15 людей загинули, 16 - поранені внаслідок російських денних обстрілів на Харківщині, - Синєгубов
На Харківщині у вівторок через російські обстріли загинули 15 осіб, серед яких восьмирічна дитина.
Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"15 людей загинули. 16 - поранені. Такі жахливі наслідки російських денних обстрілів на Харківщині. Увечері російські окупанти обстріляли Чугуївську громаду. За попередніми даними, 6 загиблих, 4 поранених. Дані оновлюються. У Харкові - 11 поранених, 5 людей загинули. У Харківському районі загинула дитина 8-ми років, її мати - поранена (під час обстрілу в Безруках, Дергачівської громади. - Ред.). У Золочівській громаді 3 загиблих. Це тероризм. Це злочини проти людяності, які зобов‘язані бути покарані!" - повідомив він.
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