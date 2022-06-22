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Прикордонники готові до запровадження візового режиму з РФ. Віза не гарантуватиме росіянам в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба

прикордонники

Співробітники Державної прикордонної служби готові до перевірки громадян РФ, які матимуть намір потрапити до України та які матимуть для цього візи.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, коментуючи готовність України до візового режиму з РФ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Держаній прикордонній службі, нашим співробітникам не становить складнощів перевіряти наявність ще однієї категорії іноземців, кому необхідно потрапити в нашу країну за умови наявності візи. Ми маємо доступ до тих баз даних наявності віз, які видаються дипломатичними представництвами України, а також до ресурсу єВіза для того, щоб перевірити під час спроби перетину кордону громадянами чи дійсна ця віза, чи вона видавалась цій особі і власне чи не є вона підроблена", - повідомив Демченко.

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Він додав, що це рішення націлене на безпеку країни, адже дотепер перевірка громадян РФщодо умов їхнього в’їзду до України відбувалась виключно на кордоні. Нині ж перевірка росіян відбуватиметься завчасно, зазначив Демченко.

Демченко зазначив, що згідно з законодавством України, на можливість перетину кордону впливають 5 критеріїв, яким мають відповідати іноземці: наявність дійсного паспорта, відсутність інформації про обмеження в’їзду під правоохоронних органів України, віза, наявність достатнього фінансового забезпечення на період запланованого перебування і для повернення та підтвердження мети поїздки.

"Якщо хтось з іноземців не відповідає одній із цих вимог, то навіть за наявності візи таким особам може бути відмовлено у в’їзді в нашу країну", — наголосив представник ДПСУ.

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5936) росія (64946) візовий режим (361) Демченко Андрій (342)


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Топ коментарі
+12
*****, а я б, навпаки, допоміг би їм всім виїхати з України...
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22.06.2022 01:29
+8
Кацапам доступ в Україну закритий НАЗАВЖДИ.
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22.06.2022 01:22
+4
Сама по собі наявність візового режиму ще не панацея від потрапляння в Україну паганої русні.

Головне - це наскільки буде жорсткою політика їх видачі.

Якщо візу буде отримувати не більше одного на 10 000, то ще потягне... і то, якщо мають родину в Україні, яка за них поручиться.
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22.06.2022 02:15
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А посвiдка на проживання гарантуе? И яка рiзниця мiж будьмо та будемо?
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22.06.2022 01:13 Відповісти
Якi "наши"? "наши®" це мордорбренд. Ихтамнет. Iх тут нема.
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22.06.2022 01:22 Відповісти
У нас в ординаторской тырнет есть всегда, а вам Моргулис только по четвергам шнурки от тырнета даёт, потому что вы, батенька, таблетки выплевываете.
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22.06.2022 07:15 Відповісти
От такі традиції Західної України, на Заході України всі живуть або хабарем або контрабасом. Це такий: або носити і давати, або йти на службу з метою брати (і не тільки в прикордонники). Багато звідти заробітчан їздило і в мордор, і на окуповані території України. Не гнушаються там красти і гуманітарку на всіх рівнях органів влади - це Захід, за який зараз воюють такі ж прикордонники на Сході і гинуть кожень день, в тому числі там де типа немає активних бойових дій.
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22.06.2022 08:46 Відповісти
Тодi чим ти будеш вiдрiзнятись вiд *****, котрий силою рoз'еднуе сiм'i, мати з дiтьми?
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22.06.2022 01:26 Відповісти
если сын убивает мать на фиг нам такой сын и такая семья!
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22.06.2022 02:10 Відповісти
Речь про реальные УКРАИНСКИЕ сёмьи, а не идиотские аллегории.У определённой группы украинских детей есть угроза насильственного разлучения с матерью или отцом. Вы собираетесь устраивать украинским концлагерь, как это делает Путин?
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22.06.2022 07:31 Відповісти
*****, а я б, навпаки, допоміг би їм всім виїхати з України...
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22.06.2022 01:29 Відповісти
В 80% це так і буде, пускати будуть жінок, що дуть за своїми 200-ми або навідати своїх орків у полоні чи в тюрьмі.
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22.06.2022 08:38 Відповісти
Кацапам доступ в Україну закритий НАЗАВЖДИ.
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22.06.2022 01:22 Відповісти
Мы прагнемо до Европы, поэтому совсем закрыть будет негуманно. Пусть каZZапы получают визы, но по выданной им визе въезд будет возможен только через 99 лет.
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22.06.2022 06:51 Відповісти
кілька років війни, а ще й досі безвізовий в'їзд москалів? Кілька років війни, а ще є люди, що не визначились сім'ями, де їх Батьківщина (це та шо родіна російською).
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22.06.2022 02:11 Відповісти
Да Порошенко очконув в перші роки війни проти мордору ввести візовий режим. Може не хотів?
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22.06.2022 08:42 Відповісти
У Порошенко була меншість в Раді , більшість була проти візового режиму .
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22.06.2022 09:34 Відповісти
Сама по собі наявність візового режиму ще не панацея від потрапляння в Україну паганої русні.

Головне - це наскільки буде жорсткою політика їх видачі.

Якщо візу буде отримувати не більше одного на 10 000, то ще потягне... і то, якщо мають родину в Україні, яка за них поручиться.
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22.06.2022 02:15 Відповісти
Приєднуюсь до тих, хто пропонує взагалі заборонити хрюкогавцям в'їзд.
Або варіант: в'їзд із пляшкуванням. Тобто перетин кацапами кордону виключно сидячи на пляшках.
"Во-первых, это красиво..." (с)
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22.06.2022 05:45 Відповісти
УКРАЇНСЬКА ВІЗА ДЛЯ РОСІЯННА МАЄ БУТИ ТІЛЬКІ ТАКОЮ
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22.06.2022 09:34 Відповісти
Читала в твіттері.
Кадирівці на півдні, спитали жінку чи вона їх пам'ятає, бо минулого літа знімали в неї помешкання для відпочинку- розвідали все ще і відпочили добре.
Як би вони змогли це зробити, якби не ЗЕ.
В нас же існувала заборона в'їзду кацапам з 18-60 років.
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22.06.2022 09:41 Відповісти
усім українцям, яких при совці розкидали по всьому світу, дозволити повернутися на Батьківщину. А кацапів, які приїхали та одружилися чи вийшли заміж, щоб жити в Україні, так і не навчилися української мови, перевірити на колабораціонізм.
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22.06.2022 11:07 Відповісти
Заборонити всім кацапам потрапляти в країну максимум на 10 років.Цього лайна тут не повинно бути !
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22.06.2022 17:45 Відповісти
 
 