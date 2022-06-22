Байден та Зеленський спілкуються регулярно, а Міллі та Залужний - "майже щодня", - Білий дім

Президент США Джо Байден регулярно спілкується з президентом Володимиром Зеленським, а голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі говорить із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним "майже щодня".

Про це на брифінгу повідомив координатор Ради національної безпеки США із стратегічних комунікацій Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

На запитання про те, чи справді Байден спілкується із Зеленським "три-чотири рази на тиждень", як сказав сам американський лідер, Кірбі відповів, що той "регулярно розмовляє" з президентом України.

"Він розмовляє з президентом Зеленським дуже рутинно, регулярно. І я додав би, що не тільки президент, Міністерство оборони, Державний департамент, держсекретар і міністр оборони розмовляють зі своїми колегами, знову ж таки, на регулярній основі", — заявив Кірбі.

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Він зазначив, що Міллі на зв'язку зі своїм українським колегою генералом Залужним також регулярно.

"Я навіть сказав би майже щодня — дуже багато розмов з українцями на нижчих рівнях як у Міністерстві оборони, так і в Державному департаменті", — заявив представник Білого дому.