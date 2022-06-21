Байден на самітах G7 і НАТО буде займатися питаннями посилення підтримки України та притягнення Росії до відповідальності

Президент США Джо Байден переслідуватиме три основних цілі під час самітів G7 і НАТО наприкінці червня, які так чи інакше стосуватимуться реагування на війну Росії в Україні.

Про це повідомив у вівторок під час брифінгу в Білому домі координатор з питань стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Існує три всеосяжних цілі, які матиме президент", - зауважив Кірбі.

Перша, за його словами, стосується "посилення нашої непохитної підтримки демократичної, суверенної і процвітаючої України, а також притягнення Росії до відповідальності за її війну".

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Друга ціль передбачає управління руйнівними ризиками для глобальної економіки, зокрема, в контексті підвищення цін на пальне та продовольство, що стало наслідками війни Путіна в Україні.

Третя мета полягає в окресленні "інформаційного бачення" світу, у якому демократія здатна реалізовувати свій потенціал і перемогти авторитарні й корумповані підходи.