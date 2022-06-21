УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10507 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 283 31

Байден на самітах G7 і НАТО буде займатися питаннями посилення підтримки України та притягнення Росії до відповідальності

байден

Президент США Джо Байден переслідуватиме три основних цілі під час самітів G7 і НАТО наприкінці червня, які так чи інакше стосуватимуться реагування на війну Росії в Україні.

Про це повідомив у вівторок під час брифінгу в Білому домі координатор з питань стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Існує три всеосяжних цілі, які матиме президент", - зауважив Кірбі.

Перша, за його словами, стосується "посилення нашої непохитної підтримки демократичної, суверенної і процвітаючої України, а також притягнення Росії до відповідальності за її війну".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Байден про членство України в ЄС: "Дуже ймовірно, що це станеться"

Друга ціль передбачає управління руйнівними ризиками для глобальної економіки, зокрема, в контексті підвищення цін на пальне та продовольство, що стало наслідками війни Путіна в Україні.

Третя мета полягає в окресленні "інформаційного бачення" світу, у якому демократія здатна реалізовувати свій потенціал і перемогти авторитарні й корумповані підходи.

Автор: 

G-7 G7 (1032) Байден Джо (2883) путін володимир (23764) росія (64946)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+16
⚡️Словакия передаст Украине 12 истребителей МиГ-29 сразу после того, как Польша и Чехия согласятся защищать её воздушное пространство, пока страна не получит F-16 из США, сообщает Visegrád 24.
показати весь коментар
21.06.2022 21:41
+14
Підтримайте Литву яка дійсно показала парашке стойло
показати весь коментар
21.06.2022 21:42
+11
RESPECT!
показати весь коментар
21.06.2022 21:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
RESPECT!
показати весь коментар
21.06.2022 21:37 Відповісти
Шикарна новина:
США створили групу для розслідування воєнних злочинів в Україні. Її очолив мисливець за нацистами Елай Розенбаум.
Він 36 років працює в Мін'юсті США та допоміг міністерству у понад 100 випадках позбавити громадянства обвинувачених нацистів або депортувати їх.
показати весь коментар
21.06.2022 22:40 Відповісти
⚡️Словакия передаст Украине 12 истребителей МиГ-29 сразу после того, как Польша и Чехия согласятся защищать её воздушное пространство, пока страна не получит F-16 из США, сообщает Visegrád 24.
показати весь коментар
21.06.2022 21:41 Відповісти
Підтримайте Литву яка дійсно показала парашке стойло
показати весь коментар
21.06.2022 21:42 Відповісти
⚡️Россия проводит военные провокации в отношении Эстонии: вертолёт РФ впервые пересек воздушное пространство страны, а российские войска, проводя учения, имитируют ежедневные ракетные удары по Эстонии, - Sky News

"Никогда не было так серьезно, как сейчас. Это реальная жизнь. Они фактически имитируют ракетные удары по территории НАТО и дают нам знать, что они это делают", - госслужащий Минобороны Салм. Сообщается, что для разъяснений вызвали посла России в Таллин.
показати весь коментар
21.06.2022 21:46 Відповісти
В Литву немецая бронетехника и солдаты отправлялись уже в марте. Лично этому свидетель.
показати весь коментар
21.06.2022 21:51 Відповісти
Спільними зусиллями запаребрік ухайдокають.
показати весь коментар
21.06.2022 21:44 Відповісти
они такое теперь такое вместо нательного креста носят, как талисман с ликом Вождя
показати весь коментар
21.06.2022 21:51 Відповісти
редакторе,

БАЙДЕН НА

окремо !!!
показати весь коментар
21.06.2022 21:48 Відповісти
це жінка Байдена
показати весь коментар
21.06.2022 21:50 Відповісти
Степан Бандера, Йосиф Байдена.
показати весь коментар
21.06.2022 21:53 Відповісти
Дайте справжню допомогу,а не ту що зараз.В США 3000 танків Абрамс М1А1 і М1А2 на складах дурно стоять і ніде не задіяні,також є 500 САУ Paladin на складах.Мають 900 РСЗО M-270 MLRS,я вже не кажу про якісь ракети,там взагалі їх десятки тисяч,якщо не сотні.США наймогутніша по озброєні.В другу світові ленд ліз йшов вже на другий день.І ніякого обмеження по озброєнні тоді не було.Совкові надали тисячі танків тоді.Стримування москалів не правильна тактика,тому так вони уповільнюють просування,але повністю випалюють наші міста.Тому їх потрібно розбити,а для цього потрібна далекобійна зброя.І такої зброї в США просто дофіга.
показати весь коментар
21.06.2022 21:49 Відповісти
США бояться щоб хло не псіханув ЯО після повного раптового капуту

і хло, і кацапи повинні глибоко усвідомити, що поразка неминуча
показати весь коментар
21.06.2022 21:53 Відповісти
Якщо вже така логіка, то якщо москалі будуть програвати, то по любому її застосують. І не тільки по нам. Але це повна мачня. Просто зараз на заході слабаки, а не Рейгани.
показати весь коментар
21.06.2022 22:26 Відповісти
великий друг Украины Байден заявил, что никаких танков поставлять на фронт не будет, вот такая она дружба ... увы

одна надежда на конгресс после осенних выборов
показати весь коментар
21.06.2022 23:00 Відповісти
Байденко,где ленд-лиз бл***
показати весь коментар
21.06.2022 22:00 Відповісти
Ви чули, щоб Залужний жалівся на поставки?
показати весь коментар
21.06.2022 22:08 Відповісти
Дякуємо, сер.
показати весь коментар
21.06.2022 22:09 Відповісти
Все три задачи решаются обеспечением победы Украины. Но это не просто и затратно. Даже просто однозначно заявить: «мы хотим победы Украины» он не может, справедливо опасаясь, что изоляционисты Америка ферст раздуют из этого измену (дома ужас ужас ужас, а он деньги швыряет непонятно на что, да еще и под ядерный удар подводит всех нас), и обыватель охотно поверит.

