Кабмін виділить 11 млрд грн на гранти аграріям на створення теплиць і садів, - Шмигаль

Уряд затвердив програми безповоротних грантів для аграріїв у межах нового проєкту "єРобота". Програми стосуються створення садів і теплиць.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Так, за програмою часткової компенсації вартості створення теплиць розмір гранту становитиме від 5 до 7 млн грн. Як зазначив прем’єр-міністр, в уряді орієнтовно очікують 3 тисячі грантів на рік, а загальний бюджет програми становитиме 7 млрд грн.

"Учасниками програми можуть бути як приватні підприємці, так і аграрні компанії й фермерські господарства, які мають у власності або в оренді землю на строк не менше 25 років", - зауважив Шмигаль.

Глава уряду підкреслив, що кошти від гранту можна буде витратити на безпосереднє будівництво комплексу, закупівлю технічного обладнання для його роботи, закупівлю посівного матеріалу та добрив. Оскільки сума гранту за цією програмою значно вище, то вводиться принцип співфінансування. Для першої тисячі учасників 70% вартості проекту фінансує держава, а 30% - сам підприємець.

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Крім того, держава виділить 4 млрд грн на програму підтримки садівництва, ягідництва та виноградарства. За словами прем’єра, ідеться про часткову компенсацію вартості садів. Аграріям надаватиметься від 300 до 400 тисяч грн на 1 гектар садів - це близько 70% від середньої вартості висадки.

"Зараз ми говоримо про гранти для висадки 10 тисяч гектарів нових садів. Так само як і з теплицями, отримувачі грантів повинні мати або власну землю, або землю в користуванні щонайменше на 25 років. Кошти надаватимуться не готівкою, а на банківський рахунок для прозорої закупівлі саджанців, обладнання, систем поливу, добрив тощо", - пояснив Шмигаль.

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