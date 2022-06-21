Повітряні сили ЗСУ знищили два склади боєприпасів і до 10 бойових броньованих машин військ РФ
Також підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено два безпілотні літальні апарати російських окупаційних військ.
Про це повідомила пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"21 червня на Київщині та Донеччині підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено два безпілотні літальні апарати російських окупаційних військ. Також підрозділом ЗРВ ліквідовано авіаційну ракету класу "повітря-поверхня" Х-59.
Ударні групи штурмовиків та бомбардувальників, під прикриттям винищувачів, здійснили кілька авіаударів по ворожих позиціях. Ліквідовано до 10 бойових броньованих машин, живу силу противника, знищено два склади боєприпасів рашистів", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+28 Вася Шевченко #371210
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+25 Чайка Київ
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молимось за Вас , хлопці 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
в останньому абзаці є мова і про склади
Ліквідовано до 10 бойових броньованих машин, живу силу противника, знищено два склади *********** рашистів", - йдеться у повідомленні.
США створили групу для розслідування воєнних злочинів в Україні. Її очолив мисливець за нацистами - Елай Розенбаум.
Він 36 років працює в Мін'юсті США та допоміг міністерству у понад 100 випадках позбавити громадянства обвинувачених нацистів або депортувати їх.
Слава ЗСУ!!!