Но надо действовать решительно пока есть возможность. Это правильно: сохранение миропорядка и глобального лидерства США важнее цен на бензин. В ноябре демократы все равно утратят большинство в обеих палатах, через два снова придет Трамп, если внезапно не врежет дуба, и пошлет всех союзников и НАТО туда, куда он обычно их посылает. Ему проще договариваться с диктаторами: ни тебе ратификаций, ни парламентов, ни судов, ни прочей херни: перетер с главным и все. А добазариться с ними всегда можно.

Действуй, дед, пока не поздно, тебе терять нечего.
показати весь коментар
21.06.2022 22:16 Відповісти
Долбодятел Трамп такой же баран в политике что мудак из Мавзолейной помойки..
показати весь коментар
21.06.2022 22:22 Відповісти
Порошенко запретил Байденко и Джонсонюку поставки истребителей F-35 ... $40 ярдов баксов нету... в казне USA....инфляция сожрала...
показати весь коментар
21.06.2022 22:17 Відповісти
А що це пан Сенатор "пургу гоніт"? Чи може пан заздрить лаврам пургометальника піськова?
показати весь коментар
21.06.2022 23:32 Відповісти
Якби США та Європа хотіли б швидкої перемоги України, то вони б сприяли цьому. Для США московія потрібна ослаблена як у військовому плані, так і економічно. Європі взагалі поразка московії не потрібна, вони хочуть із нею торгувати.
показати весь коментар
22.06.2022 00:05 Відповісти
За часів президента Кучми, при активному тиску Держепартаменту США, було знищено 60 ракетоносців Ту-22, 10 Ту-160, 19 Ту-95, а також 487 крилатих ракет Х-55 і 423 крилаті ракети Х-22

У 1999 році Україна, за згодою США, передала Росії 8 стратегічних ракетоносців Ту-160, 3 ракетоносця Ту-95 і 581 крилату ракету Х-55. Тепер ці літаки цими ракетами здійснюють обстріли українських міст і сіл, знищують інфраструктуру нашої держави, вбивають цивільне населення, руйнують житлові будинки і лікарні.

У 2001 році Україна продала 12 крилатих ракет в Іран і 6 у Китай. Було знищено 7 протичовнових літаків Ту-142, які тепер могли б перешкодити підводним човнам РФ завдавати ударів по українській території ракетами «Калібр» з акваторії Чорного моря.

Бездумно ліквідована в Україні ракетоносна авіація не становила загрози ні для США, ні для нинішніх західних союзників України

Тож маємо право і підстави продовжувати вимагати, щоб США і країни ЄС у терміновому порядку почали надавати Україні засоби протиракетної та протиповітряної оборони для ефективного захисту її території.

https://glavcom.ua/columns/olegromanchuk/chomu-ukrajina-maje-pravo-vimagati-zasobi-protipovitryanoji-oboroni-854711.html
показати весь коментар
22.06.2022 00:57 Відповісти
Тож маємо право і підстави продовжувати вимагати, щоб США і країни ЄС у терміновому порядку почали надавати Україні засоби протиракетної та протиповітряної оборони для ефективного захисту її території.

На жаль, коли пишеш про подібне, накидаються сектанти зі звинуваченнями і "глибокорозумними" висновками, що нам ніхто нічого не винен і що треба поклони бити і дякувати за те, що дають.
показати весь коментар
22.06.2022 07:32 Відповісти
Байден буде займатися питаннями... Не смішіть мої капці. Ще обама говорив, що не існує такого питання, яке би Байден не завалив. Криза нелегалів, ціни на пальне, інфляція, якої не було з середини 8-х. І з якого боку війна в УКРАЇНІ до галопуючих цін на пальне в Штатах, коли цей овоч в перший день свого правління зупинив будівництво нафтопроводу з Канади в Техас, зупинив розвиток нафтової, та газовидобувної промисловості.
показати весь коментар
22.06.2022 04:13 Відповісти
Ще не встигли Вас заспамити свідки секти "животворящого".
Скажіть, як Ви, наприклад, особисто переживаєте цю навалу з південного кордону вже стільки часу: діяч просто відкрив двері - заходьте.

Я читаю коменти американців: вони криком кричать.

Як таке можна було втнути ? Я не розумію.
показати весь коментар
22.06.2022 07:35 Відповісти
Сам дивуюсь, що секта бідонівська прогавила мене, бо багато де вже забили. Дякувати Богу, я трохи далі від кордону, щоб нас дістали - біля Сан Франциско. Але бомжі дістали, бо мабуть нелегали їх подвинули. Дякую.
показати весь коментар
24.06.2022 01:24 Відповісти
 
 