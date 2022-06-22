Двоє людей підірвалися на російській міні, намагаючись виїхати з Запорізької області

Їхня "Нива" наїхала вночі на ворожу міну. Постраждалі зараз у лікарні з тяжкими пораненнями.

Про це повідомляє прокуратура Запорізької області, інформує Цензор.НЕТ.￼

"Військовослужбовці країни-агресора, в порушення вимог Женевської конвенції про захист цивільного населення, замінували поле та ґрунтову дорогу біля села Мала Токмачка Пологівського району. В ніч на 20 червня 2022 року двоє цивільних під час самостійної евакуації з окупованої території на автомобілі "Ніва" підірвались на ворожій міні. Потерпілі отримали тяжкі поранення і наразі госпіталізовані до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Прокуратура розпочала розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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"Це не перший випадок на Запоріжжі, коли мирні люди підриваються на ворожих мінах, особливо встановлених окупантами на пересічній місцевості. Будьте уважні та обережні, не наражайте себе та своїх близьких на небезпеку" - зауважили в прокуратурі.