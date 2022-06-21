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Новини Війна
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США створили групу для розслідування воєнних злочинів в Україні: її очолив мисливець за нацистами Розенбаум

гарланд,меррік

Генеральний прокурор США Меррік Гарланд, який також є очільником Мін'юсту, оголосив про створення групи з розслідування воєнних злочинів під час візиту до України у вівторок.

Про це повідомляє CNN, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Група працюватиме над виявленням та притягненням до відповідальності всіх, хто вчинив воєнні злочини в Україні.

Групу, за словами Гарланда, очолить найвідоміший у Мін'юсті США мисливець за нацистами Елі Розенбаум, і вона складатиметься з експертів із розслідувань, пов'язаних із порушеннями прав людини та військовими злочинами.

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67-річний Розенбаум 36 років працює в Мін'юсті США і раніше обіймав посаду директора зі стратегії та політики у сфері забезпечення дотримання прав людини. Він допоміг міністерству у понад 100 випадках позбавити громадянства обвинувачених нацистів або депортувати їх.

Гарланд також повідомив, що Міністерство юстиції США направить трьох прокурорів для консультування України, а також країн Європи та Близького Сходу у боротьбі зі спробами Росії ухилитися від глобальних санкцій.

Автор: 

США (22545) воєнні злочини (1852)


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Топ коментарі
+44
Очень сильный ход! Международный охотник за нацистами Розенбаум будет расследовать преступления кацапских "борцов с фошызмом"
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21.06.2022 20:02
+18
"Мисливець за нацистами" - звучить круто.
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21.06.2022 20:11
+13
Елі Розенбаум - це Розенбаум здорової людини. Не плутати з блатним співаком Розенбаумом - то Розенбаум курця.
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21.06.2022 20:03
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Очень сильный ход! Международный охотник за нацистами Розенбаум будет расследовать преступления кацапских "борцов с фошызмом"
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21.06.2022 20:02 Відповісти
Елі Розенбаум - це Розенбаум здорової людини. Не плутати з блатним співаком Розенбаумом - то Розенбаум курця.
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21.06.2022 20:03 Відповісти
Вспомнилось на "музыку" его однофамильца. Очень актуально:
А \"ихтамнеты\" в черных пакетах
едут на родину в землю компостом залечь...
Вышло неловко с \"командировкой\"
или с путевкой, да чё там, всем похер уже...

когда в набат ударила отчизна:
мочи жыдов, пиндосов и фашистов..
все думали ,что лучше нет работы -
чем бить трусливых укров с пулемета,
а после, хоть в говно - всё на халяву,
кресты на грудь, по всем каналам слава...
и вот.. везем на родину героев,
которых там на пустыре зароют...
Которых там на пустыре зароют...

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21.06.2022 20:04 Відповісти
https://youtube.com/watch?v=97ybbfyCXFo https://youtube.com/watch?v=97ybbfyCXFo

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21.06.2022 20:15 Відповісти
Пусть будет Розенбаум. Надеюсь он скоро поймет кто такая Венедиктова.
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21.06.2022 20:08 Відповісти
Breaking News: Розенбаум вийшов на полювання за москалями
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21.06.2022 20:10 Відповісти
"Мисливець за нацистами" - звучить круто.
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21.06.2022 20:11 Відповісти
Звучить смішно. Краще б вони полювали і воювали з нацистами у війні коли була до того час і нагода і коли нацисти чинили з ними що хотіли. А то ховалися по кущах, норах і горищах, а зараз вони повилазили і зробилися "мисливцями" за 90 річними нацистами...
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21.06.2022 20:19 Відповісти
Не Вам його засуджувати, бо Ви не були в тих обставинах і невідомо, як саме Ви поводилися б.
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21.06.2022 20:25 Відповісти
Та й Вам би не засуджувати іншу думку. А то можна пригадати таку організацію як юденрат, або полистати "І чи є на землі пекло" В. Бойко. Або як дурепа із Ізраєля кидала під ноги хліб і сіль ! Не пригадуєте ? А чому ? І як би Ви діяли в тих обставинах ???
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21.06.2022 20:54 Відповісти
А яке відношення мають наведені Вами приклади особисто до шановного Розенбаума ?
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21.06.2022 22:46 Відповісти
Я про це детально оповів вище (див. де "спам"). Але, видко комусь те круто не сподобалося. Звісно, що куди простіше заспамити опонента, ніж почути правду...
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22.06.2022 14:51 Відповісти
Це із тих що завжди праві і всіх повчають.
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22.06.2022 17:20 Відповісти
Повторюсь (банально): як дурепа із Ізраєля кидала під ноги хліб і сіль ! І як би Ви діяли в тих обставинах ???
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22.06.2022 17:18 Відповісти


