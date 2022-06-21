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Новини Газова війна
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Зменшення Росією поставок газу в Німеччину - це економічний напад на нас, - віцеканцлер Габек

габек

Німецький віцеканцлер, міністр економіки та захисту клімату Роберт Габек назвав "економічним нападом" обмеження Росією газопостачання до ФРН.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Зменшення поставок газу по газопроводу "Північний потік" - це напад на нас, економічний напад на нас", - заявив Габек. Цей "напад", на його думку, покликаний спричинити зростання цін на газ шляхом зменшення його обсягу і тим самим "викликати у Європі та у Німеччині дебати стосовно важкої ситуації та тривоги" у зв'язку з дефіцитом сировини. Це, своєю чергою, паралізує дебати стосовно того, чи правильною є підтримка свободи, переконаний німецький чиновник.

Обмеження у газопостачанні не співпадіння, а є стратегією Росії, вважає він. "Не можна дозволити цій стратегії отримати успіх", - наголосив Габек. Адже йдеться не лише про солідарність з Україною, а й про захист політичної культури, відкритого суспільства, вільної ринкової економіки, додав він.

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Також Габек наголосив на важливості наповнення німецьких газосховищ, адже, якщо до зими ФРН підійде лише з наполовину заповненими підземними сховищами газу, і "газовий вентиль буде перекрито", то на Німеччину очікує важка економічна криза, яка, на думку Габека, може бути гіршою за коронавірусну.

Автор: 

газ (10409) Німеччина (7326) Північний потік (2461) Габек Роберт (78)


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Топ коментарі
+41
То може нарешті відкриєте кримінальну справу проти фрау рібентроп та її кодла? Від кацапів нічого іншого і чекати не варто - вони будуть тиснуть на всі важелі.
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21.06.2022 22:09
+35
Дякуйте меркель
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21.06.2022 22:11
+26
Ну так надо было раньше просчитывать шаги. Мля, ну вы же не дети.
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21.06.2022 22:08
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Ну так надо было раньше просчитывать шаги. Мля, ну вы же не дети.
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21.06.2022 22:08 Відповісти
То може нарешті відкриєте кримінальну справу проти фрау рібентроп та її кодла? Від кацапів нічого іншого і чекати не варто - вони будуть тиснуть на всі важелі.
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21.06.2022 22:09 Відповісти
Ну а ви як хотіли - РФ буде користуватися своїми сильними сторонами, як-то залежність Європи від її енергоресурсів.
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21.06.2022 22:10 Відповісти
Дякуйте меркель
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21.06.2022 22:11 Відповісти
причём на коленях, благодарите
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21.06.2022 23:04 Відповісти
У Меркель отмазочка имеется- экология, потепление, ко ко ко.
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22.06.2022 01:23 Відповісти
Вас скільки років попереджали?
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21.06.2022 22:17 Відповісти
Габек был среди тех, кто все эти годы предупреждал.
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21.06.2022 22:18 Відповісти
З добрим ранком. Якщо десятиліттями вилизувати дупу - то не треба потім дивуватися.
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21.06.2022 22:19 Відповісти
В 2009 році росія розпочала газові війну з Україною, на цьому фоні навіть ніхто не задумався над ризиками, а навпаки активно підсажувались на газову голку.
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21.06.2022 22:22 Відповісти
Два дебила Юущщэнко и Юуля этому очень сильно поспособствовали. Пересрались по поводу схем откатов за поставки газа, и не подписали контракт на следующий год. Янык конечно оказался козлом, но эти помаранчевые "разом нас багато" тоже не очень так себе оказались.
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22.06.2022 01:28 Відповісти
тупорылый кацапский мудак. гребанный тролль с регой 22.06.22
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22.06.2022 04:05 Відповісти
Я кагбэ напомню, что Габек был среди тех, кто называл российский газ рычагом давления на Европу и оружием против Украины задолго до начала войны. В первые же дни войны стал искать альтернативные источники поставок. В первые недели снизил зависимость от российского газа на треть. Взял под госконтроль "газпром германия", и только Шольц помешал ему её национализировать побоявшись... да вот как раз того, что случилось.
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21.06.2022 22:23 Відповісти
А фрау Ангела говорила - бизнес-проект, никакой политики.
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21.06.2022 22:24 Відповісти
а ще вона казала: володья володья ком шнеллер, я трусікі уже снять
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21.06.2022 22:26 Відповісти
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22.06.2022 06:47 Відповісти
как *** неожиданно О_О не может быть =)
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21.06.2022 22:27 Відповісти
Мова йде про промисловість, саме для цього все робилося, дешевий російський газ давав великий поштовх гігантам, з якими ніхто не міг конкурувати... А якщо гіганти зупиняться буде економічний колапс, бо втратять роботу сотні тисяч німців та заробітчан. Часу дуже мало на правильні рішення... якщо німці завиють, завиє весь ЕС і привіт громадянським заколотам, і наслідком цього війнам. Це найгірший сценарій, найліпший це закидають Європу зрідженим газом з інших континентів.
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21.06.2022 22:37 Відповісти
Коли вже діючий термоядерний реактор запустять і почне закінчуватися епоха газонафтової залежності!
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21.06.2022 23:25 Відповісти
До діючого термоядерного реактора ще дуже довго
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22.06.2022 07:39 Відповісти
неужели нельзя было схемой оплачивать так
перечислять деньги на арестованные счета
и поставить перед фактом
мы вам платим, но деньги вы не получите пока не прекратите войну

формально бы рашка получала деньги, но не могла их никак взять
они бы тогда точно задумались бы
и не взлетели бы цены на газ и нефть изза этого
т.к. поставки продолжились бы
ну или бы рашка тупо сама прекратила бы поставки газа как шантаж

а то когда спокойно все так же работает, но изза войны и снижения объема газа
цены выростают что компенсируют все (плюс нефть подорожала)
это как то вообще им даже лучше стало...
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21.06.2022 22:51 Відповісти
Пізне прозріння.
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21.06.2022 23:00 Відповісти
Немцы взглотнут и не покривятся. Это же великое наследие фрау Меркель.
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21.06.2022 23:11 Відповісти
Капец.... Германия конечно очень и очень крепко на газовый крючок зацепилась. Спасибо Фрау... Отходняк тяжелый будет, но слезать с него теперь это неизбежность
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21.06.2022 23:21 Відповісти
Путін фірштейн? А вам говорили. Жадібность фраєра згубила. Давайте зброю, ми розрулім.
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21.06.2022 23:27 Відповісти
Так і є, кацапи економічно вже напали на Європу.... Від тієї фашистської наволочі потрібно відбиватись - більше поставляти в Україну ПГ 2000, не жміться на танки "леопард", РСЗО і т.д.... і ми переможемо кремлівського звіра.
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21.06.2022 23:29 Відповісти
Повторюю: ви всі 20 років скакали перед нікчемним кгб-шником. Задобрювали, улещували ...

Ви роплатилися Грузією, Кримом і частиною Добнбасу, аби вам далі ситно було.

За все доводиться відповідати.
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22.06.2022 00:09 Відповісти
Ха- ха-ха. Опущені ферштеєри трахнуті самі собою!!!))) Рейхи завжди домовляться, мало не рідня. Потім воюють між собою. Так було. І буде.
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22.06.2022 00:49 Відповісти
Начинают прозревать - нежные, толерантные европейцы! Запахло жареным?

А вас предупреждали!!!
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22.06.2022 02:06 Відповісти
Що скаже пані Меркель?
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22.06.2022 06:25 Відповісти
Ну так ідіть і ще нижче вклоніться ху@лу!
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22.06.2022 08:05 Відповісти
 
 