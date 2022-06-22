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США про погрози Москви Литві "Напад на члена НАТО означатиме напад на всіх"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

прайс,нед

У разі, якщо Російська Федерація буде мати намір зробити якісь військові заходи проти Литви, США в обов'язковому порядку підтримають країну-члена НАТО.

Про це заявив у своєму виступі речник Держдепартаменту США Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Ми підтримуємо наших союзників по НАТО, ми підтримуємо Литву. Наша прихильність п'ятій статті НАТО - постулату, що напад на одного означатиме напад на всіх, — непорушна", — заявив речник Держдепартаменту США.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Литва може стати першою ціллю Путіна, якщо він наважиться на конфлікт із НАТО, - Politico

Нагадаємо, після набуття чинності санкцій ЄС проти Росії Литва припинила транзит підсанкційних товарів з РФ до Калінінградської області. Пізніше МЗС РФ вимагало, щоб Литва поновила транзит санкційних товарів до Калінінграду. А російська армія розпочала навчання на кордоні з Литвою. А секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев почав погрожувати Литві через заборону на транзит російських товарів. Видання Politico повідомило, що Литва може стати першою ціллю Путіна, якщо він наважиться на конфлікт із НАТО.
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Топ коментарі
+46
ггк )) де мій попкорн.. Давайте сволота, ви ж в Україні проти НАТО воюєте - вперед сцикопіхота, НАТО чекає
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22.06.2022 02:13
+44
Браво.

Закройте этим тварям ещё и море. Пусть натуральным хозяйством занимаются.
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22.06.2022 02:17
+39
Кёнигсберг возвращается в родную гавань.
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22.06.2022 02:57
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ггк )) де мій попкорн.. Давайте сволота, ви ж в Україні проти НАТО воюєте - вперед сцикопіхота, НАТО чекає
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22.06.2022 02:13 Відповісти
Браво.

Закройте этим тварям ещё и море. Пусть натуральным хозяйством занимаются.
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22.06.2022 02:17 Відповісти
НАТО таке сміливе ***** стало, як тільки побачило що ***** навіть в Україні вигрібає не дивлячись навіть на купу кротів паРаші в ОП, а і вся його велич - мильна бульбашка для орко-електрорату...
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22.06.2022 02:18 Відповісти
Пещерная пацанва с распальцовкой давно этого ждали, ну вот, скоро отгребёте по полной!
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22.06.2022 02:24 Відповісти
Знову Путлєру поводили пісєю по губах
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22.06.2022 02:29 Відповісти
Кёнигсберг возвращается в родную гавань.
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22.06.2022 02:57 Відповісти
тепер ще має повернутися Виборг і Курили
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22.06.2022 08:14 Відповісти
Щас из будки ********* и боброедка будут визжать,только толку от визга будет 0!!! Литва отпустила ********* спокойно и очень красиво!

Вас, кацапоидные мрази, больше никто не боиться!
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22.06.2022 02:57 Відповісти
Все правильно, тільки у слові "отпустила", літера "Т" явно зайва.
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22.06.2022 05:24 Відповісти
Изучая, в очередной раз, спутниковые снимки "калининградского анклава", американцы обнаружили несуразность. Звонят "рассеянам":
- Нам что, ещё пару ракетных дивизионов разместить в Польше или Эстонии?! Что за "потёмкинская деревня" у границы с ********* появилась?!...
Кацапы отвечают:
- Да вы что?!!! Там живут мирные русские рыбаки и крестьяне!!!...
- Идиоты рукожопые!!! Где вы видели русскую деревню без перекошенных заборов и просевших, ржавых крыш?!... Кстати, маскировку лучше надо делать - на крайней от леса "избе" колышек растяжки выпал, и корма танка видна...".
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22.06.2022 05:48 Відповісти
Пара есмінців США на рейді Клайпеди будуть непогано прикрашать морський пейзаж
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22.06.2022 05:52 Відповісти
Принаймі, грандіозний пук в калюжу з боку мордора має бути, чекаємо з нетерпінням. А підгорання в рашапїних пропогандонів досягне свого піку за останній період.
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22.06.2022 03:46 Відповісти
Правильно та своєчасно сказано. Шкода, що з боку Росії це були лише порожні слова, вони боягузи.
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22.06.2022 03:59 Відповісти
ТАК А ЧТО ВЫ МЕДЛИЛИ ПРИ СБИТИЕ САМОЛЕТА КАЧИНСКОГО !!!???
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22.06.2022 04:18 Відповісти
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22.06.2022 04:33 Відповісти
Главное, чтобы к власти в США не пришёл Трамп или последователь его идей (таковые имеются в Республиканской партии).
https://www.bbc.com/russian/features-38057874
https://www.wsj.com/articles/why-die-for-tallinn-1469459693
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22.06.2022 04:41 Відповісти
Вы новости американские ,что не смотрите? Трампа сегодня опускали целый день , не до выборов ему уже.
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22.06.2022 07:56 Відповісти
STERNENKO14 hours ago

