Зменшення Росією поставок газу в Німеччину - це економічний напад на нас, - віцеканцлер Габек

Німецький віцеканцлер, міністр економіки та захисту клімату Роберт Габек назвав "економічним нападом" обмеження Росією газопостачання до ФРН.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Зменшення поставок газу по газопроводу "Північний потік" - це напад на нас, економічний напад на нас", - заявив Габек. Цей "напад", на його думку, покликаний спричинити зростання цін на газ шляхом зменшення його обсягу і тим самим "викликати у Європі та у Німеччині дебати стосовно важкої ситуації та тривоги" у зв'язку з дефіцитом сировини. Це, своєю чергою, паралізує дебати стосовно того, чи правильною є підтримка свободи, переконаний німецький чиновник.

Обмеження у газопостачанні не співпадіння, а є стратегією Росії, вважає він. "Не можна дозволити цій стратегії отримати успіх", - наголосив Габек. Адже йдеться не лише про солідарність з Україною, а й про захист політичної культури, відкритого суспільства, вільної ринкової економіки, додав він.

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Також Габек наголосив на важливості наповнення німецьких газосховищ, адже, якщо до зими ФРН підійде лише з наполовину заповненими підземними сховищами газу, і "газовий вентиль буде перекрито", то на Німеччину очікує важка економічна криза, яка, на думку Габека, може бути гіршою за коронавірусну.