Недолугий підліток чи історію зовсім не знаєш але з вЯлікім запалом бовкаєш дурниці?
Не чуло про суто єврейські партизанскі загони в Західній Європі під час ДСВ?
А про те, як ще в 1945 євреї знищували СС-івців навіть в таборах для військово полонених союзників, а про Візенталя, про те, як ловили нациків по всьому світу, а про те, як у 1960 відловили Ейхмана в Аргентині та вивезли його в Ізраіль, де судили, теж не чуло?

Доречі, ніколи не намагався без зброї чинити опір більшій кількості озброїних?
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21.06.2022 20:49 Відповісти
Так, так... Я дивився голівудські кіна накшталт "Безславні виродки, "Піаніст", та ін. про те, як євреї "героїчно" воювали з нацистами.
Раніше ходив такий короткий відомий усім анекдот - "Єврей - грузчик" ( ). "Єврейські партизанські загони" - це новий анекдот? Дивіться, бо з плином часу ви так дофантазуєтесь до "Єврейських армій і фронтів"...
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22.06.2022 14:25 Відповісти
Орест Крук.
У вас є претензії до нещасних, беззбройних людей, дезорганізованих, покинутих усіма і всюди, яких з одного боку ненавиділи, шукали та вбивали нацисти, а з іншого боку ненавиділо, шукало та вбивало місцеве населення. І ви їм закидаєте про те, що не було опору. Так я вам скажу, опір все ж таки був, і, наприклад, повстання варшавського гетто німці придушували танками.
Але, взагалі-то, Орест Крук, у ваших міркуваннях є сильна логічна помилка. Ви рівняєте найкращу на той час армію миру та беззбройне громадянське населення. А порівнювати треба не їх, а порівнювати треба армію з армією. Ті самі люди, але вже зі зброєю в руках, за 70 років не програли жодної війни і не поступилися жодним метром своєї території ворогові.
На відміну від деяких...
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21.06.2022 20:50 Відповісти
Якби Ізраїль (так треба розуміти, що ви маєте на увазі саме це утворення) піддався такій агресії, як Україна нині, то від вас не залишилося б мокрого місця менш ніж за годину. Навіть не смійте порівнювати війну України з росією зі вбивствами ізраїльською армією беззбройних арабів.
І . врешті, я не тягнув вас за язика - висказали , що вас ненавиділи нацисти і місцеве населення. Не могли бисьте спробувати проаналізувати - за що?
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22.06.2022 12:55 Відповісти
Тобто по твоїй логіці УПА до 1952-го року теж "ховалися по кущах, норах і горищах", де їх відловлювало НКВД?
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21.06.2022 21:49 Відповісти
УПА вела партизанську війну, не путай прутня з пальцем.
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22.06.2022 12:40 Відповісти
Взагалі-то близько 1,5 млн. євреїв воювали на боці антигітлерівської коаліції! і відразу після закінчення WW2, почали полювати за нацистськими недобитками! Наприклад про Симона Візенталя чув щось? Чи ти з любителів в калюжу набздіти?
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21.06.2022 22:28 Відповісти
Не підкажеш, скільки євреїв воювали у Вермахті і СС? Може вже і спроможешся з"ясувати скільки євреїв працювали в таборах смерті наглядачами і інформаторами та у гетто?
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22.06.2022 12:31 Відповісти
Признать РФ террористической организацией типо ИГИЛа, а всех рашистов террористами. Чтобы рашисты знали что в этом мире на них будет охота куда бы они не поехали
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21.06.2022 20:15 Відповісти
Розслідування воєнних злочинів рашистів та їх українських посіпак.Як кажуть Зе!пропагандони на часі,але можливо навіть з Офісу Зеленського.(посіпаки).