Тут провладний канал-мільйонник вирішив на мене наїхати, бо я нагадав, що Татаров (заступник голови ОП) - проросійський чорт. Нагадаю, Татаров у дні вбивств Небесної Сотні як представник МВС казав, що люди вбили себе самі. Далі він працював у агента РФ Портнова. Захищав як адвокат проросійських бойовиків, що намагались створити «ОНР» в Одесі. Далі розповідав кремлівську тезу про «зовнішнє управління» і… крав мільйони у Нацгвардії. За це отримав підозру від НАБУ, але Венедіктова забрала справу у бюро та рятувала його дупу. Ну і ще Татаров був адвокатом дружин найманця, що намагався мене вбити на замовлення Труханова. Особисто вимагав у клопотанні до слідчого дати мені підозру за самозахист за статтею, що передбачає довічне. Адвокат Татарова (ще беркутівців захищає) Бівалькевич в суді керує прокурорами та теж вимагає дати мені довічне. Так ось, гнида Татаров, виявляється, герой оборони Києва! Він особисто врятував столицю! Зубами танки гриз, ракети відбивав та орків бив одним лиш поглядом. Керував обороною міста, а не те що я, як лох з артою в лісі працював. Цей наїзд цілком збігається із меседжем Арестовича - «активісти зло, вони вороги, треба активістів знищити». Нагадаю, що був у нас вже один поц, що воював проти громадянського суспільства. Сидить у Ростові зараз. Тримати в ОП проросійського Татарова під час війни - відверта дурість та шкода для держави. Воювати під час війни проти активістів, прибираючи фокус із росіян - шкода для країни ще більша. А Татаров так, чорт. І буде покараний після нашої перемоги. Внєшнєє управлєніє прийде по кожного агента Москви. P. S. А від цього помийного телеграм каналу «Інсайдєр ЮА» відпишіться.
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22.06.2022 04:48 Відповісти
олегЮревич такой же ******* как и его патрон -фсбэшник ермак ОБА ВРАГИ УКРАИНЫ И ДРУГИХ ЕРМАКАКА СЕБЕ ВЗЯТЬ И НЕ МОГ БЫ(здесь же мусор типа люси и падляка)
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22.06.2022 04:53 Відповісти
Проституткам, находящимся на отсосе у ЗЕбанутого шута прийдется угомониться. Потому что если ЕС нам даст статут кандидата, в чем я не сомневаюсь, это будет нарушениу условий кандидатства, и буба криворогий, что-бы прикрыть свой тухас, прийдется молча сглотнуть, утереться и выполнить эти требования.
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22.06.2022 07:53 Відповісти
У ОП схоже сидять одні грабіжники, придурки та агенти росії, слів немає.
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22.06.2022 08:02 Відповісти
Какие же кацапы дебилы.
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22.06.2022 06:06 Відповісти
Да ничего цапы Литве не сделают! Разве что на шпроты наложат запрет. И то на месяц
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22.06.2022 06:12 Відповісти
Мокшандия должна быть полностью уничтожена независимо от того, нападёт ли она на страну НАТО, или нет. Потому что рано или поздно эта вонючая Параша развяжет ядерную войну.
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22.06.2022 06:23 Відповісти
Если ВСУ єто не сделает, то єто сделают солдатьі НАТО Я о полностью уничтожить.
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22.06.2022 10:33 Відповісти
Путин мог пугать мир своей фанерной армией до 24 февраля. А потом весь мир увидел, что это сборище алкашей и мародеров, которые тожеполучают *****
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22.06.2022 06:28 Відповісти
Ves mir konecno videt uroven ix armiji,no oni sami verit to sto ix TV pokazyvajet.Do six por u nix filmi pro vojnu krutit kak tam 5 ruskix diviziju nemcev unictozajet.Vot etim fantazijam oni i veryt
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22.06.2022 06:38 Відповісти
Korotko i jasno otvetil
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22.06.2022 06:33 Відповісти
Кто же кто же кто же первый применит ядерное оружие?
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22.06.2022 06:57 Відповісти
Думаєте, до вас там у Британії не долетить?
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22.06.2022 08:03 Відповісти
Земля повинна горіти під копитами кремлівської мафії !Колись світ сколихнувся знищенням "свого народу" десятками мільйонів сталіним : війнами,розстрілами,голодоморами,концтаборами...іііііі провели індустріалізацію потрощенної,дикої країни : хлинули з розвинутих країн інженери,станки,технології (багатьох потім розстріляли як ворогів народу )...але це був прорив...ііііііііі гопник сталін зі своєю шайкою вбивць,"бєзпрєдєльщіків" почав готуватись до світового лідерства.... друга світова це призупинила....та мрії володаря світу (через тупу дикість і характер злодія ) не припинилась....Країни світу знову інфальтивно віднеслись до дикунів інтегруючи іх в цивілізацію півпрацюючи,.......іііііі виростили монстра-людожера....тільки повна ізоляція!
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22.06.2022 07:34 Відповісти
Земля повинна горіти під копитами кремлівської мафії !Колись світ сколихнувся знищенням "свого народу" десятками мільйонів сталіним : війнами,розстрілами,голодоморами,концтаборами...іііііі провели індустріалізацію потрощенної,дикої країни : хлинули з розвинутих країн інженери,станки,технології (багатьох потім розстріляли як ворогів народу )...але це був прорив...ііііііііі гопник сталін зі своєю шайкою вбивць,"бєзпрєдєльщіків" почав готуватись до світового лідерства.... друга світова це призупинила....та мрії володаря світу (через тупу дикість і характер злодія ) не припинилась....Країни світу знову інфальтивно віднеслись до дикунів інтегруючи іх в цивілізацію півпрацюючи,.......іііііі виростили монстра-людожера....тільки повна ізоляція! !!
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22.06.2022 07:36 Відповісти
Американцы ответили коротко и ясно. А ***** и его шестеркам остается только сглотныть и утереться.
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22.06.2022 07:44 Відповісти
Країнам Балтії треба будувати могутню фортифікацію по всьому кордоні з мордором і готуватися до нападу.
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22.06.2022 08:06 Відповісти
Никогда параша не посмеет напасть на страну НАТО. Они с нами не могут успешно воевать. НАТО Европы это конечно не фонтан, но США - это ураган. Параша будет разгромлена за 3 дня.
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22.06.2022 08:29 Відповісти


