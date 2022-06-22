Прикордонники готові до запровадження візового режиму з РФ. Віза не гарантуватиме росіянам в'їзд в Україну, - Держприкордонслужба

Співробітники Державної прикордонної служби готові до перевірки громадян РФ, які матимуть намір потрапити до України та які матимуть для цього візи.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, коментуючи готовність України до візового режиму з РФ, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Держаній прикордонній службі, нашим співробітникам не становить складнощів перевіряти наявність ще однієї категорії іноземців, кому необхідно потрапити в нашу країну за умови наявності візи. Ми маємо доступ до тих баз даних наявності віз, які видаються дипломатичними представництвами України, а також до ресурсу єВіза для того, щоб перевірити під час спроби перетину кордону громадянами чи дійсна ця віза, чи вона видавалась цій особі і власне чи не є вона підроблена", - повідомив Демченко.

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Він додав, що це рішення націлене на безпеку країни, адже дотепер перевірка громадян РФщодо умов їхнього в’їзду до України відбувалась виключно на кордоні. Нині ж перевірка росіян відбуватиметься завчасно, зазначив Демченко.

Демченко зазначив, що згідно з законодавством України, на можливість перетину кордону впливають 5 критеріїв, яким мають відповідати іноземці: наявність дійсного паспорта, відсутність інформації про обмеження в’їзду під правоохоронних органів України, віза, наявність достатнього фінансового забезпечення на період запланованого перебування і для повернення та підтвердження мети поїздки.

"Якщо хтось з іноземців не відповідає одній із цих вимог, то навіть за наявності візи таким особам може бути відмовлено у в’їзді в нашу країну", — наголосив представник ДПСУ.