УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11699 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
17 230 40
армія РФ (13417) війна (56084) Лисичанськ (273) Луганщина (4407) обстріл (20911) Сєверодонецьк (473) Гайдай_ЛОГА (905)

У Сєверодонецьку тривають вуличні бої, ворог наближається до Лисичанська, закріплюючись у населених пунктах неподалік, - Гайдай. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ наближаються до Лисичанська, закріплюючись у населених пунктах неподалік, місто обстрілюють авіацією.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у Сєверодонецьку тривають вуличні бої. Ворог знову відкрив вогонь по селищам Синецький та Павлоград, по вже зруйнованих мостах та двічі по "Азоту".

На цей раз пошкоджено територію очисних споруд та одну із прохідних хімічного об’єднання.

У Сєверодонецьку тривають вуличні бої, ворог наближається до Лисичанська, закріплюючись у населених пунктах неподалік, - Гайдай 01
У Сєверодонецьку тривають вуличні бої, ворог наближається до Лисичанська, закріплюючись у населених пунктах неподалік, - Гайдай 02
У Сєверодонецьку тривають вуличні бої, ворог наближається до Лисичанська, закріплюючись у населених пунктах неподалік, - Гайдай 03
У Сєверодонецьку тривають вуличні бої, ворог наближається до Лисичанська, закріплюючись у населених пунктах неподалік, - Гайдай 04
У Сєверодонецьку тривають вуличні бої, ворог наближається до Лисичанська, закріплюючись у населених пунктах неподалік, - Гайдай 05
У Сєверодонецьку тривають вуличні бої, ворог наближається до Лисичанська, закріплюючись у населених пунктах неподалік, - Гайдай 06

"Росіяни намагаються блокувати підрозділи Сил оборони поблизу Борівського та Воронового", - повідомив Гайдай 22 червня зранку.

"Важко на Попаснянському напрямку. Ворог зайшов у Тошківку, що дозволило йому посилити вогневий вплив на інші населені пункти. Окупанти вже закріплюються в Устинівці, Підлісному та Мирній Долині, ведуть наступ на Білу Гору. Непросто нашим бійцям тримати оборону і в районі Гірського", - додає очільник регіону.

Також читайте: Росіяни атакуватимуть околиці Лисичанська, бої будуть як в Маріуполі, - американський Інститут вивчення війни

Відомо, що у Гірському за минулу добу зруйновано дев’ять будинків, у Золотому – сім, у Новоіванівці – 12.

"Під щільним вогневим тиском зараз і Лисичанськ. Місто обстрілюють із артилерії, танків, авіації. Маємо щонайменше трьох поранених цивільних, ушкодження отримали декілька поліцейських. Ракетні удари витримали будівлі поліції, прокуратури, СБУ", - додав глава Луганщини.

