Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 34 230 осіб, 216 літаків, 182 гелікоптери, 1496 танків та 3614 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 22 червня втрати особового складу противника становлять приблизно 34 230 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.06 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 34230 (+130) осіб ліквідовано,
танків - 1496 (+0) од,
бойових броньованих машин - 3614 (+8) од,
артилерійських систем - 752 (+0) од,
РСЗВ - 239 (+0) од,
засоби ППО - 99 (+1) од,
літаків - 216 (+0) од,
гелікоптерів - 182 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 614 (+3),
крилаті ракети - 137 (+0),
кораблі /катери - 14 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2543 (+6) од,
спеціальна техніка - 60 (+1).
"Найбільших втрат противник зазнав на Слов'янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Дані уточнюються", - зауважили у Генштабі.
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