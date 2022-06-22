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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 34 230 осіб, 216 літаків, 182 гелікоптери, 1496 танків та 3614 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 22 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 34 230 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.06 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 34230 (+130) осіб ліквідовано,

танків - 1496 (+0) од,

бойових броньованих машин - 3614 (+8) од,

артилерійських систем - 752 (+0) од,

РСЗВ  - 239 (+0) од,

засоби ППО  - 99 (+1) од,

літаків - 216 (+0) од,

гелікоптерів - 182 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 614 (+3),

крилаті ракети - 137 (+0),

кораблі /катери  - 14 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2543 (+6) од,

спеціальна техніка  - 60 (+1).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 34 230 осіб, 216 літаків, 182 гелікоптери, 1496 танків та 3614 броньованих машин 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Дані уточнюються", - зауважили у Генштабі. 

Автор: 

армія рф (17236) Генштаб ЗС (6507) ліквідація (3876) знищення (7154) техніка (1822) втрати (4386)


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Так скоро і мішки для трупів закінчаться у кацапів - здається, вони їх 45 тисяч заготовили? Але ж мінімум третину у нас на Поліссі хоронили без мішків! А багато хто і могил не має - гниють в болотах!
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22.06.2022 09:18 Відповісти
та нє, бо темпи серйозно впали за останній місяць, тому до 45тис. будуть дуже довго йти, якщо взагалі дійдуть.... потрібно піднажати!
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22.06.2022 09:37 Відповісти
ті мішки вони готували для нас.
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22.06.2022 09:43 Відповісти
Кожен ліквідований кацап - це хоч маленький, але черговий крок до перемоги.
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22.06.2022 09:20 Відповісти
По сравнению с вчерашним днём, орки притормозили. Не помню с начала войны дня чтобы ни одного танка БМП не сожгли....
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22.06.2022 09:46 Відповісти
Просто ще не порахували, а танки є. Німці учора кадри Сєверодонецьк показували,українських захисників.
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22.06.2022 09:52 Відповісти
не орки притормозили, а наши отошли, вчерашний день намного хуже позавчерашнего. Для нас.
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22.06.2022 10:11 Відповісти
 
 