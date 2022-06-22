Рашисти знову поцілили по Криворізькому району. Одне з сіл залишилось без світла, - Резніченко
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Російські окупаційні сили продовжують обстрілювати кордони Дніпропетровської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у своєму Telegram.
"У Криворізькому районі знову неспокійно. Ворог кілька разів обстріляв дві громади - Апостолівську та Зеленодольську. Попередньо, люди не постраждали. У Великій Костромці є руйнування. У селі немає світла", - йдеться у повідомленні.
Резніченко додав, що у інших районах області на цю хвилину спокійно.
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Alexey Chernyavsky
показати весь коментар22.06.2022 09:29 Відповісти Мені подобається 0
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