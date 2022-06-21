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Новини Війна
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Повітряні сили ЗСУ знищили два склади боєприпасів і до 10 бойових броньованих машин військ РФ

повітряні,сили

Також підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено два безпілотні літальні апарати російських окупаційних військ.

Про це повідомила пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"21 червня на Київщині та Донеччині підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил знищено два безпілотні літальні апарати російських окупаційних військ. Також підрозділом ЗРВ ліквідовано авіаційну ракету класу "повітря-поверхня" Х-59.

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Ударні групи штурмовиків та бомбардувальників, під прикриттям винищувачів, здійснили кілька авіаударів по ворожих позиціях. Ліквідовано до 10 бойових броньованих машин, живу силу противника, знищено два склади боєприпасів рашистів", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

армія рф (17228) ліквідація (3874) знищення (7149) Повітряні сили (2598)


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Топ коментарі
+28
ВІРЮ в ЗСУ !!!!

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21.06.2022 22:12
+26
Супер 👍🏼👍🏼👍🏼✊💪
молимось за Вас , хлопці 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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21.06.2022 22:10
+25
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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21.06.2022 22:11
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Супер 👍🏼👍🏼👍🏼✊💪
молимось за Вас , хлопці 🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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21.06.2022 22:10 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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21.06.2022 22:11 Відповісти
Поправьте заголовок 2 склада или 2 беспилотника знищено?
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21.06.2022 22:11 Відповісти
все вірно в заголовку - і 2 безпілотника і 2 склади (ну так співпало))))
в останньому абзаці є мова і про склади

Ліквідовано до 10 бойових броньованих машин, живу силу противника, знищено два склади *********** рашистів", - йдеться у повідомленні.
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21.06.2022 22:15 Відповісти
ВІРЮ в ЗСУ !!!!

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21.06.2022 22:12 Відповісти
Давіть їх, хлопчики. Давіть ****** рашкованських, смердючих гнидарів.
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21.06.2022 22:17 Відповісти
Молодці хлопці!
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21.06.2022 22:18 Відповісти
Kill'em all, boys!
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21.06.2022 22:30 Відповісти
Greetings from Ukraine for James Hetfield!
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21.06.2022 22:35 Відповісти
Шикарна новина:

США створили групу для розслідування воєнних злочинів в Україні. Її очолив мисливець за нацистами - Елай Розенбаум.
Він 36 років працює в Мін'юсті США та допоміг міністерству у понад 100 випадках позбавити громадянства обвинувачених нацистів або депортувати їх.
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21.06.2022 22:37 Відповісти
Якщо трохи так картинку в одну то знищення орків біля острова потім Донецьк Луганськ Ізюм і в інших місяцях важливих складіа БК ,тікання орків штабних пунктів почти на всіх напрямках до кордону а то й глибину рашки.просування на херсонцині і в напрямку Мелітополя.Плюс нарешті пішла необхідна зброя не так щоб потоком аде реальна яку ми бачимо хоч і мало але реальна ане на картинці.Добра картина для добрих речей які вголос краще не казати.Так навіть Обстріли на харківщині але це от безсилля і розуміння що їм там гайки.І навіть не супер зведення з під Северодонецька але по радіоперехватам трохи вперед у орків а за спинами і збоку ЗСУ.І вони вже розуміють що пахне жареним.Чекаємо добрих нових.Наснаги ЗСУ і бути живими.
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21.06.2022 22:41 Відповісти
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21.06.2022 22:44 Відповісти
Українські ПРИЗРАКи--------ПРАЦЮЮТЬ!!!
Слава ЗСУ!!!
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21.06.2022 23:20 Відповісти
років два три так як ми знищуємо склади з ************ москалі в Сирії знищували командні пункти ... Схоже наше командування ВПС навчалось на одному курсі з мосчкальськім
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21.06.2022 23:20 Відповісти
ХЗЩ
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21.06.2022 23:32 Відповісти
Думаю правильна назва ракети буде "Повітря - земля".
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22.06.2022 01:24 Відповісти
Орки в каждом заявлении сбивают по 3-5 наших самолетов,если все в кучу посчитать,то у нас было самолетов не меньше чем в США.
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22.06.2022 07:30 Відповісти
 
 