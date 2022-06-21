У Мелітополі почалась нова хвиля викрадення людей, окупанти погрожують населенню смертною карою, - мер Федоров

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області окупаційна влада погрожує населенню смертною карою. Відповідні заяви тиражують російські пропагандистські ЗМІ.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" сказав міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Почалась нова хвиля викрадення людей. Кілька днів тому, під час служби, був викрадений на центральній площі міста один з місцевих пастирів. Сьогодні ми не знаємо, де він перебуває. Також було викрадено кількох активістів. Усе це робиться для того, аби залякати мирне населення, щоб показати, що будь-який спротив чи непокора неможливі. На підтвердження цього місцеві гауляйтери на центральних каналах рашистської пропаганди зробили заяви, що вони пропонують ввести на тимчасово окупованих територіях смертну кару", - сказав Федоров.

За його словами, загарбники не отримали підтримки ні від цивільного населення, ні від представників влади (це стосується Запорізької, Херсонської та Донецької областей) і тому чинять геноцид проти українського народу.

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"За чотири місяці лише в Мелітополі вони викрали понад 500 людей, але спротив зростає. Тож вони хочуть перейти до наступного етапу - до смертної кари. Вони хочуть робити це публічно, аби залякувати наших людей і надалі. Це не просто чутки. Це те, про що говорять гауляйтери в центральних ЗМІ РФ", - додав міський голова.