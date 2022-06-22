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Новини Війна
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Глава МЗС Італії Ді Майо вийшов зі своєї партії, яка не хотіла підтримувати Україну: "Ми мали вибрати, з якого боку історії знаходитися"

майо

Міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо заявив, що залишає свою партію Рух п'яти зірок (M5S), щоб сформувати нову парламентську групу, яка підтримує уряд прем'єр-міністра Маріо Драгі, заради допомоги Україні у війні проти Росії.

Ді Майо пішов на цей крок після того, як звинуватив лідера M5S та колишнього прем'єр-міністра Джузеппе Конте у підриві зусиль уряду щодо підтримки України та ослаблення позицій Риму в Європейському Союзі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Сьогоднішнє важке рішення, про яке я ніколи не думав, що мені доведеться прийняти… але сьогодні я і багато інших колег та друзів залишаємо Рух 5 зірок", – сказав Ді Майо.

"Ми обов'язково мали вибрати, з якого боку історії знаходитися – на боці України, на яку напали, або на боці агресора Росії. Позиції деяких лідерів М5 ризикувала послабити нашу країну", - сказав він у вівторок увечері.

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Глава МЗС Італії зазначив, що M5S із завтрашнього дня більше не буде провідною політичною силою у парламенті.

"З сьогоднішнього дня ми починаємо новий шлях з людьми, які вирішили дивитися в майбутнє", – сказав Ді Майо, натякаючи на назву своєї нової парламентської групи, яка, згідно з політичними джерелами, швидше за все, буде "Разом заради майбутнього".

Як зазначається, стати учасниками нової парламентської групи готові 50 депутатів та 11 сенаторів.

Зрештою, це може спровокувати парламентську кризу і зміну уряду Італії.

Автор: 

Італія (1564) росія (64946) Луїджі Ді Майо (32)


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Топ коментарі
+27
Значит у населения Италии растет поддержка Украины.
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22.06.2022 01:49
+22
Многие критикуют Драги за его нерешительность. На самом деле, Украине неслыханно повезло, что сейчас, именно его правительство у власти. В Италии много популистских партий, как крайне левого, так и крайне правого направления . Как и везде, все они поют в унисон с х*йлом.
Также итальянские массмедиа, распространяют х*йловские нарративы, настраивая общество соответсвующим образом.
В такой обстановке правительство Драги, как может, поддерживает Украину, рискуя следующими выборами.
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22.06.2022 02:22
+22
Выход ди Майо из партии, благодаря которой он пришел в правительство-это жест , достойный даже не политика, а государствееного деятеля. Он рискует своей, довольно не плохой политической карьерой, по зову совести. Рискует, ради тех ценностей, которые лежат в основе западного мира.
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22.06.2022 02:49
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Значит у населения Италии растет поддержка Украины.
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22.06.2022 01:49 Відповісти
Молодець !
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22.06.2022 01:51 Відповісти
Европейцы должны понимать, что если Украина проиграет, то орда соберется силами, залижет раны и двинет на них. И не важно кто будет сидеть на троне Кремля. И что самое паскудное, воевать будут украинцы, как сейчас чеченцы-кадыровцы
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22.06.2022 01:58 Відповісти
саме українці не будуть воювати проти інших європейців,а ось такі манкурти як у длнр так
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22.06.2022 09:27 Відповісти
Многие критикуют Драги за его нерешительность. На самом деле, Украине неслыханно повезло, что сейчас, именно его правительство у власти. В Италии много популистских партий, как крайне левого, так и крайне правого направления . Как и везде, все они поют в унисон с х*йлом.
Также итальянские массмедиа, распространяют х*йловские нарративы, настраивая общество соответсвующим образом.
В такой обстановке правительство Драги, как может, поддерживает Украину, рискуя следующими выборами.
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22.06.2022 02:22 Відповісти
Выход ди Майо из партии, благодаря которой он пришел в правительство-это жест , достойный даже не политика, а государствееного деятеля. Он рискует своей, довольно не плохой политической карьерой, по зову совести. Рискует, ради тех ценностей, которые лежат в основе западного мира.
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22.06.2022 02:49 Відповісти
неожиданно
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22.06.2022 03:02 Відповісти
Європа а в основому Німетчина заплатила параші 93 млрд євро. А тим часом Шольц обіцяє багато, шантажує Україну на відмову від теретторій, а тим часом навіть касок не передав.
В Баварии сказав що не дасть Україні бронітехніку а Макрон в Ромуніі після зустрічі з Зеленнским сказав що Україні прийдеться сісти за стіл переговорів.
Франція і Німетчина передавала тепловізори, ВЧ радари, електронні приціли після 2014 року.
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22.06.2022 03:47 Відповісти
Умный человек!
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22.06.2022 06:15 Відповісти
Ви вже якось вибрали «бік історії» з Адольфом, тепер хочете з пуйлом І?
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22.06.2022 06:39 Відповісти
Красавчик!
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22.06.2022 06:43 Відповісти
"...залишає свою партію Рух п'яти зірок..." Итальянцы не смотрели классику Рязанова, иначе никогда бы свою партию так не назвали.
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22.06.2022 06:46 Відповісти
Повага та шана за таке рішення. А колишнiй прем'єр-міністр Джузеппе Конте давно на прикормі у Путіна.
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22.06.2022 08:11 Відповісти
Каждый европейский политик, как впрочем и обыкновенный человек, должен определиться, по какую он сторону - сторону добра ( мир) или сторону зла ( войну) ! И "посередине" не получится, здесь нет середины...
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22.06.2022 09:00 Відповісти
цей Рух 5 зірок остаточно перетворився на маргиналів типу фр.партії ле-пен..
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22.06.2022 09:22 Відповісти
 
 