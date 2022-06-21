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Новини Війна
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Під Запоріжжям ЗСУ вже отримали західну зброю: позиції суттєво покращилися, - ОВА

м777

У Запорізькій області українські військовослужбовці вже отримали далекобійну західну зброю, за рахунок чого позиції ЗСУ суттєво покращилися.

Про це повідомив глава Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Допомога від наших західних партнерів вже кілька тижнів як прийшла і досить суттєво покращила позиції наших військ, тому що артилерійські дуелі зараз – це одна з основних форм протистояння. Ті гармати, які стріляють, як снайперські гвинтівки, ці "три топори" (дальнобійні гаубиці М777. – Ред.), звичайно, вони прийшли своєчасно та досить доцільно", – сказав глава ОВА.

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Тепер, за його словами, ворог "вже не почувається так вільно, як раніше".

"Допомога прийшла, хлопці оволоділи фахово, і ці гармати допомогли стабілізувати ситуацію", – сказав Старух.

За його словами, лінію фронту в Запорізькій області вже стабілізовано, ЗСУ впевнено її утримують і дають відсіч російським окупантам, коли ті намагаються просуватися. Водночас він наголосив, що говорити про "великий контрнаступ" ЗСУ поки не доводиться.

Старух зазначив, що у Запорізькій області зараз спостерігається відносне затишшя проти ситуації близько трьох тижнів тому, коли ворог накопичував там свої сили. Проте потім окупанти перекинули ці сили до Херсонської та Луганської областей.

Автор: 

зброя (7436) Запорізька область (3573) ЗСУ (7501) Старух Олександр (199)


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Топ коментарі
+31
Рубайте трьома сокирами орків на скалки.
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21.06.2022 21:51
+23
У нас в тилу зрадників зеленого більше. Чому Татаров і решта корумпованих мусорів ще на посадах? Керівник патрульної поліції Кривій ріг.... подонок якій досі на посаді? Чому укурок Зозуля керує в Києві? Патрульні без нікого покараняхливпють бензин в свої власні авто. У нас МВС це сама в більшості зрада. Є порядні але їх мало.
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21.06.2022 21:55
+18
Олег Шарп якось в своєму телеграмі казав, що Байден ці три сокири ппропонував КУПИТИ під час візиту Zе до США. Той відмовився....
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21.06.2022 21:52
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Рубайте трьома сокирами орків на скалки.
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21.06.2022 21:51 Відповісти
Це чудесно смерть оркам.Було б дуже гарно закрити питання Харкова ы вийти повністью на весь кордон.
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21.06.2022 21:51 Відповісти
Олег Шарп якось в своєму телеграмі казав, що Байден ці три сокири ппропонував КУПИТИ під час візиту Zе до США. Той відмовився....
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21.06.2022 21:52 Відповісти
Не пзди багато
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21.06.2022 22:18 Відповісти
бот подляковий, чому під VPN? заблокований ІР?
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21.06.2022 22:39 Відповісти
У нас в тилу зрадників зеленого більше. Чому Татаров і решта корумпованих мусорів ще на посадах? Керівник патрульної поліції Кривій ріг.... подонок якій досі на посаді? Чому укурок Зозуля керує в Києві? Патрульні без нікого покараняхливпють бензин в свої власні авто. У нас МВС це сама в більшості зрада. Є порядні але їх мало.
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21.06.2022 21:55 Відповісти
Ще досить дієва зброя - чемне частування населенням загадбників-дикунів отруйними пиріжками, черешнею, напоями тощо. Вже не кажучи про наших славетних партизан.
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21.06.2022 21:57 Відповісти
*****, знов тривога... Щоб ви здохли, кацапи...
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21.06.2022 21:57 Відповісти
Пишут что под Ростовом, ватолет СУ-25 разбился. Предположительно зацепился за линию электропередач. Экипаж отправился к Кобзону.
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21.06.2022 22:01 Відповісти
кабздону прівєт.
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21.06.2022 22:14 Відповісти
добре
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21.06.2022 22:16 Відповісти
Поддержите южное направление. Николаев уже как сыр на срезе, и Херсон освобождать нужно.
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21.06.2022 22:16 Відповісти
Мы не все знаем, но похоже силенок там у русни меньше. Надо пользоваться моментом. Но боюсь что для больших наступательных действий у нас ни авиации ни боеприпасов не хватает.
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21.06.2022 22:21 Відповісти
Ото и не надо писать шо за зброя, пусть кацапьё срёт поносом.
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21.06.2022 22:24 Відповісти
Ага ! сидять оце кацапи на передовій і всі Цензор читають , читають і сруться ((
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21.06.2022 22:44 Відповісти
и еще о прекрасном!))
///
Подарок для ВСУ: украинский бизнесмен отдал собственный вертолет
сегодня 10:24



