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Дніпропетровщина (2341) Кривий Ріг (808) обстріл (20911) Резніченко (493)

Рашисти знову поцілили по Криворізькому району. Одне з сіл залишилось без світла, - Резніченко

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дніпропетровщина

Російські окупаційні сили продовжують обстрілювати кордони Дніпропетровської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у своєму Telegram.

"У Криворізькому районі знову неспокійно. Ворог кілька разів обстріляв дві громади - Апостолівську та Зеленодольську. Попередньо, люди не постраждали. У Великій Костромці є руйнування. У селі немає світла", - йдеться у повідомленні.

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Резніченко додав, що у інших районах області на цю хвилину спокійно.
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Вот так и будут исчезать один за другим села, города, поселки, пока придет оружие. Я на свою Луганщину без слез смотреть уже не могу. Как саранча Расползается эта зараза по Украине.
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22.06.2022 09:29 Відповісти
 
 