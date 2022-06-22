Україна щомісяця витрачає на війну $6 млрд, $7,5 млрд американської допомоги не вистачить, - голова USAID

Запланованої адміністрацією США допомоги у $7,5 млрд Україні не вистачить, щоб ефективно покрити викликані повномасштабним російським вторгненням витрати.

Про це застерегла у токшоу The Way Forward глава Агентства США з міжнародного розвитку Саманта Пауер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Ліга.нет".

За підрахунками USAID, український уряд зараз витрачає $5-6 млрд щомісяця на те, щоб утримати країну під ударом росіян.

Американська адміністрація готується виділити на допомогу Україні $7,5 млрд, і хоча "це багато, ми знаємо, що цього не вистачить, що далі буде потрібна ще більша пряма бюджетна підтримка".

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Керівниця USAID додала, що їм доведеться "йти на Капітолійський пагорб і звертатися до американців".

За її словами, російський диктатор Володимир Путін "перетворює продовольство, гуманітарну допомогу і глобальний голод на зброю, використовує це як інструмент війни в Україні", паралельно поширюючи в різних країнах дезінформацію зі звинуваченням України в їхніх проблемах.