Глава компании Saturn, украинский предприниматель Александр Громыко передал на нужды ВСУ собственный вертолет, сообщает Amazing Ukraine.

По словам самого бизнесмена, вертолет MBB BO-105, подаренный украинским защитникам, изначально был военным. Благодаря относительно легкому весу и двум двигателям, этот вид вертолётов может быстро делать маневры и достаточно быстро передвигаться. Интересно что именно MBB BO-105 стал первым легким вертолетом, который смог выполнить пилотаж, такой как перевернутые петли.
Благодаря своим преимуществам, вертолет можно использовать для разведки и эвакуации раненых, поскольку медицинские ноши удобно заходят через багажник к переднему креслу.

В свою очередь советник Главы МВД Виктор Андрусив не забыл отметить и другие вклады Громыко для нужд ВСУ.
«Бизнесмен, владелец компании Сатурн - Александр Громыко передал на нужды ВСУ свой собственный вертолет! До этого он закупил десятки машин для нужд наших воинов.
Как они хотят победить нас? Пока их бизнесмены бегут из России, наши отдают много нужного для нашей общей победы»,
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21.06.2022 22:24 Відповісти
Гарний вчинок, хоча марка Сатурн і має відношення до паРаши, але його вчинок
заслуговує на повагу і повинен стати взірцем для Коломойщі, Ахметова, Пінчука та
інших.
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21.06.2022 22:32 Відповісти
кацапы здесь никаким боком. Это Мессешмитт БёльковБлом.
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21.06.2022 23:23 Відповісти
фото до вторжения

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21.06.2022 23:26 Відповісти
Дякую !!!
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22.06.2022 09:18 Відповісти
із русні
з кровью:

або пересмажений:
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21.06.2022 22:46 Відповісти
Це мабуть ті кацапські собри і омони які в першій хвилі вторгнення їхали як на прогулянці "усмірять біндер". Це на нижньому фото. Ну і напалили їх в тих бетеерх і камазах стугнівці і джавеліновці!
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21.06.2022 23:22 Відповісти
Складається враження , якщо проаналізувати доступну інформацію, що в артсистемах і РСЗВ найбільш нагальна потреба на Луганщині і Донетчині, а підсилюють ними в першу чергу інші напрямки. Виглядає дивно навіть якщо припустити якийсь супер хитрий задум командування, бо ми втрачаємо там населені пункти внаслідок нехватки артилерії.
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21.06.2022 23:31 Відповісти
Пробуйте анализировать недоступную информацию. Гарантирую - у Вас будет складываться совершенно другое впечатление. За недоступной информацией можете напрямую обращаться к Сергею Александровичу.
Когда проанализируете недоступную - сразу пишите сюда на форум Цензора.
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23.06.2022 02:53 Відповісти
Ваучер від США прискорив поставку словенських БМП для ЗСУ

Уряд Словенії офіційно https://defence-ua.com/news/slovenija_postavila_ukrajini_jugoslavsku_kopiju_radjanskoji_bmp_2-7837.html підтвердив , що передає Україні 35 бойових машин піхоти М-80А югославського виробництва.
Орбан не дав дозвіл на транзит, машини везли довшим маршрутом через Австрію та Польщу
Організувати та прискорити поставку таких БМП для Україні допомогло втручання США, котрі вручили уряду Словенії ваучер на купівлю озброєння за відповідною ціною.

