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15 людей загинули, 16 - поранені внаслідок російських денних обстрілів на Харківщині, - Синєгубов

харків,болвінов

На Харківщині у вівторок через російські обстріли загинули 15 осіб, серед яких восьмирічна дитина.

Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"15 людей загинули. 16 - поранені. Такі жахливі наслідки російських денних обстрілів на Харківщині. Увечері російські окупанти обстріляли Чугуївську громаду. За попередніми даними, 6 загиблих, 4 поранених. Дані оновлюються. У Харкові - 11 поранених, 5 людей загинули. У Харківському районі загинула дитина 8-ми років, її мати - поранена (під час обстрілу в Безруках, Дергачівської громади. - Ред.). У Золочівській громаді 3 загиблих. Це тероризм. Це злочини проти людяності, які зобов‘язані бути покарані!" - повідомив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти ізолювали Дергачівську громаду на Харківщині: заборонили людям телефонувати рідним і обмежили пересування, - голова Задоренко

Автор: 

Харківщина (6054) жертви (1784) Синєгубов Олег (858) воєнні злочини (1852)


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Топ коментарі
+21
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21.06.2022 21:02
+17
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21.06.2022 21:23
+16
Так скоро Харківщина блін вимре... грьобана русня, Білгород треба зрівняти з землею
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21.06.2022 21:05
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21.06.2022 21:02 Відповісти
Мягко сказано....
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21.06.2022 21:05 Відповісти
нЕлюди.
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21.06.2022 21:30 Відповісти
Так скоро Харківщина блін вимре... грьобана русня, Білгород треба зрівняти з землею
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21.06.2022 21:05 Відповісти
Орда в скаженій паніці. Луплять куди попало та з чого попало.
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21.06.2022 21:10 Відповісти
Байден не дає добро..
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21.06.2022 21:55 Відповісти
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21.06.2022 21:23 Відповісти
На фронті ніфіга не виходить ото вони і луплять по цівільний тварі...
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21.06.2022 21:29 Відповісти
Це геноцид ,будьте прокляті кацапські варвари ,будь проклята нациська росія і дибільний народ цього терористичного утворення ,смерть рашиським варварам.
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21.06.2022 22:29 Відповісти
Харьков превращают в мариуполь. Вот так жить рядом с дикарями..
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22.06.2022 02:03 Відповісти
Це безкарність… гопота з Бєлгорода радіють, як шалені. Я чекаю, коли вже цю мерзоту почнуть хірачити
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22.06.2022 04:32 Відповісти
 
 