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22.06.2022 10:39 Відповісти
От і всьо , от " петро І" і здувся ,, сів і принишк .. Бо йому прямо сказали - тільки рипнешся проти Литви , країни НАТО , тобі - кердик . Зразу ж і отримаєш в їдало .
Отак з кацапнею і слід розмовляти . Так до них доходить набагато швидше . .
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22.06.2022 08:29 Відповісти
США висловить дуже глибоке занепокоєння поки російська армія буде стирати литовські міста з лиця землі
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22.06.2022 08:34 Відповісти
Нєа. Ти так вирішив, бо колись так було і значить так і буде?)
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22.06.2022 10:35 Відповісти
В ЗСУ немає такої зброї як в NATO, але є 🥚🥚. Питання чи є вони в NATO. Це не піратів сомалійських ганяти, тут вже виклик серйозніший.
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22.06.2022 09:11 Відповісти
Якесь це нато безпорадне,а голосок у них, коли звертаються до раші схожий на писк маленького кошеняти, тому ***** й бикує!
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22.06.2022 09:12 Відповісти
краще і не скажеш)))
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22.06.2022 12:22 Відповісти
NATO действует строго по уставу.Думаю скоро мы увидим NATO в действии,путин как дебил сам зацепит его.
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22.06.2022 12:47 Відповісти
Це вже польська земля, треба вже й з моря блокувати
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22.06.2022 09:38 Відповісти
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22.06.2022 12:14 Відповісти
и о прекрасном)))
///
Латвійська компанія випустила морозиво «Слава Україні»
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22.06.2022 12:39 Відповісти
Прежде путину надо подмыться,чтобы предпринять что то к Литве.
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22.06.2022 12:39 Відповісти
 
 