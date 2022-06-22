Ворог обстріляв із мінометів Есманську та Новослобідську громади на Сумщині, - Живицький
Обстріли Сумщини з території РФ тривають.
Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, вночі та зранку ворог обстрілював із мінометів Есманську та Новослобідську громади. Зафіксовано 20 приходів.
"Жертв та руйнувань попередньо немає", - додає Живицький.
Він також уточнив, що під час вчорашніх обстрілів Краснопільської громади поранено шестеро людей.
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показати весь коментар22.06.2022 09:34 Відповісти Мені подобається 0
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