Російському військовому, який катував пораненого цивільного на Чернігівщині, повідомлено про підозру, - прокуратура
Встановлено особу військовослужбовця збройних сил РФ, який під час окупації катував пораненого цивільного на Чернігівщині.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офіса генпрокурора.
За даними слідства, військовослужбовець військової частини № 14330 збройних сил РФ під час окупації села Терехівка у період з 13 по 17 березня утримував пораненого цивільного у неопалюваному холодному приміщенні магазину.
"Підозрюваний тримав потерпілого зв’язаним з вдягнутим на голові мішком. Не давав йому їжі, води та можливості справляти свої природні потреби. Також він його катував, наступаючи чоловікові на суглоби ніг, стріляв в безпосередній близькості до голови, що спричиняло потерпілому фізичний біль та моральні страждання", - йдеться у повідомленні.
Прокурори Чернігівської окружної прокуратури заочно повідомили окупанту про підозру у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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З'їздили за лінію фронту у відрядження чи послали йому листівку?
Може поштовими голубами???
всеми льготами. Кто то воюет, а кто то бумагу насилует. Их в россии вон сколько, пока всех перепишете и война закончится.