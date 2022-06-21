Російські окупанти ізолювали Дергачівську громаду на Харківщині: заборонили людям телефонувати рідним і обмежили пересування, - голова Задоренко
У Дергачівській громаді, що межує з Харковом, російські загарбники заборонили мешканцям телефонувати рідним і ввели обмеження на пересування населеними пунктами, людям не вистачає харчів, також немає ліків.
Про це повідомив у Фейсбуці голова Дергачівської громади В’ячеслав Задоренко, передає Цензор.НЕТ.
"За інформацією, якою ми володіємо, в окупованих населених пунктах Дергачівщини люди перебувають майже в повній ізоляції. Окупанти ввели суворі обмеження на пересування, забороняють місцевим мешканцям телефонувати своїм рідним та близьким, не забезпечують людей продовольством і медикаментами. Мешканці Козачолопанського, Проходівського та Токарівського округів живуть в реаліях гуманітарної катастрофи", - повідомив Задоренко.
За його даними, минулої доби ворожа армія завдавала артилерійських ударів по місту Дергачі, селам Безруки, Слатине, Прудянка, Руська Лозова, Питомник. Також окупанти били з танків та інших видів важкої зброї по Прудянці, Цупівці, Дементіївці. Інформація про загиблих чи поранених до керівництва громади не надходила.
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