На Зміїному ЗСУ знищили ворожий ЗРК "Панцир С1" і 49 ворогів, - ОК "Південь"
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Бійці Збройних сил України на Південному напрямку ліквідували 49 російських військових, а також знищили ворожий ЗРК "Панцир" на о. Зміїний.
Про це повідомляє Оперативне командування "Південь", інформує Цензор.НЕТ.
"У продовження операції з ураження ворожих підрозділів на острові Зміїному, зафіксовано попадання в зенітно-ракетний комплекс "Панцир С1", станцію радіолокації та автомобільну техніку", – сказано в повідомленні.
Остаточні результати уточнюються.
Крім того, ворожі втрати за минулу добу становлять 49 військових, 2 самохідні гаубиці "Мста-С", 1 тягач, 1 станція радіоелектронної боротьби, 1 склад боєприпасів, 5 одиниць броньованої та автомобільної техніки.
Разом із тим, уранці у вівторок ворог завдав удару крилатими ракетами по Миколаєву та Очакову, уражено портову інфраструктуру, знищено вантажівки, пошкоджено будівлі підприємств та електричні мережі. Паралельно ворог завдав удару із реактивної системи залпового вогню "Ураган" по житлових кварталах Миколаєва.
"При цьому знову використовувалися касетні боєприпаси. Одна з касет розірвалася просто у дворі приватного будинку, де перебували двоє чоловіків. Один загинув на місці, інший отримав поранення, за його життя борються медики", - йдеться у повідомленні командування.
Повідомляється, що в результаті обстрілів із РСЗВ Очакова також є поранені.
Будь ласка, зачекайте...
- Пачему не сбиваются хахляцкие "Байрактары"?!!! Мы вам столько денег ввалили на развитие систем ПВО! У вас в руках не имеющая аналогов техника - "Панцири", "Буки"!!! Им что - повылазило? Не видят они их, что-ли?
- Видят Владимир Владимирович! В момент смерти!
Кстати эти хваленые Панцири за все годы прославились только тем что их уничтожают при каждом налете,эту традицию еще израильтяне начали.
Хоча, якщо подумати, то для С300 треба цілий ВДК завантажувати, а Панцир - це одна машина, її можна і буксиром (типу потопленого Беха) перевезти...
В копилку его преступлений можно, безусловно, положить еще драматичное разделение семей. Родители и дети, мужья и жены, братья и сестры оказались не просто по разную сторону баррикад, а почувствовали себя абсолютно чужими друг другу, говорящими на разных языках, из разных цивилизаций, из полярных миров людьми. Между самыми близкими выросли холодные, непроницаемые стены, за которыми стоит боль непонимания и убитое чувство родства. На сегодняшний день, наверное, не осталось человека, который не испытал бы на себе эту рваную рану, когда те, кого мы любили, с кем жили, строили планы на будущее, кого воспитывали или кто воспитывал нас, с кем мы дружили в одночасье предстали перед нами в страшном свете, с которым невозможно мириться. У многих водораздел произошёл ещё в 2014 году, но сегодня это явление стало повсеместным.
То, как они при помощи телевизора извратили души и мозги близких нам людей, самым похабным, грязным образом надругались над ними, уничтожив все человеческое, лишив их разума, запретив им думать и чувствовать, простить никогда нельзя. То, как они превратили десятки миллионов человек в армию зомби, которая готова верить и рукоплескать любому дикарству и варварству своих сатрапов, чествовать людоедов, обожать войну, мечтать о ядерном пепле для других государств и народов, конечно, является одним из самых больших преступлений путинского режима.
Другой вопрос, с какой лёгкостью люди поверили, что два плюс два - это пять. Очевидно, что пропаганда человеконенавистничества и национальной исключительности легла семенами на благодатную почву, которая не заставила себя долго ждать и отозвалась обильным урожаем безголового поголовья, которое готово слепо и яро поддерживать любое преступление своего кровавого скотовода. Не по наивности своей и не по глупости, а по потомственной склонности. Эта инстинктивная способность остановиться на пороге опасной мысли, не видеть аналогий, не замечать логических ошибок, превратно истолкововать даже самый простейший довод, если он враждебен режиму, это отвращение к ходу мыслей, который может подорвать созданную телевизиром картину мира, где ты самый великий, потому что русский и потому что над тобой есть Путин, всё это стирает грань между жертвой пропаганды и соучастником коллективных преступлений режима.
А страсть к доносительству? А лихорадочный поиск врагов народа? А презрение к свободе, к правам личности, к общечеловеческим ценностям? Сознательное презрение! А равнодушие и циничное безразличие ко всему, что простирается дальше собственной кухни? Что делать с их глухотой и слепотой к несправедливости вокруг, к преступлениям, страшным преступлениям их же страны? Каждый этими вещами по кирпичику формировал фундамент путинской России. Это миллионы маленьких, персональных билетов, выдававшиеся в течение 22 лет на карт-бланш кремлевскому маньяку.
Мы не можем простить Путину, то что он сделал с ними, а можем ли простить им самим, что они позволили сделать это с собой? Народ-то, когда его обворовывали, насиловали, уродовали, оскотинивали, брали за волосы и опускали в гнусную ложь с головой, сам-то он где был в это время? Неужели принимал, как должное, благодарил и просил добавки? Риторичность этих вопросов стала уже просто хрестоматийна.
Да, власть искусного пропагандиста так велика, что может придать человеческому мышлению любую форму и даже самые независимые во взглядах и образованные люди не смогут избежать этого влияния, но только при условии полной изоляции от других источников информации. Но в эпоху открытых границ и интернета... Как можно расценить происходящее, если только не назвав его совершенно сознательным выбором большинства.
Воистину, тоталитарная пропаганда может жестоко надругаться над здравым смыслом только там, где он потерял свою значимость.
И близкие стали далёкими, и плыть нам отныне по разным волнам.
КОЛОКОЛ XXI
Вип'ю 100 гр за 49 дибілів)))
Слава ЗСУ!!! Ви ----- НАЙКРАЩІ!!!!!!!++