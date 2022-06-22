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Ворог обстріляв із мінометів Есманську та Новослобідську громади на Сумщині, - Живицький

сумщина,обстріли

Обстріли Сумщини з території РФ тривають.

Про це повідомив у фейсбуці глава Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вночі та зранку ворог обстрілював із мінометів Есманську та Новослобідську громади. Зафіксовано 20 приходів.

"Жертв та руйнувань попередньо немає", - додає Живицький.

Він також уточнив, що під час вчорашніх обстрілів Краснопільської громади поранено шестеро людей.

Також читайте: Рашисти за допомогою дронів-камікадзе атакували Краснопільську громаду на Сумщині, 4 людей поранені, - ОВА. ФОТО

Автор: 

армія рф (17236) обстріл (28274) Сумська область (3561) Живицький Дмитро (466)


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А у нас мінометів нема від слова вопше.
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22.06.2022 09:34 Відповісти
 
 