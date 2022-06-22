Байден не боїться розколу між США й союзниками у реагуванні на війну РФ проти України: "У певний момент це перетвориться на вичікувальну політику"
Президент США Джо Байден висловив упевненість у цілісності позицій США і європейських союзників щодо спільного протистояння агресії Кремля проти України та продовження тиску на РФ.
Про це Байден заявив під час виступу в Білому домі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ні, я не боюся", - сказав він у відповідь на запитання про можливість появи ліній розколу між США та європейськими союзниками в контексті подальшого реагування на війну, розв'язану Путіним проти України.
"Я думаю, що в певний момент це перетвориться на вичікувальну політику: що можуть витримати росіяни, і що Європа буде готова витримати", - сказав Байден.
Він підкреслив, що це питання буде винесене на обговорення саміту НАТО в Іспанії наступного тижня.
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У 1999 році Україна, за згодою США, передала Росії 8 стратегічних ракетоносців Ту-160, 3 ракетоносця Ту-95 і 581 крилату ракету Х-55. Тепер ці літаки цими ракетами здійснюють обстріли українських міст і сіл, знищують інфраструктуру нашої держави, вбивають цивільне населення, руйнують житлові будинки і лікарні.
У 2001 році Україна продала 12 крилатих ракет в Іран і 6 у Китай. Було знищено 7 протичовнових літаків Ту-142, які тепер могли б перешкодити підводним човнам РФ завдавати ударів по українській території ракетами «Калібр» з акваторії Чорного моря.
Бездумно ліквідована в Україні ракетоносна авіація не становила загрози ні для США, ні для нинішніх західних союзників України
Тож маємо право і підстави продовжувати вимагати, щоб США і країни ЄС у терміновому порядку почали надавати Україні засоби протиракетної та протиповітряної оборони для ефективного захисту її території.
https://glavcom.ua/columns/olegromanchuk/chomu-ukrajina-maje-pravo-vimagati-zasobi-protipovitryanoji-oboroni-854711.html
Наприклад той же керченський міст без якого було б неможливо захопити наш південь був готовий тільки в 2018.
Потім північний поток - 2 мусив бути побудований, а це сталось аж у вересні 2021.
Був зрештою ковід який також поплутав карти.
2. Чому не добудувався раніше, а саме в 2021, вже не за його каденції ?
З єдиною хворобою в світі якби ще не розібралися. І вона з'явилася у 2020.