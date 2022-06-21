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Росія відремонтувала ще один підводний човен і вводить його в дію, - Братчук

россия,лодка,подводная,субмарина

Російські війська збираються поповнити свій флот нещодавно відремонтованою субмариною, боєздатність якої викликає сумніви.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у телеграм-каналі повідомив речник начальника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

За його словами, цей підводний човен, ймовірно, не зможе запускати ракети типу "Калібр", хоча його начебто поремонтували так, щоб він міг їх запускати, і не виключено, що він стане першим підводним човном РФ, який буде потоплений у Чорному морі українськими військовими.

Зараз, за даними Братчука, в акваторії Чорного моря перебувають чотири ворожі великі десантні кораблі і підводний човен.

Читайте також: Окупанти намагаються підлатати флот і підняти із дна Чорного моря свій потоплений "Раптор", - ОК "Південь"

Автор: 

підводний човен (85) Чорноморський флот рф (622) Братчук Сергій (145)


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Топ коментарі
+18
А антиджавелиновую решетку на лодку наварили?
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21.06.2022 21:20
+16
v processe

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21.06.2022 21:24
+12
Що приклепали весла?
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21.06.2022 21:19
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Що приклепали весла?
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21.06.2022 21:19 Відповісти
Ремонтуй - не ремонтуй - усе одно вріжеться в буй.
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21.06.2022 22:36 Відповісти
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22.06.2022 06:53 Відповісти
А антиджавелиновую решетку на лодку наварили?
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21.06.2022 21:20 Відповісти
v processe

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21.06.2022 21:24 Відповісти
slyshali kak strashno buljknulo ?
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21.06.2022 21:20 Відповісти
потопит сама себя. ватники они такие )
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21.06.2022 21:21 Відповісти
Чудово! Наші ще підводних човнів не топили у чорному морі.
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21.06.2022 21:23 Відповісти
Чого тільки в Дії немає. І ковід-сертифікати, і штрафи за швидкість. Тепер буде кацапський підводний човен...
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21.06.2022 21:24 Відповісти
Якщо це лайно потоплять ракетою "Нептун", чи "Гарпун", буде дуже приємно!
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21.06.2022 21:24 Відповісти
Було б прикольно якби на свою кацапоміну нарвався
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21.06.2022 21:27 Відповісти
не получится - они не всплывают.
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21.06.2022 23:01 Відповісти
Украине нужны противолодочные ракеты воздушного или наземного базирования, чтобы отправлять эти подводные гробы на парад к крейсеру Москва.
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21.06.2022 21:26 Відповісти
Потрібні протичовнові кораблі з глибинними бімбами.
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21.06.2022 21:29 Відповісти
Передивився фільмів про підводників ? ((
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21.06.2022 22:34 Відповісти
Чекаємо на повторення фрази *****: "Она утонула"
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21.06.2022 21:26 Відповісти
«і вводить його в дію». Тепер кожен, хто зареєструвався і встановив на смартфон додаток «Дія», зможе керувати цим човном з будь якого місця!
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21.06.2022 21:26 Відповісти
Черговий аналоговнєт.
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21.06.2022 21:27 Відповісти
это так называемый "Батон" 70-х готов выпуска.

официальная кличка была "Гранит".

я на такой шарился несколько раз.

Мощнее, чем РТМ, но до "Акулы", как до Киева рачки.
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21.06.2022 21:59 Відповісти
та я слеповат - труб и крыльев на рубке не разглядел )))
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21.06.2022 22:08 Відповісти
я лох !!!

присмотрелся, а там крылья на рубке и куча труб.

Это дизелюха )))
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21.06.2022 22:06 Відповісти
за Курском пойдет.....
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21.06.2022 21:27 Відповісти
"Москву"?
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21.06.2022 21:27 Відповісти
Всі підводні човни відсліжуються певними союзниками...він потребує піти до "И на мацкви"...чекаємо.
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21.06.2022 21:30 Відповісти
Цікаво, а на Байрактар можна глибинні бомби почепити?
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21.06.2022 21:40 Відповісти
Нажаль ні.
Бо Байрактар може нести лише 100 кг озброєнь, а глибинна бомба важить близько двохсот кг.
І взагалі, це не має практичного сенсу.
Бо на знищення одного підводного човна, витрачається декілька десятків глибинних бомб.
А от начепити малогабаритну протилодочну торпеду, на більш "дорослий" беспілотник, це досить реально.
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21.06.2022 21:51 Відповісти
Плавучий гроб.
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21.06.2022 21:42 Відповісти
Затоневтік
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21.06.2022 21:52 Відповісти
Краще аби до 2019 кобиздох ((
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21.06.2022 22:37 Відповісти
"Мацква" назвали?
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21.06.2022 21:55 Відповісти
Доречі , згадалося ...
https://www.youtube.com/watch?v=snbElreZqNo UA 0:02 / 1:48 Крейсер "Москва" идет нах*й
слухати усім ! Для згадок про минуле та віру у майбутнє
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21.06.2022 22:18 Відповісти
За російський підводний човен до дна!
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21.06.2022 21:58 Відповісти
Не чокаясь))
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21.06.2022 22:14 Відповісти
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21.06.2022 22:22 Відповісти
У этой бедолаги судьба ещё похлеще кузи. 30 лет ремонтируют. Хороший кандидат на концерт к кобзону. Мы себе ещё и субмарину в плюсик поставим. Есть хорошие шансы
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21.06.2022 22:28 Відповісти
Понадеемся что бухой слесарь перевернул руль всплытия вверх ногами.
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21.06.2022 22:32 Відповісти
У Украины нет флота, но она топит флагманские крейсера и прочий хлам.
Аккуратно там с этой подлодкой, а то врежется в опору Крымского моста,
а на неё сверху упадёт танк.
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21.06.2022 22:33 Відповісти
Є ненульова вірогідність, що це "судно" зробить все це саме, без сторонньої допомоги.
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22.06.2022 00:32 Відповісти
Опора мосту може зробити крок на зустріч.
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22.06.2022 01:43 Відповісти
Вернее, состав, перевозящий танки Т-62 без шноркеля.
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21.06.2022 22:34 Відповісти
І як зветься цей флагман підводного флоту?
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21.06.2022 23:47 Відповісти
"Алроса", в натурі.
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22.06.2022 00:34 Відповісти
анало говнет
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22.06.2022 07:48 Відповісти
Краби обчухуть клешні )))
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22.06.2022 12:32 Відповісти
 
 