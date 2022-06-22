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Новини Війна
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В Україні винесли шість вироків у справах щодо воєнних злочинів, ще вісім проваджень у судах, - Венедіктова

венедіктова

В Україні наразі вісім справ щодо воєнних злочинів знаходяться в судах, 118 особам оголошено підозру.

"Всі справи, з якими ми заходимо в суд, ми в них впевнені. У нас на сьогодні є шість вироків. І це безпрецедентно швидко, тому що міжнародна спільнота вважала, що ми почнемо розслідування після закінчення війни. У нас вісім справ ще в судах, і 118 підозрюваних безпосередньо по воєнних злочинах. Ще у нас є 623 підозрюваних у справі про агресію. Це топ-верхівка військова, політична і пропаганди Російської Федерації", — розповіла генеральна прокурорка Ірина Венедіктова в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

Вона додала, що для України також важливий і Міжнародний кримінальний суд.

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"Ми працюємо, у нас є кооперація, ми розуміємо, які справи будемо завершувати тут, які справи забере прокурор в МКС", — сказала Венедіктова.

Автор: 

армія рф (17228) Міжнародний кримінальний суд (327) Венедіктова Ірина (829) воєнні злочини (1852)


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22.06.2022 00:49 Відповісти
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22.06.2022 00:50 Відповісти
мамонты, вы там умирайте на фронте и отдавайте последние деньги на броники военным, а лысый будет за вас плясать на концерте и радоваться жизни ведь это не его война. его же может снайпер убить на передовой
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22.06.2022 00:52 Відповісти
Я все розумію, але як ви помістили два таких фото поряд?
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22.06.2022 00:56 Відповісти
на первом -зэ-*****
на втором -герой
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22.06.2022 00:59 Відповісти
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22.06.2022 01:05 Відповісти
Вьо як працюють оманські кнурі
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22.06.2022 06:22 Відповісти
А як там справы с колаборантами? Особенно в ВР и ОПе? Нэ на часи?
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22.06.2022 06:28 Відповісти
венедіктова, а ти арахамією і подоляком не хочеш зайнятися? а то один листи он пише в лондонський суд, злочинців відмазує, а другий взагалі вже берега пустився, меле шопопало, хоча його ніхто не уповноважував, намагається розсварити нас із західними партнерами. про єрмака вже й мовчу, там гаага просто-таки зачекалася.
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22.06.2022 08:49 Відповісти
 
 