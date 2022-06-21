Повітряні сили ЗСУ знищили два склади боєприпасів і до 10 бойових броньованих машин військ РФ

Також підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено два безпілотні літальні апарати російських окупаційних військ.

Про це повідомила пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"21 червня на Київщині та Донеччині підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено два безпілотні літальні апарати російських окупаційних військ. Також підрозділом ЗРВ ліквідовано авіаційну ракету класу "повітря-поверхня" Х-59.

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Ударні групи штурмовиків та бомбардувальників, під прикриттям винищувачів, здійснили кілька авіаударів по ворожих позиціях. Ліквідовано до 10 бойових броньованих машин, живу силу противника, знищено два склади боєприпасів рашистів", - йдеться у повідомленні.