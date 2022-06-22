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Новини
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Україна щомісяця витрачає на війну $6 млрд, $7,5 млрд американської допомоги не вистачить, - голова USAID

саманта,пауер

Запланованої адміністрацією США допомоги у $7,5 млрд Україні не вистачить, щоб ефективно покрити викликані повномасштабним російським вторгненням витрати.

Про це застерегла у токшоу The Way Forward глава Агентства США з міжнародного розвитку Саманта Пауер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Ліга.нет".

За підрахунками USAID, український уряд зараз витрачає $5-6 млрд щомісяця на те, щоб утримати країну під ударом росіян.

Американська адміністрація готується виділити на допомогу Україні $7,5 млрд, і хоча "це багато, ми знаємо, що цього не вистачить, що далі буде потрібна ще більша пряма бюджетна підтримка".

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Керівниця USAID додала, що їм доведеться "йти на Капітолійський пагорб і звертатися до американців".

За її словами, російський диктатор Володимир Путін "перетворює продовольство, гуманітарну допомогу і глобальний голод на зброю, використовує це як інструмент війни в Україні", паралельно поширюючи в різних країнах дезінформацію зі звинуваченням України в їхніх проблемах.

Автор: 

допомога (8300) витрати (275) США (22568) Пауер Саманта (24) USAID (206)


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Топ коментарі
+20
Забирайте у кацапів! Нам компенсуйте і себе! Потрібно формувати нове право, як забирати гроші у кацапів! Москалі розвалили нехай платять за бал під час чуми!
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22.06.2022 09:22
+15
обмежте виплати надвисоких зарплат чиновникам прокурорам, ДБР, всяким наглядовим радам і нафтогазам. Пересічні перебиваються на пів ставки та ще допомагають чим можуть ЗСУ, а чиновники як жирували так і жирують.
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22.06.2022 09:42
+9
а кацапи тільки за один день получають за жижу і газ мінімум пів мільярда доларів!! ПІВ МІЛЬЯРДА ДОЛАРІВ В ДЕНЬ!!!

Не дивно, що Україна планомірно і безповоротно програє у війні втрачає і землі, і людей з 2014-ого року....
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22.06.2022 09:27
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Забирайте у кацапів! Нам компенсуйте і себе! Потрібно формувати нове право, як забирати гроші у кацапів! Москалі розвалили нехай платять за бал під час чуми!
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22.06.2022 09:22 Відповісти
Саме так. Настав час створення світового фонду конфіскованих кровавих грошей московитів як державних так і приватних. З якого виділяти і Україні так і собі за надану допомогу.
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22.06.2022 10:40 Відповісти
Гроші за газ не на рахунок россбербанку, а фондовий рахунок витрат на війну зі сторони України, Європи, США! Тоді, або газ закриють і їм прийдеться свої скважини невідворотньо консервувати, або будуть платит! Китаю не потрібно стільки газу, Європа є основним донором, довго з перекрученою трубою вони не зможуть сидіте, або спалюй у повітря, або консервуй нащавжди!
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22.06.2022 09:25 Відповісти
а кацапи тільки за один день получають за жижу і газ мінімум пів мільярда доларів!! ПІВ МІЛЬЯРДА ДОЛАРІВ В ДЕНЬ!!!

Не дивно, що Україна планомірно і безповоротно програє у війні втрачає і землі, і людей з 2014-ого року....
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22.06.2022 09:27 Відповісти
100 років тому УНР програла війну більшовикам, тому що нас не підтримав світ зброєю, 100 років минуло історія повторюється, тикають і рахують чи не багато, а по факту ми відступаємо і будемо відступати, того що Байден не розуміє що робиться
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22.06.2022 09:35 Відповісти
Снова кто-то виноват, а не мы. Мы пытались вооружиться лучше? Наоборот - распродавали свое оружие - у нас же нет врагов. Россия - наш друг НАВСЕГДА! Забыли историю...
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22.06.2022 09:45 Відповісти
приблизно так....кравчуки та кучми роспоряджалися вивозити на раSSію українські ракети за "знижку за газ" для пінчуків та фірташів з бойками....

а потім рашисти відправляли "ці знижки" на Київ, Львів, Одесу, Миколаїв.....

і ще одне пам`ятаю: "...спасіба житєлям Данбаса за презедента (Зека)-підараса...."
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22.06.2022 10:29 Відповісти
Согласно Будапештскому меморандому, США Великобритания и Франция гарантировали нам территориальную целостность єто документ подписивали президенти!!!!!
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22.06.2022 12:46 Відповісти
Ні, не гарантували.
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22.06.2022 21:07 Відповісти
У нас нет денег на войну, а параша несмотря на введенные санкции зарабатывает на нефти больше, чем до войны. Благодаря Индии и Китаю, которые увеличили покупки...
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22.06.2022 09:40 Відповісти
обмежте виплати надвисоких зарплат чиновникам прокурорам, ДБР, всяким наглядовим радам і нафтогазам. Пересічні перебиваються на пів ставки та ще допомагають чим можуть ЗСУ, а чиновники як жирували так і жирують.
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22.06.2022 09:42 Відповісти
Не дождемся никогда. Кто это сам себе будет уменьшать зарплаты? Мы есть олигархическая, а точнее феодальная страна. Феодалы всегда хорошо платили своим лакеям...
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22.06.2022 09:49 Відповісти
Ба більше, США будуть щомісяца надавати $1,5млрд на ЗП цим "обраним". Дуже все це нагадує, що це "війна хижин".
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22.06.2022 10:26 Відповісти
3 місяці розмов. А яка б була ефективність, як би на москву би щось впало важке.
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22.06.2022 09:44 Відповісти
а нахрена США спасает кацапов это такие санкции? должен бы истек срок 24 июня но продлили до 5 декабря-

