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В бою з росіянами загинув відомий журналіст та видавець Володимир Чеповий

володимир,чеповий

Генеральний директор видавництва "Блінц-інфо" та шеф-редактор журналу "Бізнес" Володимир Чеповий захищав Україну від окупантів.

Про загибель Володимира Чепового повідомив у фейсбуці політолог Віталій Кулик, інформує Цензор.НЕТ.

"Володимир Чеповий пішов на фронт добровольцем ТРО і загинув у перші тижні червня. Тіло лише вчора ідентифікували", - написав він.

Кулик називає Чепового "візіонером, мотиватором, проповідником".

"Постійно створював середовища довіри та соціального бізнесу. Але його ідеї випереджали свій час. Бізнес лише зараз, з початком масштабної війни, наблизився до розуміння такого повороту", - пише політолог.

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Автор: 

втрати (4386)


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Топ коментарі
+28
Найкращі українці гинуть..
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22.06.2022 09:08
+18
І тепер Чепового нема, а єрмак і ще якась там дрібнота в міністерствах - є (((
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22.06.2022 09:15
+13
Співчуття рідним! Вічна пам'ять та царство небесне! Гинуть кращі(((
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22.06.2022 09:22
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Найкращі українці гинуть..
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22.06.2022 09:08 Відповісти
І тепер Чепового нема, а єрмак і ще якась там дрібнота в міністерствах - є (((
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22.06.2022 09:15 Відповісти
Співчуття рідним! Вічна пам'ять та царство небесне! Гинуть кращі(((
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22.06.2022 09:22 Відповісти
Треба трохи думати, кого брати на фронт і куди ставити.
Де від нього країна мала більше користі ?
Як солдат, він новачок, що навіть не пригинається на звук вибуху.
А як фахівець і патріот, то він і "мотиватор", і "візіонер"...
Світла пам'ять Порядній Людині !
Головна мета кремля - знищити найкращий генофонд країни -
про це казали російські полонені офіцери ще в 2014 році.
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22.06.2022 09:56 Відповісти
Це його особистий і свідомий вибір. Не кожен з нас так зможе. Земля пухом, царство небесне і світла пам'ять Українцю Володимиру Чеповому...
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22.06.2022 10:40 Відповісти
Не був він новачком...колишній офіцер спецназу, мій однокласник,людина з великої Літери...(((
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22.06.2022 11:01 Відповісти
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22.06.2022 10:14 Відповісти
Слава Герою, порядн1й 1 мужн1й людин1. Р1дним сп1вчуття.
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22.06.2022 10:22 Відповісти
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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22.06.2022 10:29 Відповісти
Земля пухом Героям України.
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22.06.2022 12:50 Відповісти
 
 