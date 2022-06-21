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Новини Війна
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Російському військовому, який катував пораненого цивільного на Чернігівщині, повідомлено про підозру, - прокуратура

Встановлено особу військовослужбовця збройних сил РФ, який під час окупації катував пораненого цивільного на Чернігівщині.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офіса генпрокурора.

Російському військовому, який катував пораненого цивільного на Чернігівщині, повідомлено про підозру, - прокуратура 01

За даними слідства, військовослужбовець військової частини № 14330 збройних сил РФ під час окупації села Терехівка у період з 13 по 17 березня утримував пораненого цивільного у неопалюваному холодному приміщенні магазину.

"Підозрюваний тримав потерпілого зв’язаним з вдягнутим на голові мішком. Не давав йому їжі, води та можливості справляти свої природні потреби. Також він його катував, наступаючи чоловікові на суглоби ніг, стріляв в безпосередній близькості до голови, що спричиняло потерпілому фізичний біль та моральні страждання", - йдеться у повідомленні.

Прокурори Чернігівської окружної прокуратури заочно повідомили окупанту про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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Автор: 

армія рф (17228) Чернігівщина (1584) воєнні злочини (1852) Офіс Генпрокурора (3240)


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Топ коментарі
+10
чого рило замалювали?
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21.06.2022 20:40
+6
Що йому від цієї підозри ні холодно ні жарко, треба не заочно а очно "висловити йому подяку", да так щоб іншим не повадно було.
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21.06.2022 20:39
+4
Тому що сволота! Або напідпитку. або обкурене. та й *хочєтся крутим почуствовать* А ваш сарказм не дуже доречний.
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21.06.2022 21:03
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**** zabitj do polusmerti ta vykinutj na peredovuju......
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21.06.2022 20:29 Відповісти
Наказати відповідними мірами - поранити, а далі за переліком. Потім розстріляти.
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21.06.2022 20:38 Відповісти
Що йому від цієї підозри ні холодно ні жарко, треба не заочно а очно "висловити йому подяку", да так щоб іншим не повадно було.
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21.06.2022 20:39 Відповісти
чого рило замалювали?
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21.06.2022 20:40 Відповісти
Интересно, а зачем рядовому держать кого-то связанным в магазине и стрелять ему около головы? Личная инициатива такая, или военную тайну лично хотел узнать?
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21.06.2022 20:44 Відповісти
Тому що сволота! Або напідпитку. або обкурене. та й *хочєтся крутим почуствовать* А ваш сарказм не дуже доречний.
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21.06.2022 21:03 Відповісти
А він таким чином виконував "завєти Достоєвского" - "Тварь я дрожащая ілі право імєю". Такі дебіли щоб з'ясувати "крєпость своїх яіц" ловлять і закатовують до смерті котів... Вінм "продукт" кацапського виховання...
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21.06.2022 21:04 Відповісти
Тому що раб мріє не про свободу, а щоб стати рабовласником. Все його нікчемне життя це приниження, а коли дали зброю до рук єдиною метою стало - принизити когось.
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21.06.2022 21:23 Відповісти
А зачем в селе Шевченково порезали, изнасиловали, затем застрелили в затылок и сбросили в погреб шестерых гражданских мужчин? Один из убитых был беженец с Донбасса, переселился в Шевченково (Бобрик) в 2014.
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21.06.2022 21:24 Відповісти
разорвать суку на куски!
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21.06.2022 20:52 Відповісти
Тільки одного не розумію: як прокурори могли заочно повідомити окупанту про підозру?
З'їздили за лінію фронту у відрядження чи послали йому листівку?
Може поштовими голубами???
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21.06.2022 21:08 Відповісти
Кастрировать сучёнка!
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21.06.2022 21:09 Відповісти
жду, когда уже про таких не "объявлено подозрение" а "найден дохлым после длительных мучений"
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21.06.2022 21:14 Відповісти
И что, он испугался, заплакал и сказал, что больше не будет? Мне нравится работа прокуратуры, непыльно, не страшно, не война же, и при деле, потом может медаль участника войны дадут со
всеми льготами. Кто то воюет, а кто то бумагу насилует. Их в россии вон сколько, пока всех перепишете и война закончится.
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21.06.2022 21:37 Відповісти
Поясніть, як можна "заочно повідомити окупанту про підозру...", коли невідомо де сам цей окупант? Заочно підозра, заочно суд, заочно нари у в'язниці? Що за маячня? А воно, якщо собаки не обглодають, поїде до себе додому, сміючись, що він заочно сидить у в'язниці в Україні.
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21.06.2022 23:31 Відповісти
"Заочно" - означає через інтернет. Вже деякі орківські злочинці знають про підозри від прокуратури України, були такі згадки в перехопленнях їхніх телефонних розмов.
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22.06.2022 00:09 Відповісти
 
 