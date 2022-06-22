В Україні винесли шість вироків у справах щодо воєнних злочинів, ще вісім проваджень у судах, - Венедіктова

В Україні наразі вісім справ щодо воєнних злочинів знаходяться в судах, 118 особам оголошено підозру.

"Всі справи, з якими ми заходимо в суд, ми в них впевнені. У нас на сьогодні є шість вироків. І це безпрецедентно швидко, тому що міжнародна спільнота вважала, що ми почнемо розслідування після закінчення війни. У нас вісім справ ще в судах, і 118 підозрюваних безпосередньо по воєнних злочинах. Ще у нас є 623 підозрюваних у справі про агресію. Це топ-верхівка військова, політична і пропаганди Російської Федерації", — розповіла генеральна прокурорка Ірина Венедіктова в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Суспільне.

Вона додала, що для України також важливий і Міжнародний кримінальний суд.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США створили групу для розслідування воєнних злочинів в Україні: її очолив мисливець за нацистами Розенбаум

"Ми працюємо, у нас є кооперація, ми розуміємо, які справи будемо завершувати тут, які справи забере прокурор в МКС", — сказала Венедіктова.