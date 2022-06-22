Росія збирається перекинути на Донбас велику кількість резервних підрозділів, - розвідка Великої Британії
Армія країни-загарбника зазнає на Донбасі великих втрат. Швидше за все, вона готується до спроби розгорнути там велику кількість резервних підрозділів.
Про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ.
Його автори зазначають, що тривають сильні обстріли, оскільки Росія намагається охопити район Сєверодонецька через Ізюм на півночі та Попасну на півдні.
Російська влада не публікувала дані про загальну кількість військових втрат в Україні від 25 березня, - нагадують британські розвідники.
Однак були оприлюднені дані про втрати сил угруповання "ДНР". Станом на 16 червня визнали 2128 військовослужбовців загиблими і 8897 пораненими від початку 2022 року.
"Рівень втрат "ДНР" еквівалентний приблизно 55% її первинної чисельності, що підкреслює надзвичайне виснаження російських і проросійських сил на Донбасі", - йдеться у повідомленні.
За даними британської розвідки, висока ймовірність того, що сили "ДНР" оснащені застарілим озброєнням і технікою.
"З обох сторін здатність формувати і розгортати резервні підрозділи на фронті, ймовірно, стає все більш важливою для результату війни", - зазначили в міністерстві.
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У бункері сидить божевільний параноїк, дивиться на карту і ставить генералам завдання, що до такої дати таке місто має бути взято.
Генерали розуміють, що цей наказ фізично виконати неможливо, але трясуться за свою дупу і тому спускають у війська наказ, який виконати неможливо .
У військах полковники і майори тремтять за свою дупу не менше, і тому з бадьорим криком - "В атаку", женуть живу масу на кулемети.
В результаті місто або буде взяте або не взяте, але гора трупів біля нього - це обов'язково
Стариков пускать нам в дело!"
(А С Пушкин "Сказка о золотом петушке")
але як ВЧАСНО підлетів Джонсон....і
дав стусана квартальним....
ще раз повторюсь:
раSSія це імперія Зла, країна терорист!