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Зеленський запевнив, що докладе усіх зусиль для ухвалення рішення щодо статусу кандидата в члени ЄС: "Для нас це важливо"

зеленський

Президент України Володимир Зеленський запевняє, що докладе усіх зусиль, аби історичне рішення про кандидатство України в ЄС було прийняте.

Про це він сказав у своєму відеозверненні, нагадавши про велику кількість переговорів з міжнародними парнерами, які були проведені упродовж дня, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні був день дуже активної зовнішньополітичної роботи – майже марафон телефонних переговорів. Збільшуємо коло тих, хто за кандидатство для України, та додаємо впевненості, що рішення у п'ятницю буде позитивним.

Словаччина. У розмові з Прем'єр-міністром Хегером скоординували наші позиції напередодні засідання Європейської ради.

Литва. Подякував Президенту Наусєді за рішення саміту Триморʼя надати Україні статус партнера-учасника. І також скоординували наші кроки.

Угорщина. Була дуже плідна розмова з Премʼєр-міністром Віктором Орбаном. Запросив його відвідати Україну й подякував за важливу підтримку нашого суверенітету, територіальної цілісності нашої держави. Домовилися розвивати співпрацю в енергетиці.

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Португалія. Домовилися з паном Премʼєр-міністром Антоніу Коштою залучати досвід його країни в нашому зближенні з Європейським Союзом.

Далі – Данія. Подякував за підтримку України, зокрема підтримку зброєю. Також відзначив виступ пані Фредеріксен у Верховній Раді України, який відбувся сьогодні.

Іспанія. Відзначив у розмові з Прем'єр-міністром Санчесом, що наша взаємодія посилить і Україну, і весь Європейський Союз. Обговорили можливі результати Мадридського саміту НАТО, який відбудеться вже наприкінці червня.

Ірландія. Відзначив активну підтримку Ірландією нашої євроінтеграції та запросив Прем'єр-міністра Ірландії Мартіна відвідати Україну.

Хорватія. Я впевнений, що ми можемо розширити нашу співпрацю й на двосторонньому рівні, і на рівні європейських структур. Подякував пану Премʼєр-міністру Пленковичу за підтримку України.

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Був радий бачити в Києві великого друга нашої держави – Премʼєр-міністра Люксембургу Бетеля. І я хочу ще раз звернути увагу на допомогу від Люксембургу. 15% оборонного бюджету цієї держави – ось це був внесок у захист України. Одразу відчувається і велич, і шляхетність держави.

Пан Бетель відвідав сьогодні ж міста Київської області, які були звільнені від окупантів. Я вдячний йому за щире розуміння наших людей і за готовність Люксембургу брати участь в післявоєнній відбудові України.

Мій графік на завтра – такий же насичений, як і сьогодні. Зроблю все для того, щоб історичне рішення Європейського Союзу було ухвалене. Для нас це важливо", - розповів Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (23697) членство в ЄС (1231) Євросоюз (13322)


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Топ коментарі
+16
придурку, вже все вирiшено i без тебе. Україна буде кандидатом.

ти краще про це розкажи-

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22.06.2022 01:59
+13
Ти почитай поперше, які умови до України ставить європейська спільнота.

Там перший пункт: дистанцювати олігархів від законодавчої та виконавчої влади. Це - мова про Бєню. Його потрібно видати ФБР.
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22.06.2022 02:00
+12
як ЗеБiли зливали Україну по замовленню пуйла

26 ЛЮТОГО 2020 року Зеленський анонсував плани по Чонгару:
"Держава спільно з компанією Socar до кінця року відкриє на Чонгарі великий хаб - центр надання адміністративних послуг, зона відпочинку та інші дуже важливі об'єкти".

10 ГРУДНЯ 2020 року, через десять місяців Єрмак звітував про виконання плану щодо домовленостей та зобов'язань, які виникли на зустрічі лідерів «нормандської четвірки».

"Завдяки зміні президентом Зеленським принципів державної політики, Україна робить набагато більше для допомоги нашим громадянам, які змушені залишатися на тимчасово окупованій території. Наприклад, украй важливо убезпечити людей по обидва боки лінії зіткнення від величезної кількості СМЕРТОНОСНИХ МІН.
Наша делегація доклала максимум зусиль, аби погодити у серпні 20 ділянок для РОЗМІНУВАННЯ. Потрібно швидко виконувати цей план. Цю роботу може на власні очі побачити кожен, хто відвідає нові контрольні пункти на лінії розмежування, розбудовані за принципом ******** сервісних хабів" - заявив Єрмак.
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22.06.2022 02:04
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придурку, вже все вирiшено i без тебе. Україна буде кандидатом.

ти краще про це розкажи-

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22.06.2022 01:59 Відповісти
як ЗеБiли зливали Україну по замовленню пуйла

26 ЛЮТОГО 2020 року Зеленський анонсував плани по Чонгару:
"Держава спільно з компанією Socar до кінця року відкриє на Чонгарі великий хаб - центр надання адміністративних послуг, зона відпочинку та інші дуже важливі об'єкти".

