Байден не боїться розколу між США й союзниками у реагуванні на війну РФ проти України: "У певний момент це перетвориться на вичікувальну політику"

Президент США Джо Байден висловив упевненість у цілісності позицій США і європейських союзників щодо спільного протистояння агресії Кремля проти України та продовження тиску на РФ.

Про це Байден заявив під час виступу в Білому домі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ні, я не боюся", - сказав він у відповідь на запитання про можливість появи ліній розколу між США та європейськими союзниками в контексті подальшого реагування на війну, розв'язану Путіним проти України.

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"Я думаю, що в певний момент це перетвориться на вичікувальну політику: що можуть витримати росіяни, і що Європа буде готова витримати", - сказав Байден.

Він підкреслив, що це питання буде винесене на обговорення саміту НАТО в Іспанії наступного тижня.