В бою з росіянами загинув відомий журналіст та видавець Володимир Чеповий

Генеральний директор видавництва "Блінц-інфо" та шеф-редактор журналу "Бізнес" Володимир Чеповий захищав Україну від окупантів.

Про загибель Володимира Чепового повідомив у фейсбуці політолог Віталій Кулик, інформує Цензор.НЕТ.

"Володимир Чеповий пішов на фронт добровольцем ТРО і загинув у перші тижні червня. Тіло лише вчора ідентифікували", - написав він.

Кулик називає Чепового "візіонером, мотиватором, проповідником".

"Постійно створював середовища довіри та соціального бізнесу. Але його ідеї випереджали свій час. Бізнес лише зараз, з початком масштабної війни, наблизився до розуміння такого повороту", - пише політолог.

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