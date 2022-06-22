США про погрози Москви Литві "Напад на члена НАТО означатиме напад на всіх"
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У разі, якщо Російська Федерація буде мати намір зробити якісь військові заходи проти Литви, США в обов'язковому порядку підтримають країну-члена НАТО.
Про це заявив у своєму виступі речник Держдепартаменту США Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Ми підтримуємо наших союзників по НАТО, ми підтримуємо Литву. Наша прихильність п'ятій статті НАТО - постулату, що напад на одного означатиме напад на всіх, — непорушна", — заявив речник Держдепартаменту США.
Нагадаємо, після набуття чинності санкцій ЄС проти Росії Литва припинила транзит підсанкційних товарів з РФ до Калінінградської області. Пізніше МЗС РФ вимагало, щоб Литва поновила транзит санкційних товарів до Калінінграду. А російська армія розпочала навчання на кордоні з Литвою. А секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев почав погрожувати Литві через заборону на транзит російських товарів. Видання Politico повідомило, що Литва може стати першою ціллю Путіна, якщо він наважиться на конфлікт із НАТО.
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Закройте этим тварям ещё и море. Пусть натуральным хозяйством занимаются.
Вас, кацапоидные мрази, больше никто не боиться!
- Нам что, ещё пару ракетных дивизионов разместить в Польше или Эстонии?! Что за "потёмкинская деревня" у границы с ********* появилась?!...
Кацапы отвечают:
- Да вы что?!!! Там живут мирные русские рыбаки и крестьяне!!!...
- Идиоты рукожопые!!! Где вы видели русскую деревню без перекошенных заборов и просевших, ржавых крыш?!... Кстати, маскировку лучше надо делать - на крайней от леса "избе" колышек растяжки выпал, и корма танка видна...".
https://www.bbc.com/russian/features-38057874
https://www.wsj.com/articles/why-die-for-tallinn-1469459693
Тут провладний канал-мільйонник вирішив на мене наїхати, бо я нагадав, що Татаров (заступник голови ОП) - проросійський чорт. Нагадаю, Татаров у дні вбивств Небесної Сотні як представник МВС казав, що люди вбили себе самі. Далі він працював у агента РФ Портнова. Захищав як адвокат проросійських бойовиків, що намагались створити «ОНР» в Одесі. Далі розповідав кремлівську тезу про «зовнішнє управління» і… крав мільйони у Нацгвардії. За це отримав підозру від НАБУ, але Венедіктова забрала справу у бюро та рятувала його дупу. Ну і ще Татаров був адвокатом дружин найманця, що намагався мене вбити на замовлення Труханова. Особисто вимагав у клопотанні до слідчого дати мені підозру за самозахист за статтею, що передбачає довічне. Адвокат Татарова (ще беркутівців захищає) Бівалькевич в суді керує прокурорами та теж вимагає дати мені довічне. Так ось, гнида Татаров, виявляється, герой оборони Києва! Він особисто врятував столицю! Зубами танки гриз, ракети відбивав та орків бив одним лиш поглядом. Керував обороною міста, а не те що я, як лох з артою в лісі працював. Цей наїзд цілком збігається із меседжем Арестовича - «активісти зло, вони вороги, треба активістів знищити». Нагадаю, що був у нас вже один поц, що воював проти громадянського суспільства. Сидить у Ростові зараз. Тримати в ОП проросійського Татарова під час війни - відверта дурість та шкода для держави. Воювати під час війни проти активістів, прибираючи фокус із росіян - шкода для країни ще більша. А Татаров так, чорт. І буде покараний після нашої перемоги. Внєшнєє управлєніє прийде по кожного агента Москви. P. S. А від цього помийного телеграм каналу «Інсайдєр ЮА» відпишіться.
Отак з кацапнею і слід розмовляти . Так до них доходить набагато швидше . .
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