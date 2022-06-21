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Новини
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Кабмін виділить 11 млрд грн на гранти аграріям на створення теплиць і садів, - Шмигаль

сад

Уряд затвердив програми безповоротних грантів для аграріїв у межах нового проєкту "єРобота". Програми стосуються створення садів і теплиць.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Так, за програмою часткової компенсації вартості створення теплиць розмір гранту становитиме від 5 до 7 млн грн. Як зазначив прем’єр-міністр, в уряді орієнтовно очікують 3 тисячі грантів на рік, а загальний бюджет програми становитиме 7 млрд грн.

"Учасниками програми можуть бути як приватні підприємці, так і аграрні компанії й фермерські господарства, які мають у власності або в оренді землю на строк не менше 25 років", - зауважив Шмигаль.

Глава уряду підкреслив, що кошти від гранту можна буде витратити на безпосереднє будівництво комплексу, закупівлю технічного обладнання для його роботи, закупівлю посівного матеріалу та добрив. Оскільки сума гранту за цією програмою значно вище, то вводиться принцип співфінансування. Для першої тисячі учасників 70% вартості проекту фінансує держава, а 30% - сам підприємець.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українці зможуть отримати безповоротні гранти до 250 тис. грн на новий бізнес в межах урядової програми "єРобота", - Шмигаль

Крім того, держава виділить 4 млрд грн на програму підтримки садівництва, ягідництва та виноградарства. За словами прем’єра, ідеться про часткову компенсацію вартості садів. Аграріям надаватиметься від 300 до 400 тисяч грн на 1 гектар садів - це близько 70% від середньої вартості висадки.

"Зараз ми говоримо про гранти для висадки 10 тисяч гектарів нових садів. Так само як і з теплицями, отримувачі грантів повинні мати або власну землю, або землю в користуванні щонайменше на 25 років. Кошти надаватимуться не готівкою, а на банківський рахунок для прозорої закупівлі саджанців, обладнання, систем поливу, добрив тощо", - пояснив Шмигаль.

Читайте також: Держава планує надати гранти на навчання на ІТ-курсах 60 тис. українців, - Шмигаль

Автор: 

аграрії (1466) Кабмін (14065) сільське господарство (721) Шмигаль Денис (4547)


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Топ коментарі
+11
Аграрії дякують. Особливо на зданому рашистам півдні.
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22.06.2022 00:06
+9
"Безробітних українців будуть залучати до громадських робіт -шмига
Це може бути розбір завалів, будівництво захисних споруд, благоустрій, ремонтні або сільськогосподарські роботи.
"Ми фактично усуваємо можливість, коли люди могли отримувати кошти від держави та відмовлятися від запропонованої роботи. В умовах воєнного часу в держави немає для цього ресурсів. Усі мають або воювати і захищати Батьківщину, або працювати на перемогу і для фронту".

А утримувати на 1, 5 млрд $ в місяць кодло чінуш, гроші є.
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22.06.2022 00:21
+7
зараз треба гроші на оборону, на оборону і ще раз на оборону !!!
переживемо рік-два без грушок-яблучок
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22.06.2022 01:40
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Аграрії дякують. Особливо на зданому рашистам півдні.
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22.06.2022 00:06 Відповісти
ці гроші на теплиці та сади означають що вже Таврія тю-тю - продана в Омані ?
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22.06.2022 01:33 Відповісти
держава виділить 4 млрд грн на програму підтримки садівництва, ягідництва та виноградарства

перед самою війною викинули декілька міліардів на кіно, книжки та смартфони

на власну Протиповітряну оборону гроші не потрібні ????

ЗЄльоний буде знову канючити : "Діду де наші Петріоти ?"
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22.06.2022 01:38 Відповісти
Страшна новина. Це вони що вже не планують забирати наші землі? Те що вони гроші роздадуть так як всі уряди до цього я взагалі не сумніваюся. Де наприклад гроші аграрного фонду з дотацій сільгоспвиробникам? Навіть вопроси такі ніхто не підіймає.
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22.06.2022 10:03 Відповісти
зараз треба гроші на оборону, на оборону і ще раз на оборону !!!
переживемо рік-два без грушок-яблучок
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22.06.2022 01:40 Відповісти
"Безробітних українців будуть залучати до громадських робіт -шмига
Це може бути розбір завалів, будівництво захисних споруд, благоустрій, ремонтні або сільськогосподарські роботи.
"Ми фактично усуваємо можливість, коли люди могли отримувати кошти від держави та відмовлятися від запропонованої роботи. В умовах воєнного часу в держави немає для цього ресурсів. Усі мають або воювати і захищати Батьківщину, або працювати на перемогу і для фронту".

А утримувати на 1, 5 млрд $ в місяць кодло чінуш, гроші є.
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22.06.2022 00:21 Відповісти
И рабов,за минималку,в 6500грн.
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22.06.2022 00:35 Відповісти
Цим підарасам хтось вірить?
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22.06.2022 00:48 Відповісти
Корвалоличу та Вечірньому Мудозвону вірять перезрєвшиє дами
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22.06.2022 01:41 Відповісти
Не надо розписываться за всех дам. ,,Перезревшая" незначит ,,разжижение мозга".
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22.06.2022 06:36 Відповісти
Багаті багатіють бідні бідніють. Нічого не зміниться гроші як крали з бюджету так і крастимуть.
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22.06.2022 07:27 Відповісти
10 мільярдів підуть мхп косюка,а остальні їбіться як хочете.
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22.06.2022 07:59 Відповісти
Это πи$дец, очередная зелёная ×уйня.
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22.06.2022 09:20 Відповісти
 
 