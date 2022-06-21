Росія відремонтувала ще один підводний човен і вводить його в дію, - Братчук

Російські війська збираються поповнити свій флот нещодавно відремонтованою субмариною, боєздатність якої викликає сумніви.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграм-каналі повідомив речник начальника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

За його словами, цей підводний човен, ймовірно, не зможе запускати ракети типу "Калібр", хоча його начебто поремонтували так, щоб він міг їх запускати, і не виключено, що він стане першим підводним човном РФ, який буде потоплений у Чорному морі українськими військовими.

Зараз, за даними Братчука, в акваторії Чорного моря перебувають чотири ворожі великі десантні кораблі і підводний човен.

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