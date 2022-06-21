Росія відремонтувала ще один підводний човен і вводить його в дію, - Братчук
Російські війська збираються поповнити свій флот нещодавно відремонтованою субмариною, боєздатність якої викликає сумніви.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграм-каналі повідомив речник начальника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
За його словами, цей підводний човен, ймовірно, не зможе запускати ракети типу "Калібр", хоча його начебто поремонтували так, щоб він міг їх запускати, і не виключено, що він стане першим підводним човном РФ, який буде потоплений у Чорному морі українськими військовими.
Зараз, за даними Братчука, в акваторії Чорного моря перебувають чотири ворожі великі десантні кораблі і підводний човен.
Топ коментарі
+18 Михаил Сомов #454446
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+16 nav svargi
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+12 Oleksandr Pohribnyi
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официальная кличка была "Гранит".
я на такой шарился несколько раз.
Мощнее, чем РТМ, но до "Акулы", как до Киева рачки.
присмотрелся, а там крылья на рубке и куча труб.
Это дизелюха )))
Бо Байрактар може нести лише 100 кг озброєнь, а глибинна бомба важить близько двохсот кг.
І взагалі, це не має практичного сенсу.
Бо на знищення одного підводного човна, витрачається декілька десятків глибинних бомб.
А от начепити малогабаритну протилодочну торпеду, на більш "дорослий" беспілотник, це досить реально.
https://www.youtube.com/watch?v=snbElreZqNo UA 0:02 / 1:48 Крейсер "Москва" идет нах*й
слухати усім ! Для згадок про минуле та віру у майбутнє
Аккуратно там с этой подлодкой, а то врежется в опору Крымского моста,
а на неё сверху упадёт танк.