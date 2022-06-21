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Новини Війна
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Російські окупанти ізолювали Дергачівську громаду на Харківщині: заборонили людям телефонувати рідним і обмежили пересування, - голова Задоренко

рф

У Дергачівській громаді, що межує з Харковом, російські загарбники заборонили мешканцям телефонувати рідним і ввели обмеження на пересування населеними пунктами, людям не вистачає харчів, також немає ліків.

Про це повідомив у Фейсбуці голова Дергачівської громади В’ячеслав Задоренко, передає Цензор.НЕТ.

"За інформацією, якою ми володіємо, в окупованих населених пунктах Дергачівщини люди перебувають майже в повній ізоляції. Окупанти ввели суворі обмеження на пересування, забороняють місцевим мешканцям телефонувати своїм рідним та близьким, не забезпечують людей продовольством і медикаментами. Мешканці Козачолопанського, Проходівського та Токарівського округів живуть в реаліях гуманітарної катастрофи", - повідомив Задоренко.

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За його даними, минулої доби ворожа армія завдавала артилерійських ударів по місту Дергачі, селам Безруки, Слатине, Прудянка, Руська Лозова, Питомник. Також окупанти били з танків та інших видів важкої зброї по Прудянці, Цупівці, Дементіївці. Інформація про загиблих чи поранених до керівництва громади не надходила.

Автор: 

окупація (6669) Харківщина (6054)


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Топ коментарі
+2
не Дергачі а Дергачівській громада, це як район раніше і окуповані там окремі населенні пункти
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21.06.2022 19:37
+1
Площа Дергачівської териториальної громади - 544 квадратних км. Населення - 44 000. Частина Дергачівської громади, починаючи з 24.02.22. перебуває в тимчасовій окупації москальськими свінособакамі. Місто Харків то є місто Харків, він не окупований, а Дергачівська громада то є харківська область, деякі райони якої визволені аж до самого кордону з москальським непотребом, Але ще є райони харківської області, які, нажаль, тимчасово окуповані, в їхньому числі є частина земель Дергачівської громади. Що тут, нахєр, "незрозумілого"??
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21.06.2022 19:45
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не поняв Дергачі ж під самим Харковом...А казали що Харків звільнили аж до кордону з рихфи ...
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21.06.2022 19:30 Відповісти
не Дергачі а Дергачівській громада, це як район раніше і окуповані там окремі населенні пункти
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21.06.2022 19:37 Відповісти
А почитати статтю і на карту подивитись - слабО ?
Три перелічених округи - прикордонні, вони поки ще під орками і ті за них серйозно вчепились.
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21.06.2022 19:39 Відповісти
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21.06.2022 19:43 Відповісти
Я був у Дергачах і районі ,Вася..
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21.06.2022 19:55 Відповісти
divno...tak oni okruzhili tam gorod? poluchaetsa ani uzhe sever zahvatili ?
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21.06.2022 19:39 Відповісти
Те населённые пункты, которые названы находятся по трассе е 105 возле самой российской границы почти
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21.06.2022 20:37 Відповісти
Площа Дергачівської териториальної громади - 544 квадратних км. Населення - 44 000. Частина Дергачівської громади, починаючи з 24.02.22. перебуває в тимчасовій окупації москальськими свінособакамі. Місто Харків то є місто Харків, він не окупований, а Дергачівська громада то є харківська область, деякі райони якої визволені аж до самого кордону з москальським непотребом, Але ще є райони харківської області, які, нажаль, тимчасово окуповані, в їхньому числі є частина земель Дергачівської громади. Що тут, нахєр, "незрозумілого"??
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21.06.2022 19:45 Відповісти
В Мелитополе для сирийцев, приехавших воевать за рашистов, оставили послания (фото)

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21.06.2022 19:37 Відповісти
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21.06.2022 19:39 Відповісти
Два слова - кацапи здохніть, тут не треба співати маразматичну пісеньку "Геть з України москаль некрасивий".
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21.06.2022 22:37 Відповісти
 
 