".
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21.06.2022 19:31 Відповісти
Тобі доповіли?
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21.06.2022 19:59 Відповісти
Не відповідайте ботам. Зразу в спам. На цензорі зара половина "непонятних личностєй" з датою регістрації в пару неділь
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21.06.2022 21:20 Відповісти
Просування супротивника на лінії Попасна-Лісичанськ спричинене його перевагою у ствольній і реактивній артилерії, хоч за останні дні і вдалось вибити з десяток ворожих складів з боєзапасами. При цьому, на відкритій місцевості найбільш небезпечним для нашої піхоти є застосування рашистами важких вогнеметних систем ТОС-1 і ТОС-1А на відстані до 5 км, які залпами ціляють термобаричними зарядами, що при перших підривах створюють хмари вибухової суміші, а при других від хвостовиків - об'ємні вибухи з температурою біля 1000 градусів та тиском, від якого важко вціліти, якщо не перебуваєш в танку.
Певне, що маневр українських військ, в результаті чого ворог мав частковий успіх з перспективою створення невеличкого казанка в районі Гірське-Золоте, мав на меті уникнення суттєвих втрат особового складу.
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21.06.2022 19:59 Відповісти
Очевидно, що йде війна озброєння, чиє краще та ефективніше, те й перемагає. От тільки цікаво, невже рашистське озброєння краще від західного? Чому його не знищують?
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22.06.2022 01:07 Відповісти
Йоу.... та яка ж слушна можливість зараз атакувати з Білої Гори назустріч до Гірського по трасі Р-66, та відсікти орків в Мирній Долині та Підлісному і викосити їх шо будяки в полі!
А потім ще й в Тошківці їм писти вломити...
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21.06.2022 20:07 Відповісти
я вот реально не понимаю как орки могут окружить наши войска в районе Северодонецка если там им в спину сразу могут шарахнуть украинские гаубицы и химарсы стоящие возле Бахмута или Славянска и будет получен эффект молота и наковальни. Для того чтоб реально чего-то достичь им нужно свою группировку наращивать во много раз на всех направлениях, но наши как я понимаю тоже должны контролировать эту ситуацию
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21.06.2022 20:30 Відповісти
Кому надо, тот всё понимает, тебя неверно информируют или ты отказываешься признавать реальность.
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21.06.2022 21:24 Відповісти
На Бахмут жмут серьезно со стороны авдеевки,после того как рухнула оборона Попасной,пришлось оставить светлодарскую дугу-вот оттуда и давят на бахмут
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21.06.2022 22:32 Відповісти
На жаль військові воюють по командах згори, кажуть стріляти з хаймарсів - стріляють, якщо ні, то стоять, кажуть заходити в тил ворогу - йдуть, і т.д.

Тобто все залежить від майстерності, бажання, оперативності прийняття і виконання рішень, але, як відомо, немає нічого ідеального.
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22.06.2022 01:12 Відповісти
Верховный с промовами выступал уже ? Почему нормально не командует? Военкомат прогулял? Почему тишина в эфире? 22 июня. Завтра война в его голове начинается
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21.06.2022 22:16 Відповісти
 
 