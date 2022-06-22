Зеленський запевнив, що докладе усіх зусиль для ухвалення рішення щодо статусу кандидата в члени ЄС: "Для нас це важливо"
Президент України Володимир Зеленський запевняє, що докладе усіх зусиль, аби історичне рішення про кандидатство України в ЄС було прийняте.
Про це він сказав у своєму відеозверненні, нагадавши про велику кількість переговорів з міжнародними парнерами, які були проведені упродовж дня, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні був день дуже активної зовнішньополітичної роботи – майже марафон телефонних переговорів. Збільшуємо коло тих, хто за кандидатство для України, та додаємо впевненості, що рішення у п'ятницю буде позитивним.
Словаччина. У розмові з Прем'єр-міністром Хегером скоординували наші позиції напередодні засідання Європейської ради.
Литва. Подякував Президенту Наусєді за рішення саміту Триморʼя надати Україні статус партнера-учасника. І також скоординували наші кроки.
Угорщина. Була дуже плідна розмова з Премʼєр-міністром Віктором Орбаном. Запросив його відвідати Україну й подякував за важливу підтримку нашого суверенітету, територіальної цілісності нашої держави. Домовилися розвивати співпрацю в енергетиці.
Португалія. Домовилися з паном Премʼєр-міністром Антоніу Коштою залучати досвід його країни в нашому зближенні з Європейським Союзом.
Далі – Данія. Подякував за підтримку України, зокрема підтримку зброєю. Також відзначив виступ пані Фредеріксен у Верховній Раді України, який відбувся сьогодні.
Іспанія. Відзначив у розмові з Прем'єр-міністром Санчесом, що наша взаємодія посилить і Україну, і весь Європейський Союз. Обговорили можливі результати Мадридського саміту НАТО, який відбудеться вже наприкінці червня.
Ірландія. Відзначив активну підтримку Ірландією нашої євроінтеграції та запросив Прем'єр-міністра Ірландії Мартіна відвідати Україну.
Хорватія. Я впевнений, що ми можемо розширити нашу співпрацю й на двосторонньому рівні, і на рівні європейських структур. Подякував пану Премʼєр-міністру Пленковичу за підтримку України.
Був радий бачити в Києві великого друга нашої держави – Премʼєр-міністра Люксембургу Бетеля. І я хочу ще раз звернути увагу на допомогу від Люксембургу. 15% оборонного бюджету цієї держави – ось це був внесок у захист України. Одразу відчувається і велич, і шляхетність держави.
Пан Бетель відвідав сьогодні ж міста Київської області, які були звільнені від окупантів. Я вдячний йому за щире розуміння наших людей і за готовність Люксембургу брати участь в післявоєнній відбудові України.
Мій графік на завтра – такий же насичений, як і сьогодні. Зроблю все для того, щоб історичне рішення Європейського Союзу було ухвалене. Для нас це важливо", - розповів Зеленський.
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26 ЛЮТОГО 2020 року Зеленський анонсував плани по Чонгару:
"Держава спільно з компанією Socar до кінця року відкриє на Чонгарі великий хаб - центр надання адміністративних послуг, зона відпочинку та інші дуже важливі об'єкти".
10 ГРУДНЯ 2020 року, через десять місяців Єрмак звітував про виконання плану щодо домовленостей та зобов'язань, які виникли на зустрічі лідерів «нормандської четвірки».
"Завдяки зміні президентом Зеленським принципів державної політики, Україна робить набагато більше для допомоги нашим громадянам, які змушені залишатися на тимчасово окупованій території. Наприклад, украй важливо убезпечити людей по обидва боки лінії зіткнення від величезної кількості СМЕРТОНОСНИХ МІН.
Наша делегація доклала максимум зусиль, аби погодити у серпні 20 ділянок для РОЗМІНУВАННЯ. Потрібно швидко виконувати цей план. Цю роботу може на власні очі побачити кожен, хто відвідає нові контрольні пункти на лінії розмежування, розбудовані за принципом ******** сервісних хабів" - заявив Єрмак.
Там перший пункт: дистанцювати олігархів від законодавчої та виконавчої влади. Це - мова про Бєню. Його потрібно видати ФБР.
чому не сидить гнида Вовк? де портнов? де мураєв ?
чому не видано до США бородату бабу каломойшу?
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