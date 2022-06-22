В бою з росіянами загинув відомий журналіст та видавець Володимир Чеповий
Генеральний директор видавництва "Блінц-інфо" та шеф-редактор журналу "Бізнес" Володимир Чеповий захищав Україну від окупантів.
Про загибель Володимира Чепового повідомив у фейсбуці політолог Віталій Кулик, інформує Цензор.НЕТ.
"Володимир Чеповий пішов на фронт добровольцем ТРО і загинув у перші тижні червня. Тіло лише вчора ідентифікували", - написав він.
Кулик називає Чепового "візіонером, мотиватором, проповідником".
"Постійно створював середовища довіри та соціального бізнесу. Але його ідеї випереджали свій час. Бізнес лише зараз, з початком масштабної війни, наблизився до розуміння такого повороту", - пише політолог.
Топ коментарі
+28 Ksenia VB
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Де від нього країна мала більше користі ?
Як солдат, він новачок, що навіть не пригинається на звук вибуху.
А як фахівець і патріот, то він і "мотиватор", і "візіонер"...
Світла пам'ять Порядній Людині !
Головна мета кремля - знищити найкращий генофонд країни -
про це казали російські полонені офіцери ще в 2014 році.
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!