Такий "стимул" від американців знадобився в тому числі й для того, щоб "розворушити" словенську бюрократичну систему: адміністративний суд раптом виніс припис, що приватна компанія S Lux як фактичний власник БМП М-80А не має права постачати ці бойові машини "в зону бойових дій".
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21.06.2022 23:38 Відповісти
Німеччина передасть ЗСУ 30 зенітних Gepard з боєкомплектом 6000 снарядівна - на 11 секунд вогню на кожну установку.
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21.06.2022 23:47 Відповісти
Все, что касается действий правительства Германии относительно военной помощи Украине, всегда надо было фильтровать несколько раз и понятно почему. Ведь уже сколько раз было, когда канцлер Шольц публично обещал поставки чего-то, а в итоге получалось, что технику нельзя поставить потому, что в комплекте нет отверток или аптечки были разукомплектованы, а чтобы решить проблему - нужны месяцы. Но вот после посещения Киева и после того, что Щольц и Макрон увидели в Буче, наверное что-то таки изменилось, и первыми об этом узнали в москве, поскольку резко сократили поток газа по единственному работающему газопроводу западного направления - «Северный поток - 1», вместо обычных 167 миллионов кубов в сутки, путинский Газпром скинул прокачку до 67 миллионов.

Формально причиной этого демарша было то, что турбины, которые должны были отгрузить для Газпрома, застряли из-за санкций. И в общем, тут нет ничего нового, поскольку эти турбины попали в санкционный список давно, а реакция оказалась какой-то запоздалой. Кроме того, по слухам, речь идет о турбинах, которые застряли в Канаде и при чем тут Германия, пояснить сложно, если не знать чего-то важного, из-за чего и был предприняты такие шаги. В любом случае, турбины оказались явно притянутыми за уши и следует искать другие причины.

Скорее всего, кроты в бундес канцелярии сообщили в кремль о том, что правительство Германии таки намерено перестать валять дурака и начать поставки тяжелого вооружения. кстати, как и Франция. Публично эта информация не была оглашена именно в Германии, поскольку Макрон на своей страничке выложил видео с погрузкой гаубиц Цезарь в украинский Руслан. Сразу в день визита мы отмечали, что риторика Макрона и Шольца явно стала другой, а как оно на самом деле, должна была показать эта неделя, и похоже на то, что изменилась не только риторика. В первую очередь, был надет намордник на Орбана и ожидается, что до конца недели Украины и Молдова получат официальный статус кандидатов ЕС. Без резко изменившейся позиции Берлина и Парижа этого не произошло бы ни под каким соусом.

Но главное, таки пошли поставки тяжелого оружия. О том, что Германия сделала синхрон с Францией и отправила свои самоходные гаубицы, стало известно только сегодня, когда министр обороны Резников сообщил об этом прессе. С его слов, гаубицы PzH 2000 не просто поставлены в Украину, вместе с подготовленными экипажами, но и начали крошить орков на передке. Переброска состоялась тихо и с точки зрения военной логистики - идеально, а именно - в момент, когда 155 мм подарки полетели к оркам. И заметим, этому никак не помешало ПО, которого якобы не хватало для того, чтобы стрелять американскими гаубичными снарядами.

https://defence-line.org/wp-content/uploads/2022/06/FVxuX6QXEAEwl5L.jpeg

Самоходная гаубица PzH 2000

Тем временем, немецкая пресса сообщает о том, что форсированными темпами, готовятся к отправке в Украину: РЛС COBRA, РЗСО MARS, ЗСУ "Гепард" и БТР M113 и это помимо того, что поставляется из амуниции - медикаменты, бронежилеты, каски и прочее нужное снаряжение. Похоже на то, что Буча стала триггером, который сорвал процесс со стояночного тормоза, ну а реакция прутина с его газовым вентилем только усилила уверенность в том, что решение это правильное, и что с деградантом и маразматиком уже поздно о чем-то договариваться. Его армию надо уничтожать так, чтобы по принципу домино, это дошло до самого прутина и снесло ему башку. Не только ему, но и всей его шайке.

В общем, все говорит о том, что процесс таки пошел, и даже в кремле это уже осознали. А это говорит о том, что очень скоро ситуация на фронте начнет меняться самым коренным образом.
anti-colorados
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22.06.2022 02:57 Відповісти
Дай Боже чтоб так и было.
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22.06.2022 08:45 Відповісти
 
 