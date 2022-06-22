Україна щомісяця витрачає на війну $6 млрд, $7,5 млрд американської допомоги не вистачить, - голова USAID
Запланованої адміністрацією США допомоги у $7,5 млрд Україні не вистачить, щоб ефективно покрити викликані повномасштабним російським вторгненням витрати.
Про це застерегла у токшоу The Way Forward глава Агентства США з міжнародного розвитку Саманта Пауер, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Ліга.нет".
За підрахунками USAID, український уряд зараз витрачає $5-6 млрд щомісяця на те, щоб утримати країну під ударом росіян.
Американська адміністрація готується виділити на допомогу Україні $7,5 млрд, і хоча "це багато, ми знаємо, що цього не вистачить, що далі буде потрібна ще більша пряма бюджетна підтримка".
Керівниця USAID додала, що їм доведеться "йти на Капітолійський пагорб і звертатися до американців".
За її словами, російський диктатор Володимир Путін "перетворює продовольство, гуманітарну допомогу і глобальний голод на зброю, використовує це як інструмент війни в Україні", паралельно поширюючи в різних країнах дезінформацію зі звинуваченням України в їхніх проблемах.
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Не дивно, що Україна планомірно і безповоротно програє у війні втрачає і землі, і людей з 2014-ого року....
а потім рашисти відправляли "ці знижки" на Київ, Львів, Одесу, Миколаїв.....
і ще одне пам`ятаю: "...спасіба житєлям Данбаса за презедента (Зека)-підараса...."
США продлили лицензию на транзакции в энергетике с рядом подсанкционных российских банковСоединенные Штаты во вторник продлили до 5 декабря срок действия лицензии, разрешающей транзакции, связанные с энергетикой, с рядом подсанкционных российских банков.Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Министерства финансов США.А именно, лицензия разрешает такие транзакции с российским Сбербанком, ВТБ, банком "Открытие", "Альфа-банком", Совкомбанком, Внешэкономбанком (ВЕБ.РФ) и Центробанком РФ, а также их "дочками".Речь идет о транзакциях, связанных с покупкой, добычей, производством или обработкой нефти и нефтепродуктов, газа и других энергоносителей, в частности угля, древесины, урана, аграрной продукции для производства биотоплива. Также разрешаются транзакции по производству или передаче электроэнергии любыми способами.Отмечается, что лицензия не допускает транзакции, запрещенные санкциями против государственного долга России, не позволяет открывать или удерживать корреспондентские счета в Центробанке РФ, а также проводить операции с подсанкционными лицами.
Дополнено: Как пишет https://www.ft.com/content/4ae49946-7ad5-4921-910f-5e28502332da Financial Times , лицензия позволит американским банкам продолжать обрабатывать транзакции, связанные с энергетикой, не нарушая санкций против России. В рамках оригинального пакета санкций против России США предоставили своим банкам такую лицензию на срок до 24 июня.
навіть залишки української вати були би не проти..
а от Московію такий розвиток подій остаточно розірвав би на дрібні шматочки від утворених вихлопних газів
Мародери усіх мастей та посад активізувались як ніколи. Як кажуть, кому війна, а кому мати рідна.