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+14
Орки знищують все , що стоїть і все , що рухається , і цим жахіттям керує
кремлівський , злобний карлик, який перед смертю хоче напитися чужоі крові 😠
Коли вже , цьому чорту , допоможуть відійти на той світ ?
показати весь коментар
22.06.2022 08:40
+12
Печально но не готовность к войне дорого стоит
показати весь коментар
22.06.2022 09:40
+8
жах такий(((
треба відступати, що ж.
он експерти кажуть, що Лисичанськ стоїть на горі, нашим там буде простіше відбиватися.
гіркін, наволоч, каже, що рашисти вже видохлись, а вони щось ніяк(
показати весь коментар
22.06.2022 08:40
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Печально, но надо ретироваться...
показати весь коментар
22.06.2022 08:39 Відповісти
Печально но не готовность к войне дорого стоит
показати весь коментар
22.06.2022 09:40 Відповісти
Орки знищують все , що стоїть і все , що рухається , і цим жахіттям керує
кремлівський , злобний карлик, який перед смертю хоче напитися чужоі крові 😠
Коли вже , цьому чорту , допоможуть відійти на той світ ?
показати весь коментар
22.06.2022 08:40 Відповісти
Эти дебилы берут количеством мяса обстрелов налетов выпущенных Бом снарядов мин ракет..чтобы 4 месяца брать 10 сортные населенные пункты типа выйти на админграницк луганской области я задаю вопрос Зеленскому Раде Правительству а если сейчас взять и ликвидировать Луганскую область объявив ее например Днепропетровской в целом как там насчёт ЛНР будет и границ области не надо цепляется за области у нас Унитарное государство область не была и не может быть самостоятельным субъектом международного права с Крымом ситуация иная мы сами область в конституции по дурости нарекли автономной республикой хотя в статье 2 конституции если не ошибаюсь заявили об унитарности Украины а потом забыли и влепили АРК...в этой связи Конституция 1996 года никчемная ее надо анулировать и вернуть в работу конституцию 1978 года УССР УКРАИНА которая была с 1991 год по 1996 год 28 июня...
показати весь коментар
22.06.2022 08:57 Відповісти
Ну і як це зупинить путіна? Його ціль - винищення України і українців. А як цьому завадять межі, кордони, Конституція...
показати весь коментар
22.06.2022 09:23 Відповісти
украинцев уничтожали, еще когда вывозили с территории Украины на московию, а в их дома завозили эшелонами диких и голодных злых кацапов. Это касается также и Северодонецка.
показати весь коментар
22.06.2022 11:26 Відповісти
там Патрушев або Медведев похлеще і ********* за ***** навіть
показати весь коментар
22.06.2022 09:04 Відповісти
жах такий(((
треба відступати, що ж.
он експерти кажуть, що Лисичанськ стоїть на горі, нашим там буде простіше відбиватися.
гіркін, наволоч, каже, що рашисти вже видохлись, а вони щось ніяк(
показати весь коментар
22.06.2022 08:40 Відповісти
А чого ми маємо слухати того тиркіна, якому чи не єдиному на парашці дозволено критикувати армію. Нічого підозрілого ?
показати весь коментар
22.06.2022 08:42 Відповісти
звичайно ж ні, у нього запросто може бути своє завдання на цій війні, наприклад, замилювати нам очі. але й інші кажуть, що людей у них уже немає, а їх резерви не годяться нікуди.
показати весь коментар
22.06.2022 08:52 Відповісти
ніхто нікого не ловить, безліч людей готові воювати, хочуть воювати і вже воюють.
про "з електричок знімають" ми вже чули, у 2015-му.
он по києву тисячі здорових мужиків лазять, і бухають, і ніхто не париться ніякими кепськими справами, які роздувають боти з реєстрацією 18 червня.
показати весь коментар
22.06.2022 09:48 Відповісти
Лахта скора у буряков самцы закончацца, а мардва по лесам и ****** хаваицца. Какая мабилибзация. Мардву усягда палками на ваину гнали, еси паймают.
показати весь коментар
22.06.2022 10:32 Відповісти
Там весь кулак русни, не удивительно что они продавливают, соотношение кол-ва арты и техники один к десяти...
показати весь коментар
22.06.2022 08:43 Відповісти
А може треба «проста перестать стрелять»?
показати весь коментар
22.06.2022 08:45 Відповісти
не перстанут пока орків не знищити самі не перестанут
показати весь коментар
22.06.2022 09:05 Відповісти
(22.06.2022 р)
Який молодий, а вже "правдоруб"...
Жми свою цюцюрку, опудало...
показати весь коментар
22.06.2022 09:21 Відповісти
Ще раз, жми цюцюрку, адекватний...
показати весь коментар
22.06.2022 09:51 Відповісти
А є ще 3 ти тупий подоляцький троль, шашликів в "мае" наївся? асфальтом за 250 млрд. насолодився у Маріку, Ірпені,Бучі?
показати весь коментар
22.06.2022 09:56 Відповісти
Еще и паржать паприколу
показати весь коментар
22.06.2022 09:46 Відповісти
Да лущее бамбить моськов ядреными бамбами.
показати весь коментар
22.06.2022 10:33 Відповісти
Втримаєте, витримаєте і переможите. Україна зубата,козацька і вільна. Високою ціною,але переможете.
показати весь коментар
22.06.2022 08:47 Відповісти
важко судити і коментувати що там насправді, вже ніби й зброю Захід поставив..Дивно що не наноситься відволікаючий удар на інших напрямках
показати весь коментар
22.06.2022 08:49 Відповісти
Наївний як дитина.
показати весь коментар
22.06.2022 09:23 Відповісти
Интересно, рыжая ма..да все еще там? Допомогае та контролюе?
показати весь коментар
22.06.2022 08:55 Відповісти
Безуглая -безмозглая ,смотрящая от д'Ерьмака⁉️
показати весь коментар
22.06.2022 09:01 Відповісти
Бідоносець побував в Лисичанску приніс біду-Президент Володимир Зеленський таємно відвідав Лисичанськ

За словами Мар'яни Безуглої, глава держави приїжджав на фронт під обстрілами, щоб підтримати військовослужбовців і на власні очі побачити ситуацію на передовій.

Президент України Володимир Зеленський таємно приїжджав до Лисичанська. Про це у своєму Facebook розповіла народна депутатка від фракції "Слуги народу" Мар'яна Безугла, яка вже кілька тижнів перебуває у прифронтовому місті.Він приїхав тоді під обстрілами, потай, підтримати і побачити на власні очі, розібратися. Був із нами", - додала Мар'яна Безугла, розповідаючи про поїздку президента до Лисичанська.
показати весь коментар
22.06.2022 09:08 Відповісти
Студийная поездка
показати весь коментар
22.06.2022 09:44 Відповісти
Та звісно, що був із вами, але причому тут Лисичанськ?
показати весь коментар
22.06.2022 12:29 Відповісти
Бідоносець,******
показати весь коментар
23.06.2022 09:37 Відповісти
Нісенітниця воювати на Луганщині без повного звільнення Донеччини. А для звільнення Донеччини потрібно перекрити перешийок, а для цього треба звільнення Херсонщини. Потім Запоріжжя. Чому все робиться з точністю до навпаки незрозуміло.
показати весь коментар
22.06.2022 09:35 Відповісти
тому шо хтось дуже хоче пасрідінє Дніпра домовитись
показати весь коментар
22.06.2022 09:36 Відповісти
так воюють же й на Херсонщині. кожен день посуваються потроху. вже, пишуть, відтіснили орків до другої лінії оборони.
показати весь коментар
22.06.2022 09:50 Відповісти
Если Лисичанск будет вести активную оборону ***** положит под ним всю свою биобыдлоту.Его немцы 8 месяцев взять не могли. Понятно, что нам не хватает артиллерии, но наши хлопцы и так делают невозможное. Будь ты проклята россея.
показати весь коментар
22.06.2022 10:04 Відповісти
Якщо обстановка потребує відступу , треба відступати , найдорожче особовий склад, головне як умога більше класти кацапів... бо *** них головне території , а не оюди, для нас навпаки
показати весь коментар
22.06.2022 10:49 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
показати весь коментар
22.06.2022 11:10 Відповісти
Головного керівника України-бєнюоманського на передову...хай захищає те ,що здав
показати весь коментар
23.06.2022 09:34 Відповісти
 
 