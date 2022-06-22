На Зміїному ЗСУ знищили ворожий ЗРК "Панцир С1" і 49 ворогів, - ОК "Південь"

Бійці Збройних сил України на Південному напрямку ліквідували 49 російських військових, а також знищили ворожий ЗРК "Панцир" на о. Зміїний.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ.

"У продовження операції з ураження ворожих підрозділів на острові Зміїному, зафіксовано попадання в зенітно-ракетний комплекс "Панцир С1", станцію радіолокації та автомобільну техніку", – сказано в повідомленні.

Остаточні результати уточнюються.

Крім того, ворожі втрати за минулу добу становлять 49 військових, 2 самохідні гаубиці "Мста-С", 1 тягач, 1 станція радіоелектронної боротьби, 1 склад боєприпасів, 5 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Разом із тим, уранці у вівторок ворог завдав удару крилатими ракетами по Миколаєву та Очакову, уражено портову інфраструктуру, знищено вантажівки, пошкоджено будівлі підприємств та електричні мережі. Паралельно ворог завдав удару із реактивної системи залпового вогню "Ураган" по житлових кварталах Миколаєва.

"При цьому знову використовувалися касетні боєприпаси. Одна з касет розірвалася просто у дворі приватного будинку, де перебували двоє чоловіків. Один загинув на місці, інший отримав поранення, за його життя борються медики", - йдеться у повідомленні командування.

Повідомляється, що в результаті обстрілів із РСЗВ Очакова також є поранені.