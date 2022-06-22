Зеленський запевнив, що докладе усіх зусиль для ухвалення рішення щодо статусу кандидата в члени ЄС: "Для нас це важливо"

Президент України Володимир Зеленський запевняє, що докладе усіх зусиль, аби історичне рішення про кандидатство України в ЄС було прийняте.

Про це він сказав у своєму відеозверненні, нагадавши про велику кількість переговорів з міжнародними парнерами, які були проведені упродовж дня, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні був день дуже активної зовнішньополітичної роботи – майже марафон телефонних переговорів. Збільшуємо коло тих, хто за кандидатство для України, та додаємо впевненості, що рішення у п'ятницю буде позитивним.

Словаччина. У розмові з Прем'єр-міністром Хегером скоординували наші позиції напередодні засідання Європейської ради.

Литва. Подякував Президенту Наусєді за рішення саміту Триморʼя надати Україні статус партнера-учасника. І також скоординували наші кроки.

Угорщина. Була дуже плідна розмова з Премʼєр-міністром Віктором Орбаном. Запросив його відвідати Україну й подякував за важливу підтримку нашого суверенітету, територіальної цілісності нашої держави. Домовилися розвивати співпрацю в енергетиці.

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Португалія. Домовилися з паном Премʼєр-міністром Антоніу Коштою залучати досвід його країни в нашому зближенні з Європейським Союзом.

Далі – Данія. Подякував за підтримку України, зокрема підтримку зброєю. Також відзначив виступ пані Фредеріксен у Верховній Раді України, який відбувся сьогодні.

Іспанія. Відзначив у розмові з Прем'єр-міністром Санчесом, що наша взаємодія посилить і Україну, і весь Європейський Союз. Обговорили можливі результати Мадридського саміту НАТО, який відбудеться вже наприкінці червня.

Ірландія. Відзначив активну підтримку Ірландією нашої євроінтеграції та запросив Прем'єр-міністра Ірландії Мартіна відвідати Україну.

Хорватія. Я впевнений, що ми можемо розширити нашу співпрацю й на двосторонньому рівні, і на рівні європейських структур. Подякував пану Премʼєр-міністру Пленковичу за підтримку України.

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Був радий бачити в Києві великого друга нашої держави – Премʼєр-міністра Люксембургу Бетеля. І я хочу ще раз звернути увагу на допомогу від Люксембургу. 15% оборонного бюджету цієї держави – ось це був внесок у захист України. Одразу відчувається і велич, і шляхетність держави.

Пан Бетель відвідав сьогодні ж міста Київської області, які були звільнені від окупантів. Я вдячний йому за щире розуміння наших людей і за готовність Люксембургу брати участь в післявоєнній відбудові України.

Мій графік на завтра – такий же насичений, як і сьогодні. Зроблю все для того, щоб історичне рішення Європейського Союзу було ухвалене. Для нас це важливо", - розповів Зеленський.