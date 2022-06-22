У Сєверодонецьку тривають вуличні бої, ворог наближається до Лисичанська, закріплюючись у населених пунктах неподалік, - Гайдай. ФОТО
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Війська РФ наближаються до Лисичанська, закріплюючись у населених пунктах неподалік, місто обстрілюють авіацією.
Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, у Сєверодонецьку тривають вуличні бої. Ворог знову відкрив вогонь по селищам Синецький та Павлоград, по вже зруйнованих мостах та двічі по "Азоту".
На цей раз пошкоджено територію очисних споруд та одну із прохідних хімічного об’єднання.
"Росіяни намагаються блокувати підрозділи Сил оборони поблизу Борівського та Воронового", - повідомив Гайдай 22 червня зранку.
"Важко на Попаснянському напрямку. Ворог зайшов у Тошківку, що дозволило йому посилити вогневий вплив на інші населені пункти. Окупанти вже закріплюються в Устинівці, Підлісному та Мирній Долині, ведуть наступ на Білу Гору. Непросто нашим бійцям тримати оборону і в районі Гірського", - додає очільник регіону.
Відомо, що у Гірському за минулу добу зруйновано дев’ять будинків, у Золотому – сім, у Новоіванівці – 12.
"Під щільним вогневим тиском зараз і Лисичанськ. Місто обстрілюють із артилерії, танків, авіації. Маємо щонайменше трьох поранених цивільних, ушкодження отримали декілька поліцейських. Ракетні удари витримали будівлі поліції, прокуратури, СБУ", - додав глава Луганщини.
Будь ласка, зачекайте...
кремлівський , злобний карлик, який перед смертю хоче напитися чужоі крові 😠
Коли вже , цьому чорту , допоможуть відійти на той світ ?
треба відступати, що ж.
он експерти кажуть, що Лисичанськ стоїть на горі, нашим там буде простіше відбиватися.
гіркін, наволоч, каже, що рашисти вже видохлись, а вони щось ніяк(
про "з електричок знімають" ми вже чули, у 2015-му.
он по києву тисячі здорових мужиків лазять, і бухають, і ніхто не париться ніякими кепськими справами, які роздувають боти з реєстрацією 18 червня.
Який молодий, а вже "правдоруб"...
Жми свою цюцюрку, опудало...
За словами Мар'яни Безуглої, глава держави приїжджав на фронт під обстрілами, щоб підтримати військовослужбовців і на власні очі побачити ситуацію на передовій.
Президент України Володимир Зеленський таємно приїжджав до Лисичанська. Про це у своєму Facebook розповіла народна депутатка від фракції "Слуги народу" Мар'яна Безугла, яка вже кілька тижнів перебуває у прифронтовому місті.Він приїхав тоді під обстрілами, потай, підтримати і побачити на власні очі, розібратися. Був із нами", - додала Мар'яна Безугла, розповідаючи про поїздку президента до Лисичанська.