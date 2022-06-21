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Жахливо, що державний чиновник у Росії міг навіть припустити смертну кару для американських громадян, - у Білому домі відреагували на слова Пєскова щодо страти добровольців

пентагон,кірбі

У Білому домі вважають жахливим навіть припущення, що американським добровольцям, яких взяла у полон Росія, може загрожувати смертна кара.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Жахливо, що державний чиновник у Росії міг навіть припустити смертну кару для американських громадян... в Україні", - сказав координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

Раніше в Кремлі заявили, що захоплені американці не мають стосунку до ЗСУ, і на них не поширюється Женевська конвенція. Рішення щодо їхньої долі прийматиме суд.

Читайте також: На полонених в Україні громадян США дія положень Женевських конвенцій не поширюється, - Пєсков

Як повідомлялось раніше, двоє колишніх американських військових - 39-річний Олександр Друке та 27-річний Енді Хюїн потрапили в полон під час бойових дій з російськими агресорами в Україні. Вважається, що вони перші американські військовослужбовці, які стали російськими військовополоненими. Окрім того, речник Державного департаменту Нед Прайс заявив, що Сполучені Штати мають інформацію про трьох американських добровольців, які зникли під час бойових дій в Україні.

Він додав, що відомство перебуває на зв’язку з рідними двох американців, про зникнення яких в Україні стало відомо раніше – 39 -річного Александра Дрюке і 27-річного Енді Г’юна.

До цього російськими військами були захоплені у полон іноземні військові-добровольці, що приїхали боронити Україну, серед них троє британців - Ейден Аслін, Шон Піннер та Ендрю Хілл.

Як повідомлялося, так званий "суд" у Донецьку засудив до смертної кари іноземних добровольців, що воювали на боці України – марокканця та двох британців. Йдеться про Ейдена Ейсліна, Шона Піннера та Брагіма Саадуна.

Пізніше прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі не можуть гарантувати, що американцям не загрожує смертна кара.

Автор: 

військовополонені (910) Пєсков Дмитро (1609) США (22545) добровольці (908) Кірбі Джон (526)


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Топ коментарі
+28
Песков не чиновник,а придворное пугало.Для шута он слишком туп и мерзок
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21.06.2022 22:01
+22
коли ж ви вже перестанете дивуватися з цих дикунів і вбивць які пнуться виглядати як люди?
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21.06.2022 22:10
+19
На параші відсутні притомні люди , там живуть неземні істоти , які здатні
вбивати , катувати , гвалтувати і красти чуже !!

Прикро , що цивілізований світ ще невзмозі в це повірити !!
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21.06.2022 22:06
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Песков не чиновник,а придворное пугало.Для шута он слишком туп и мерзок
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21.06.2022 22:01 Відповісти
Обыкновенный денщик времён середины 19 столетия.
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21.06.2022 22:33 Відповісти
Шикарна новина:

США створили групу для розслідування воєнних злочинів в Україні. Її очолив мисливець за нацистами Елай Розенбаум.
Він 36 років працює в Мін'юсті США та допоміг міністерству у понад 100 випадках позбавити громадянства обвинувачених нацистів або депортувати їх.
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21.06.2022 22:38 Відповісти
Подивимось на результати цих створювань, лендлиз вже створили.
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22.06.2022 00:23 Відповісти
и шо тебе в ленд лизе не нравится, кацапский мудак?
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22.06.2022 04:13 Відповісти
На параші відсутні притомні люди , там живуть неземні істоти , які здатні
вбивати , катувати , гвалтувати і красти чуже !!

Прикро , що цивілізований світ ще невзмозі в це повірити !!
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21.06.2022 22:06 Відповісти
Цікаво було б подивитися на Пєскова, Лаврова та решти верхівки РФ на слухання їх справ про злочини проти людства у міжнародному трибуналі в Гаазі.
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21.06.2022 23:03 Відповісти
цивілізований світ чудово все знає, але бізнес є бізнес
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21.06.2022 23:45 Відповісти
Не називайте путінських халуїв чиновниками , це орда
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21.06.2022 22:07 Відповісти
ще є коло Байдена невиправдані пацифісти...
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21.06.2022 22:08 Відповісти
коли ж ви вже перестанете дивуватися з цих дикунів і вбивць які пнуться виглядати як люди?
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21.06.2022 22:10 Відповісти
Емоції то таке ... Цікаво, амери впишуться за своїх ??
Це ж готовий газус беллі ...
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21.06.2022 22:15 Відповісти
Звісно що впишуться, може не публічно, але московити пожалкують за подібні фокуси. Це може бути відповідь десь у Сирії, де бородаті дядьки показово стратять чергових відпускників, або полон кацапського генерала на сході України який виявиться причетним до звірств в Бучік ікі його публічний суд в Гаазі.... арсенал засобів чималий
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21.06.2022 23:03 Відповісти
Мацковія давно поза загальносвітовим законом. Таке відчуття,що США цього не хочуть визнавати. Хоча це давно зрозуміло.
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21.06.2022 22:15 Відповісти
Сподіваюсь, Піськов усвідомлює що після цього буде.
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21.06.2022 22:15 Відповісти
Чечени в полон не здаються... в Маямі?
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21.06.2022 22:21 Відповісти
Есть такая сущность - условно говоря русская мафия. В США этой дряни навалом. Многие из этой дряни - это сотрудники кацапских спецслужб, что для ***** по сути есть свои. Активизировав работу по очищению воздуха от этого зловреда, можно параллельно решить и задачу наполнения обменного фонда.
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21.06.2022 22:23 Відповісти
Их обязательно приговорят, и именно к смертной казни. В этом для куйла одни плюсы, и ни одного минуса. Потом можно все равно поменять на кого-то или что-то лакомое. А можно и исполнить (хотя вряд ди это произойдет), что они сделают-то? Стопятнадцатый пакет санкций?
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21.06.2022 22:24 Відповісти
Хлопці, ну не нам же вас вчити!
У кацапів вистачає майна в різних країнах.
Знищіть авіацією чи ракетами якусь дорогеньку споруду.
Нафтове підприємство десь в Сирії чи Іраку наприклад.
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21.06.2022 22:25 Відповісти
навкин это шут гороховый.а вот американские чиновники выловили бы отпрысков росейской элиты и за любое правонарушение отправили в кутузку.и как навального начали прессовать у себя .думаю после этого , и всех пленных обменяли и кацапьё адекватнее себя вести начало
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21.06.2022 22:25 Відповісти
Так может США провозгласят - в случае убийства гражданина США в плену РФ - США ликвидируют в РФ "центры принятия решений"?