10 ГРУДНЯ 2020 року, через десять місяців Єрмак звітував про виконання плану щодо домовленостей та зобов'язань, які виникли на зустрічі лідерів «нормандської четвірки».

"Завдяки зміні президентом Зеленським принципів державної політики, Україна робить набагато більше для допомоги нашим громадянам, які змушені залишатися на тимчасово окупованій території. Наприклад, украй важливо убезпечити людей по обидва боки лінії зіткнення від величезної кількості СМЕРТОНОСНИХ МІН.
Наша делегація доклала максимум зусиль, аби погодити у серпні 20 ділянок для РОЗМІНУВАННЯ. Потрібно швидко виконувати цей план. Цю роботу може на власні очі побачити кожен, хто відвідає нові контрольні пункти на лінії розмежування, розбудовані за принципом ******** сервісних хабів" - заявив Єрмак.
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22.06.2022 02:04 Відповісти
Ти почитай поперше, які умови до України ставить європейська спільнота.

Там перший пункт: дистанцювати олігархів від законодавчої та виконавчої влади. Це - мова про Бєню. Його потрібно видати ФБР.
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22.06.2022 02:00 Відповісти
бубочка, де голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ?

чому не сидить гнида Вовк? де портнов? де мураєв ?

чому не видано до США бородату бабу каломойшу?
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22.06.2022 02:07 Відповісти
Бубуня, не надувай щоки, краще подумай, що робитимеш, коли дорослі дяді таки розвалять твій зелений гадюшник...
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22.06.2022 02:40 Відповісти
Дирявий Бідон прогнувся перед ядерним шантажем пуйла. Американська армія як гарант ядерного роззброєння України мала стати пліч о пліч з нашими воїнами. Але він просто таки зазивав русню до нападу гарантувавши окурку неучасть у цій війні. Якщо ви падали хочете ядерного роззброєння, то маючи самі цю зброю маєте гарантувати безпеку всім іншим від неадекватних ядерних ідіотів
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22.06.2022 03:47 Відповісти
...і Чорноморський Флот Америка наказала Україні віддати росії...і Януковича нам підсунула...і взагалі у Ющенка дружина американка...антиамериканське = проросійське.
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22.06.2022 06:22 Відповісти
маячня! для украинцев есть одна позиция - проукраинская! все остальное переменчиво а что касаемо американцев по отношению к Украине и раше их позиция постепенно менялась от откровенно прорашисткой в 90х до НЕ абсолютно проукраинской в наши дни. уж очень им хотелось иметь союзника в лице рашки и кстати до сих пор эта идея не откинута и многие в штатах считают что просто этот диктатор испортился надо всего лишь поставить нового, проамериканского, и все будет ОК
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22.06.2022 09:56 Відповісти
Неужто Коломойшу выдаст американцам??
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22.06.2022 06:13 Відповісти
В Конституции Украины закреплён курс на ЕС и НАТО. Хотелось бы уточнить, что делается со второй частью закреплённой в Конституции формулы, а не только с первой. Парашный "нейтральный статус" можете при этом сразу засунуть себе поглубже в дупу.
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22.06.2022 06:30 Відповісти
всё верно заявил.
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22.06.2022 06:34 Відповісти
Нагадайте, порятунок Журавля цей недоносок теж брав під особистий контроль - чим там скінчилося?
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22.06.2022 06:47 Відповісти
Останні роки нічого не робити у напрямку євроінтеграції,а зараз,що не інтерв'ю то "Я готовий,ми разом з урядом докладаємо зусилля для..."На жаль якби не війна ми б далі слухали їхні гавкання стосовно європейськості нашої країни і європейських цінностей.
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22.06.2022 07:57 Відповісти
Задача-призначити прокурора САП,який переміг в чесній боротьбі людину Дерьмака і Татарова(Зеленьского).Це лише підпис і добра воля.Не бути нам ніде,доки тандем Зеля-бородата бабуся не присядуть.Бабуля в амер.тюрьмі а зелебобік в нашу.
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22.06.2022 10:20 Відповісти
Вже і "агітатори"поїхали у круте турне.

0.06 Poland, Warsaw
12.06 Poland, Wroclaw
13.06 Czech Republic, Prague
16.06 Hungary, Budapest
17.06 Austria, Vienna
18.06 Romania, Bucharest
20.06 Germany, Berlin
21.06 Italy, Florence
22.06 Spain, Madrid
23.06 Portugal, Cascais
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22.06.2022 10:41 Відповісти
Це все маячня від Зеленського!
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22.06.2022 11:28 Відповісти
Голову САП затвердять?Чи це вже занадто?
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22.06.2022 15:24 Відповісти
 
 