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Новини За кордоном
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Байден (2311) Зеленський (17371) США (14430) Кірбі (406) Залужний (578) Міллі (151)

Байден та Зеленський спілкуються регулярно, а Міллі та Залужний - "майже щодня", - Білий дім

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

байден,зеленський

Президент США Джо Байден регулярно спілкується з президентом Володимиром Зеленським, а голова Об'єднаного комітету начальників штабів Марк Міллі говорить із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним "майже щодня".

Про це на брифінгу повідомив координатор Ради національної безпеки США із стратегічних комунікацій Джон Кірбі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

На запитання про те, чи справді Байден спілкується із Зеленським "три-чотири рази на тиждень", як сказав сам американський лідер, Кірбі відповів, що той "регулярно розмовляє" з президентом України.

"Він розмовляє з президентом Зеленським дуже рутинно, регулярно. І я додав би, що не тільки президент, Міністерство оборони, Державний департамент, держсекретар і міністр оборони розмовляють зі своїми колегами, знову ж таки, на регулярній основі", — заявив Кірбі.

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Він зазначив, що Міллі на зв'язку зі своїм українським колегою генералом Залужним також регулярно.

"Я навіть сказав би майже щодня — дуже багато розмов з українцями на нижчих рівнях як у Міністерстві оборони, так і в Державному департаменті", — заявив представник Білого дому.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+10
Как раз об этом и говорил Юрий Швец на своем ютубканале, когда кремлевские проститутки типа Подоляка и агента Козыря, в миру глапа бубиной ж.ОПы кукарекали о 1000 гаубиц и прочей тупой муйне. Это все делается для того, стобы разосрать Украину и штаты по заданию *****.
Залужный попросил Милли вооружить 10 артбатальйонов гаубицами 777. А милли выдал гаубиц на 12 батальйонов ( инфа от Ю. Швеца.)
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22.06.2022 08:01
+8
А єрмак з ким спілкується ?
З козломордими
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22.06.2022 07:59
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Байден каже чому ми не в НАТІ?
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22.06.2022 07:58 Відповісти
А єрмак з ким спілкується ?
З козломордими
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22.06.2022 07:59 Відповісти
Как раз об этом и говорил Юрий Швец на своем ютубканале, когда кремлевские проститутки типа Подоляка и агента Козыря, в миру глапа бубиной ж.ОПы кукарекали о 1000 гаубиц и прочей тупой муйне. Это все делается для того, стобы разосрать Украину и штаты по заданию *****.
Залужный попросил Милли вооружить 10 артбатальйонов гаубицами 777. А милли выдал гаубиц на 12 батальйонов ( инфа от Ю. Швеца.)
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22.06.2022 08:01 Відповісти
я ще дивлюсь канал Newsader, там якраз брали інтерв'ю у Лариси Волошиної (політолог з криму, нічого особливого). але вона так влучно підмітила, що
1) ОПа - це неконституційне утворення
2) Подоляк і інші - радники цього неконституційного утворення. їх ніхто не обирав, у них немає ніякого посту, вони не несуть НІЯКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ні за свої слова, ні за свої дії.

отак люди, які по суті ніхто і ні за що не відповідають, пакостять нам.
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22.06.2022 08:29 Відповісти
Всі адекватні журналісти вже давно кажуть що крашений дід проводить іпсо. Але вам байдуже, ви краще будете вірити агенту фсб ніж нашим. Включіть мозок, його парафінять ті хто за пороха, зелю та нейтральні журналісти.
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22.06.2022 08:53 Відповісти
Що?
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22.06.2022 10:31 Відповісти
Так і є. Те, що підмінило президента, ВР та Кабмін, та три роки керує знищує країну- ніхто. Тому не понесе ніякої відповідальності.
Відповідати за злочини, зради та злочинну бездіяльність буде особисто ВАЗеленський, з ініціативи якого вони і творились, як стверджує дерьмак та весь пліснявий кагал.

"Керівник Офісу Президента України забезпечує діяльність Президента України. Відповідно до Закону України «Про державну службу» керівник Офісу Президента України не є державним службовцем і підпорядковується безпосередньо Президентові України."
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22.06.2022 10:29 Відповісти
Щось ефекту не видно, бо на Луганщині чергова трагедія для наших військ.
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22.06.2022 08:03 Відповісти
Дай Боже Байдену долгих рокiв життя.
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22.06.2022 08:07 Відповісти
чет по севередонецку и от прогнозов люси арестович, погода от розговоров не меняется
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22.06.2022 08:55 Відповісти
Ось тому ЗЄОПа і розпочала компанію проти Залужного.
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22.06.2022 09:03 Відповісти
Вірю в ЗСУ та Залужного. Іншим віри нема.
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22.06.2022 10:55 Відповісти
 
 