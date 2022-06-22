Росіяни атакуватимуть околиці Лисичанська, бої будуть як в Маріуполі, - американський Інститут вивчення війни

Російські війська успішно просуваються до Лисичанська з півдня і, імовірно, атакують околиці Лисичанська протягом найближчого тижня.

Про це йдеться в доповіді американського Інституту вивчення війни, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Українську правду".

Аналітик інституту зазначили, що￼￼ цей російський наступ є явною невдачею для української оборони в районі Сєверодонецьк-Лисичанськ.

Уточнюється, що росіянам, ймовірно, будуть потрібні подальші затяжні бої з українськими військами, подібні до блокадних боїв у Маріуполі та Сєвєродонецьку, щоб захопити Лисичанськ.

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Аналітики ISW раніше прогнозували, що росіяни намагатимуться атакувати Лисичанськ з півдня, щоб звести нанівець перевагу в обороні, яку українським захисникам надає Сіверський Донець.

ISW пише, що водночас російські операції на осі Ізюм-Слов’янськ дедалі більше гальмуються, оскільки росіяни надають пріоритет операціям навколо Сєвєродонецька.

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