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21.06.2022 20:16 Відповісти
це якийсь антисемітизм: хло - шаломов, медвєдєв - Давид Ааронович Мендель, батьки - Аарон Абрамовіч и Циля Веніаміновна, і далі по списку..
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21.06.2022 20:17 Відповісти
Надобы всем нам поставить свечку, чтобы дедуля прожил годиков так 105 или больше.
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21.06.2022 20:21 Відповісти
Меррік Гарланд - успіхів тобі !
Від українського народу та й усього нормального Світу !
Чекаймо ...
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21.06.2022 20:24 Відповісти
Це все маячня,причому повна.Тому що для цього потрібно москву розбомбити.А цього ніхто не буде робити.Нам зброї далекобійної не дають,щоб часом по території москальщини не вдарили.Що вже казати за бомбардування взагалі.
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21.06.2022 20:40 Відповісти
Бєлград теж так волого мріяв...
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22.06.2022 10:15 Відповісти
Круто! Дякуємо! Нам би ще свій моссад, але щось навіть влучну назву українською придумати не можемо поки.
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21.06.2022 20:41 Відповісти
Ну чому...?
Дуже вдалу картинку бачив, де український ГУР(символ сова) рве на шматки російський ГРУ(символ кажан).
Кажану проти сови нема чого робити.
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21.06.2022 20:56 Відповісти
Это элемент приравнивания рашизма к нацизму. Существует уже по факту, но эта группа по расследованию не помешает. Еще нужна группа по охоте за рашистами / без суда и следствия/
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21.06.2022 21:01 Відповісти
Група вже є, називається ЗСУ. А повноцінне порівняння буде проведено під час засідань трибуналу ООН і зачитане Карімом Каном. Розенбаум тут щось типу відомого слідчого серед майже слідчого батальону (за розміром), який вже документує та систематизує нацистські злочини. Те, що вони вивозять дітей, це вже чітка юридична ознака нацистського геноциду, а там багато чого щє.
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22.06.2022 10:19 Відповісти
Ловіться рашисти великі та маленькі!
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21.06.2022 21:04 Відповісти
правильно
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21.06.2022 21:10 Відповісти
67-річний Розенбаум 36 років працює в Мін'юсті США і раніше обіймав посаду директора зі стратегії та політики у сфері забезпечення дотримання прав людини. Він допоміг міністерству у понад 100 випадках позбавити громадянства обвинувачених нацистів або депортувати їх - дочці лаврова приготуватись для депортації і позбавлення громадянства?ніколи не було не є і не буде нормальних кацапів і це ДОВЕДЕНО історією всі кацапи виродки вбивці і мародери(((
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21.06.2022 21:33 Відповісти
Хай буде Розенбаум, головне, що не Іванов якийсь)
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21.06.2022 22:50 Відповісти
Розенбаум мисливець за нацистами Івановими.
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21.06.2022 23:40 Відповісти
Розенбаум знайде. По за усякого сумнiву.
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21.06.2022 23:13 Відповісти
Мюллер Штирлицу.
- Штирлиц, Вы еврей!
- Нет! Я русский!
- Вот Вы и попались Штирлиц!
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21.06.2022 23:43 Відповісти
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22.06.2022 18:47 Відповісти
 
 