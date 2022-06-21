Жахливо, що державний чиновник у Росії міг навіть припустити смертну кару для американських громадян, - у Білому домі відреагували на слова Пєскова щодо страти добровольців

У Білому домі вважають жахливим навіть припущення, що американським добровольцям, яких взяла у полон Росія, може загрожувати смертна кара.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Жахливо, що державний чиновник у Росії міг навіть припустити смертну кару для американських громадян... в Україні", - сказав координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

Раніше в Кремлі заявили, що захоплені американці не мають стосунку до ЗСУ, і на них не поширюється Женевська конвенція. Рішення щодо їхньої долі прийматиме суд.

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Як повідомлялось раніше, двоє колишніх американських військових - 39-річний Олександр Друке та 27-річний Енді Хюїн потрапили в полон під час бойових дій з російськими агресорами в Україні. Вважається, що вони перші американські військовослужбовці, які стали російськими військовополоненими. Окрім того, речник Державного департаменту Нед Прайс заявив, що Сполучені Штати мають інформацію про трьох американських добровольців, які зникли під час бойових дій в Україні.

Він додав, що відомство перебуває на зв’язку з рідними двох американців, про зникнення яких в Україні стало відомо раніше – 39 -річного Александра Дрюке і 27-річного Енді Г’юна.

До цього російськими військами були захоплені у полон іноземні військові-добровольці, що приїхали боронити Україну, серед них троє британців - Ейден Аслін, Шон Піннер та Ендрю Хілл.

Як повідомлялося, так званий "суд" у Донецьку засудив до смертної кари іноземних добровольців, що воювали на боці України – марокканця та двох британців. Йдеться про Ейдена Ейсліна, Шона Піннера та Брагіма Саадуна.

Пізніше прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі не можуть гарантувати, що американцям не загрожує смертна кара.