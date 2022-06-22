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Росіяни атакуватимуть околиці Лисичанська, бої будуть як в Маріуполі, - американський Інститут вивчення війни

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

лисичанськ

Російські війська успішно просуваються до Лисичанська з півдня і, імовірно, атакують околиці Лисичанська протягом найближчого тижня.

Про це йдеться в доповіді американського Інституту вивчення війни, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Українську правду".

Аналітик інституту зазначили, що￼￼ цей російський наступ є явною невдачею для української оборони в районі Сєверодонецьк-Лисичанськ.

Уточнюється, що росіянам, ймовірно, будуть потрібні подальші затяжні бої з українськими військами, подібні до блокадних боїв у Маріуполі та Сєвєродонецьку, щоб захопити Лисичанськ.

Читайте: Безугла розкрила деталі візиту Зеленького до Лисичанська 5 червня та опублікувала ФОТО

Аналітики ISW раніше прогнозували, що росіяни намагатимуться атакувати Лисичанськ з півдня, щоб звести нанівець перевагу в обороні, яку українським захисникам надає Сіверський Донець.

ISW пише, що водночас російські операції на осі Ізюм-Слов’янськ дедалі більше гальмуються, оскільки росіяни надають пріоритет операціям навколо Сєвєродонецька.

Також читайте: У промзоні Сєверодонецька тривають запеклі бої, війська РФ потужно обстріляли Лисичанськ, штурм біля Сиротиного стримано, - Гайдай. ФОТО

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+14
Головой раньше нужно было думать, а не жопой! Теперь пожинаем плоды
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22.06.2022 07:01
+10
Та да. Особливо це стосується так званого "розведенря військ" Зєлєнсків у районі хутора Вільний і особливо - станиці Луганській. Ну і дороги. Які зараз дуууже допомагають кацапам просуватися вглиб України.
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22.06.2022 08:36
+9
К сожалению, после событий в районе Гiрске-Золоте Лисичанск под большой угрозой с юга. Тут и без аналитики от ISW всё понятно. Нужны ассиметричные действия против Параши на других участках фронта, иначе Куйло, захватив всю Луганскую область, объявит это своей очередной "победой".
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22.06.2022 06:39
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К сожалению, после событий в районе Гiрске-Золоте Лисичанск под большой угрозой с юга. Тут и без аналитики от ISW всё понятно. Нужны ассиметричные действия против Параши на других участках фронта, иначе Куйло, захватив всю Луганскую область, объявит это своей очередной "победой".
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22.06.2022 06:39 Відповісти
То, что они объявят это своей "победой" плохо, но не критично.
Гораздо хуже, если они объявят это своей территорией!!!
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22.06.2022 07:07 Відповісти
Они давно объявили Лугандон до границ областей, так что ничего нового не объявят.
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22.06.2022 07:54 Відповісти
зараз(за думкою Жданова) найперспективніший напрям удару ЗСУ (щоб відволікти сили ворога від Лисичанська -Ізюм-Куп"янськ
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22.06.2022 09:09 Відповісти
Жданов-балабол.
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22.06.2022 09:25 Відповісти
что поделаешь, если у касапов преимущество в технике 5:1 как минимум.
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22.06.2022 06:40 Відповісти
Головой раньше нужно было думать, а не жопой! Теперь пожинаем плоды
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22.06.2022 07:01 Відповісти
Та да. Особливо це стосується так званого "розведенря військ" Зєлєнсків у районі хутора Вільний і особливо - станиці Луганській. Ну і дороги. Які зараз дуууже допомагають кацапам просуватися вглиб України.
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22.06.2022 08:36 Відповісти
Він каже,що Донбас сьогодні тактичний хід. Там внизу є. Так що зе "контролює" а краще пішов би геть
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22.06.2022 08:43 Відповісти
Якби не розмінували Чонгар і не відведи від нього аритилерію 23.02.22 то становище було б інше.
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22.06.2022 08:37 Відповісти
Наши отцы генералы,хоть военных вывели из Северодонецка?
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22.06.2022 07:09 Відповісти
Ваші батьки - генерали, судячи з вашого посту, в Росії.
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22.06.2022 07:50 Відповісти
Генерали відійшли, солдати не всі.
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22.06.2022 08:01 Відповісти
Т. е. Северодонецк , все
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22.06.2022 07:29 Відповісти
Ну так, на жаль, кацапи біля тошківки прорвали оборону, і все посипалося, а людей як завжди не відвели вчасно, багато трьохсотих і двухсотих.
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22.06.2022 08:00 Відповісти
Это ещё неделю назад было понятно, а сейчас подготавливают общественное мнение,что и Лисичанску всё. Типа не сильно то и нужен был . Пушки и танки производить не нужно ,главное мобильная оборона и санкции. И роисся сама уйдёт... лет через сто.
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22.06.2022 09:28 Відповісти
Ну так сообщали, что касабы ввели резервы 2-3бтг, даж МО сообщали, а где наши резервы?
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22.06.2022 09:30 Відповісти
а де усi тi афганцi, якi самi прийшли в вiйськомат, а iм сказали йти додому? Багато людей за бажанням прийшли, а iх забракували.
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23.06.2022 08:34 Відповісти
Пока ,оружия нет , обещанного, надо отступать и береч людей, Украинцы ,важнее амбиций .
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22.06.2022 09:44 Відповісти
А если его так и не будет? До польской границы будем?
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22.06.2022 10:19 Відповісти
Зброя є і вже в великій кількості.2 місяца назад її взагалі не було.Питання в іншому що якщо русня вийшла с частини країни і потім зробила висновки по війні то схоже що ми на 4 місяць не робимо висновки і контраргументів.Особдиво по партизанскій темі і ударами їм в спину де немає захисту в них.
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22.06.2022 17:43 Відповісти
Беда Украины в том, что ею руководят те, кому она не нужна." - Михаил Сергеевич Грушевский.
Оружие когда будем производить сами? Переводить заводы на запад страны. Закупать комплектующие, если так не дают. Пробовали вооружение у Китая купить , Алжира, Египта, менять на пшеницу. Ах да о чём я, не при этой власти... Тут оказывается теплицы важнее .
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22.06.2022 10:35 Відповісти
 
 