США продлили лицензию на транзакции в энергетике с рядом подсанкционных российских банковСоединенные Штаты во вторник продлили до 5 декабря срок действия лицензии, разрешающей транзакции, связанные с энергетикой, с рядом подсанкционных российских банков.Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Министерства финансов США.А именно, лицензия разрешает такие транзакции с российским Сбербанком, ВТБ, банком "Открытие", "Альфа-банком", Совкомбанком, Внешэкономбанком (ВЕБ.РФ) и Центробанком РФ, а также их "дочками".Речь идет о транзакциях, связанных с покупкой, добычей, производством или обработкой нефти и нефтепродуктов, газа и других энергоносителей, в частности угля, древесины, урана, аграрной продукции для производства биотоплива. Также разрешаются транзакции по производству или передаче электроэнергии любыми способами.Отмечается, что лицензия не допускает транзакции, запрещенные санкциями против государственного долга России, не позволяет открывать или удерживать корреспондентские счета в Центробанке РФ, а также проводить операции с подсанкционными лицами.

Дополнено: Как пишет https://www.ft.com/content/4ae49946-7ad5-4921-910f-5e28502332da Financial Times , лицензия позволит американским банкам продолжать обрабатывать транзакции, связанные с энергетикой, не нарушая санкций против России. В рамках оригинального пакета санкций против России США предоставили своим банкам такую лицензию на срок до 24 июня.
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22.06.2022 09:45 Відповісти
Налітайте на Америку, бо це вона вибрала велосипед,дороги і беззаконня
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22.06.2022 09:50 Відповісти
Провина США в тому,що це вони затягнули росію до РБ ООН,також передача росії ядерної зброї з України це їх ідея,постійні спроби демократизції росії куди з дев'яностих вливалося багато ресурсів та інвестицій, що в сотні разів перевищує те що отримала та ж Україна.Але те ,що всі роки незалежності українці ставилися до політики необачно це також факт до 2000 років по факту у нас був неокомуністичний парламент ,трохи пізніше вже кланово-олігархічний з проросійськими політиками та спонсорами з фсб.
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22.06.2022 10:05 Відповісти
Ви ж (США)заарештували заначку путіна ,то використовуйте...іноді складається враження, що американські політики дуже відірвані від свого ж суспільства,ваши копи і ті адекватніши та не будуть цяцькатися з гопніком який погрожує та пуляє зброєю просто застрелять його на місці і все,фашистська росія той самий колективний гопнік якого потрібно знищити в любий спосіб!
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22.06.2022 09:54 Відповісти
памятаю на початку березня чи в середині керівництво ДБР що втікло у Львів запросило Кабмін збільшити виплати та преміальні. Яка наглість??? в країні вирішувалась доля столиці, а вони у тихому Львові бідуюють. Нє ну я розумію там ціни в ресторанах підняли, елітні повії мабудь також тариф збільшили, але ***** треба ж так нагліти. От де зрадники та манкурти, позбирали ці зелені виродки всіх в купу
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22.06.2022 10:06 Відповісти
США закупят нефть у путлера по бросовой цене...Байден дек до роде...
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22.06.2022 10:22 Відповісти
Россия 6 миллиардов получает в месяц на газовых контрактах только от Индии, Я уже молчу о договорах с Китаем и другими странами......... К сожалению нужно обьективно признать, что на Рашку экономические санкции практически не действуют, они приносят ей лишь легкие неудобства, но не более.........
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22.06.2022 10:23 Відповісти
Україна - 51-й штат США, на зразок Аляска чи Гаваї.. з пристойним правосуддям, економікою, армією.. бо в нас все є, от тільки з "головою" не завжди везло..
навіть залишки української вати були би не проти..
а от Московію такий розвиток подій остаточно розірвав би на дрібні шматочки від утворених вихлопних газів
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22.06.2022 11:37 Відповісти
Ні Зеля, ні Шмигаль не займаються економікою країни. Треба хоча б дозволити виїзд та роботу морякам. Звільнити Гетьманцева який заганяє всякий бізнес у тінь. Під час війни можна зробити диво на малому бізнесі.
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22.06.2022 11:44 Відповісти
А тим часом, стаханівськими темпами та обсягами, як в останній день перед грандіозним шухером, проводиться емісія (друк) національної валюти і планомірне термінове злиття валютних резервів країни в обсягах приблизно 1 млрд дол. щотижня з тенденцією до збільшення, зокрема на курсовій різниці між 29.25 та 35грн.
Мародери усіх мастей та посад активізувались як ніколи. Як кажуть, кому війна, а кому мати рідна.
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22.06.2022 12:51 Відповісти
 
 