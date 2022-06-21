Байден на самітах G7 і НАТО буде займатися питаннями посилення підтримки України та притягнення Росії до відповідальності
Президент США Джо Байден переслідуватиме три основних цілі під час самітів G7 і НАТО наприкінці червня, які так чи інакше стосуватимуться реагування на війну Росії в Україні.
Про це повідомив у вівторок під час брифінгу в Білому домі координатор з питань стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Існує три всеосяжних цілі, які матиме президент", - зауважив Кірбі.
Перша, за його словами, стосується "посилення нашої непохитної підтримки демократичної, суверенної і процвітаючої України, а також притягнення Росії до відповідальності за її війну".
Друга ціль передбачає управління руйнівними ризиками для глобальної економіки, зокрема, в контексті підвищення цін на пальне та продовольство, що стало наслідками війни Путіна в Україні.
Третя мета полягає в окресленні "інформаційного бачення" світу, у якому демократія здатна реалізовувати свій потенціал і перемогти авторитарні й корумповані підходи.
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США створили групу для розслідування воєнних злочинів в Україні. Її очолив мисливець за нацистами Елай Розенбаум.
Він 36 років працює в Мін'юсті США та допоміг міністерству у понад 100 випадках позбавити громадянства обвинувачених нацистів або депортувати їх.
"Никогда не было так серьезно, как сейчас. Это реальная жизнь. Они фактически имитируют ракетные удары по территории НАТО и дают нам знать, что они это делают", - госслужащий Минобороны Салм. Сообщается, что для разъяснений вызвали посла России в Таллин.
БАЙДЕН НА
окремо !!!
і хло, і кацапи повинні глибоко усвідомити, що поразка неминуча
одна надежда на конгресс после осенних выборов
Но надо действовать решительно пока есть возможность. Это правильно: сохранение миропорядка и глобального лидерства США важнее цен на бензин. В ноябре демократы все равно утратят большинство в обеих палатах, через два снова придет Трамп, если внезапно не врежет дуба, и пошлет всех союзников и НАТО туда, куда он обычно их посылает. Ему проще договариваться с диктаторами: ни тебе ратификаций, ни парламентов, ни судов, ни прочей херни: перетер с главным и все. А добазариться с ними всегда можно.
Действуй, дед, пока не поздно, тебе терять нечего.
У 1999 році Україна, за згодою США, передала Росії 8 стратегічних ракетоносців Ту-160, 3 ракетоносця Ту-95 і 581 крилату ракету Х-55. Тепер ці літаки цими ракетами здійснюють обстріли українських міст і сіл, знищують інфраструктуру нашої держави, вбивають цивільне населення, руйнують житлові будинки і лікарні.
У 2001 році Україна продала 12 крилатих ракет в Іран і 6 у Китай. Було знищено 7 протичовнових літаків Ту-142, які тепер могли б перешкодити підводним човнам РФ завдавати ударів по українській території ракетами «Калібр» з акваторії Чорного моря.
Бездумно ліквідована в Україні ракетоносна авіація не становила загрози ні для США, ні для нинішніх західних союзників України
Тож маємо право і підстави продовжувати вимагати, щоб США і країни ЄС у терміновому порядку почали надавати Україні засоби протиракетної та протиповітряної оборони для ефективного захисту її території.
https://glavcom.ua/columns/olegromanchuk/chomu-ukrajina-maje-pravo-vimagati-zasobi-protipovitryanoji-oboroni-854711.html
На жаль, коли пишеш про подібне, накидаються сектанти зі звинуваченнями і "глибокорозумними" висновками, що нам ніхто нічого не винен і що треба поклони бити і дякувати за те, що дають.
Скажіть, як Ви, наприклад, особисто переживаєте цю навалу з південного кордону вже стільки часу: діяч просто відкрив двері - заходьте.
Я читаю коменти американців: вони криком кричать.
Як таке можна було втнути ? Я не розумію.