Да и уже всё - от РФ - которая пока ещё "1/9 части суши планеты" - вскоре останется исторический музей в пределах садового кольца Москвы. Резервация с экскурсоводами и смотрителями музея в белых халатах.
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21.06.2022 22:29 Відповісти
так воно так і буде.Просто їх військова операція розпочнеться в потрібний їм час.
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21.06.2022 22:36 Відповісти
Это во Вьетнаме пленные годами дожидались свободы.
А Россия - это дичь и садизм.
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21.06.2022 22:30 Відповісти
Засадите Навку в Гуантанамо.
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21.06.2022 22:30 Відповісти
І що це дасть? Кому потрібна ця пустоголова шалава?
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22.06.2022 08:22 Відповісти
Білий Дім ніяк не звикне що росія -то гопніки і фашисти.Або приймуть реальність,або кожного разу будуть дивуватись.
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21.06.2022 22:34 Відповісти
Те що в кремлі заявляють рівноцінно напису на паркані і закінчиться банальною торгівлею заручниками. Американці оформили контракт з ЗСУ, кацапи ідіть по адресі руского корабля
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21.06.2022 22:39 Відповісти
США хай стратять пару рашкінских послів
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21.06.2022 22:42 Відповісти
США очень жестко ответят и накажут парашу если с американцами что-то случится. Это их святое дело.
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21.06.2022 22:51 Відповісти
Штаты, давно уже пора. Очень ждём и верим в Вас:
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21.06.2022 22:52 Відповісти
В американских очках путин косит под пиндоса.
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22.06.2022 00:04 Відповісти
Вопрос, что раньше расплавится-очки или морда Куйла. Думаю, второе.
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22.06.2022 06:58 Відповісти
покійний Макейн у полонібув тривалий час. Він був льбтчиком а пілоти в полоні знаходились на особливо шкідливому режимі. З ним весь час працювало КДБ, бо його батько був командуючим флотом а вимагали привселюдно визнати Америку агресором. віддали його одним з останніх, інвалідом, бо катували (як ДИНИРИ). Ненависть до рузге в нього була до самої смерті. Це його фраза - в очах путіна читається КДБ.
Дивився давнє інтервью Семичастного про Хрущова, за що його зняли. Злетів з котушок на старості -сварився ображав,знищував, привселюдно знущався з кожного, хто йому суперечив і не виявилось жодного, хто був проти. Став ненормальним. Так і ПУ 1, імператор лаптеногих, керує всім, вижив з розуму, всі бояться, фізично знищує, щоб іншим неповадно було, явні ознаки ненормальності. А Песков доводить бредні царя до широкого кола, як мавпочка на плечі у фотографа з пляжу 60 років.
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21.06.2022 23:07 Відповісти
Широке коло довбанутих на росії і жере цю інформаційну мерзотність і радіє.
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22.06.2022 08:25 Відповісти
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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21.06.2022 23:07 Відповісти
Мир ніяк не може прийняти, що на раїсі мешкають зайвохромосомні істоти...
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21.06.2022 23:11 Відповісти
В США досі не зрозуміли хто такий мацкаль. Якось неправдоподібно. Завеликий кредит довіри? 🤨
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21.06.2022 23:27 Відповісти
Ну, ви ж цілий рік з ними перегворчики вели, моталися не лише на рашку, а й в треті країни .... набалакатися не могли ніяк разом з вашим, типу, лідером.

То в чому ж справа тепер ?
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22.06.2022 00:12 Відповісти
Партнеры то террористами оказались, откройте уже глаза и вводите санкции, как против террористов
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22.06.2022 00:41 Відповісти
Заступник командира «Азова» Святослав Паламар (позивний «Калина») та командир 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ Сергій Волинський (позивний «Волина») наразі перебувають у СІЗО «Лефортово» у Москві.

https://glavcom.ua/world/observe/rosiya-nazvala-misce-kudi-etapuvala-polonenih-komandiriv-azova-854280.html
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22.06.2022 00:55 Відповісти
То вже можна сказати , дуже дякую , Верещучці і потерпілому 😠
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22.06.2022 01:06 Відповісти
У Скреп арабские наемники, а на стороне Украины добровольцы из многих стран. Все честно, но у скреп свои "законы", хотя не верю, что кого-то расстреляют, но хотят заставить прогнуться, оссобенно англичан,ну и нас выборы скоро,- так что, скорее всего, начнется какой-нибудь торг.
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22.06.2022 03:53 Відповісти
Не має державних чиновників на Московії, залишилися лише прихвосні та терористи.
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22.06.2022 06:27 Відповісти
 
 