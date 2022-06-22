Глава МЗС Італії Ді Майо вийшов зі своєї партії, яка не хотіла підтримувати Україну: "Ми мали вибрати, з якого боку історії знаходитися"

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо заявив, що залишає свою партію Рух п'яти зірок (M5S), щоб сформувати нову парламентську групу, яка підтримує уряд прем'єр-міністра Маріо Драгі, заради допомоги Україні у війні проти Росії.

Ді Майо пішов на цей крок після того, як звинуватив лідера M5S та колишнього прем'єр-міністра Джузеппе Конте у підриві зусиль уряду щодо підтримки України та ослаблення позицій Риму в Європейському Союзі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Сьогоднішнє важке рішення, про яке я ніколи не думав, що мені доведеться прийняти… але сьогодні я і багато інших колег та друзів залишаємо Рух 5 зірок", – сказав Ді Майо.

"Ми обов'язково мали вибрати, з якого боку історії знаходитися – на боці України, на яку напали, або на боці агресора Росії. Позиції деяких лідерів М5 ризикувала послабити нашу країну", - сказав він у вівторок увечері.

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Глава МЗС Італії зазначив, що M5S із завтрашнього дня більше не буде провідною політичною силою у парламенті.

"З сьогоднішнього дня ми починаємо новий шлях з людьми, які вирішили дивитися в майбутнє", – сказав Ді Майо, натякаючи на назву своєї нової парламентської групи, яка, згідно з політичними джерелами, швидше за все, буде "Разом заради майбутнього".

Як зазначається, стати учасниками нової парламентської групи готові 50 депутатів та 11 сенаторів.

Зрештою, це може спровокувати парламентську кризу і зміну уряду Італії.