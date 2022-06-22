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Новини Війна
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Росія збирається перекинути на Донбас велику кількість резервних підрозділів, - розвідка Великої Британії

ворог,кацап,окупант,русня,орк

Армія країни-загарбника зазнає на Донбасі великих втрат. Швидше за все, вона готується до спроби розгорнути там велику кількість резервних підрозділів.

Про це йдеться у звіті розвідки Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ.

Його автори зазначають, що тривають сильні обстріли, оскільки Росія намагається охопити район Сєверодонецька через Ізюм на півночі та Попасну на півдні.

Російська влада не публікувала дані про загальну кількість військових втрат в Україні від 25 березня, - нагадують британські розвідники.

Однак були оприлюднені дані про втрати сил угруповання "ДНР". Станом на 16 червня визнали 2128 військовослужбовців загиблими і 8897 пораненими від початку 2022 року.

"Рівень втрат "ДНР" еквівалентний приблизно 55% її первинної чисельності, що підкреслює надзвичайне виснаження російських і проросійських сил на Донбасі", - йдеться у повідомленні.

Читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 34 230 осіб, 216 літаків, 182 гелікоптери, 1496 танків та 3614 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

За даними британської розвідки, висока ймовірність того, що сили "ДНР" оснащені застарілим озброєнням і технікою.

"З обох сторін здатність формувати і розгортати резервні підрозділи на фронті, ймовірно, стає все більш важливою для результату війни", - зазначили в міністерстві.

Автор: 

Велика Британія (5553) розвідка (3856) Донбас (22354)


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Топ коментарі
+17
в росії громадяни як хробаки - живуть в гівні, а коли мруть сотнями нікому діла нема......
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22.06.2022 09:45
+16
Ця війна, як точна модель тієї, Великої Війни.
У бункері сидить божевільний параноїк, дивиться на карту і ставить генералам завдання, що до такої дати таке місто має бути взято.
Генерали розуміють, що цей наказ фізично виконати неможливо, але трясуться за свою дупу і тому спускають у війська наказ, який виконати неможливо .
У військах полковники і майори тремтять за свою дупу не менше, і тому з бадьорим криком - "В атаку", женуть живу масу на кулемети.
В результаті місто або буде взяте або не взяте, але гора трупів біля нього - це обов'язково
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22.06.2022 10:03
+16
Будут снимать с других фронтов,оголяя фронты,и бросать в бой срочников.Быдломасса из лднр тоже имеет свойство заканчиваться.Есть участки фронта,где на 1 км линии фронта приходится 40-50 русских солдат.Если касапы в день теряют до 1000 солдат ( 300-400 убитыми и 600-700 раненых) ,то как тотэту массу и чем-то нужно восполнять....Самолёты и вертолеты уже не летают над территорией Украины .Боятся и их сбивают .Крылатых ракет все меньше с каждым днём .Обстрелов крылатыми ракетами все меньше и меньше...Корабли боятся подходить ближе чем на 300 км к Одессе и побережью...По этому все не так уже и плохо на фронте.РФ очень скоро выдохнется,наступать будет меньше и реже ,так как не чем будет...Ракеты крылатые к осени закончатся и обстрелов ракетами почти не будет. Корабли тоже имеют свойство тонуть ...На долго кремля не хватит.Сейчас кидают в бой абсолютно все,что можно .Резервов уже просто нет,так как пошли в бой танки 60 тых годов Т 62...Слава Украине!!!
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22.06.2022 10:31
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в росії громадяни як хробаки - живуть в гівні, а коли мруть сотнями нікому діла нема......
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22.06.2022 09:45 Відповісти
Це вони про загальну мобілізацію? А толку? Комплектувати м*ясо нічим. Хоч 1000 хоч 140лямів, всі ляжуть під артою.
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22.06.2022 09:46 Відповісти
например - сотни Т62 и каких-то древних гаубиц. Плохой старый танк, плохая старая гаубица, а нам запад 10 танков (пока могут нашкребсти совковых) и гаубиц по десятку
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22.06.2022 09:49 Відповісти
nu hvatet uzhe etot bred tut pisatj.... zapad postavil to i stolko s+ , skolko genshtab UA poprosil. e intervju s Ostinom - naidite i posluhaite.
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22.06.2022 09:55 Відповісти
А бензин и снаряды откуда они возьмут? Мне кажется что все кто рассуждают о могучей России не понимают что любой процесс не статичен, а динамичен. Твои танки важны пока они могут ездить, а гаубицы пока они могут стрелять.
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22.06.2022 09:55 Відповісти
Але найбільша проблема - чєловєкі. Тиї чєлавєков у кацапіх теж не так багато. Не даремно вони засекретили дані останнього перепису. Там тих 140 мільйонів давно нема. Саме тому вони викрадають наших дітей і депортують у свої ***** нашк населення.
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22.06.2022 10:03 Відповісти
Я думаю что главный вопрос во времени. Россия проиграла потому что они с самого начала неэффективно использовали ресурсы и теперь не могут их восполнить. Короче, они условно попали в капкан, когда им приходится сжигать ресурсы, чтобы сохранять хоть какой-то темп, иначе им будет еще хуже. Цугцванг. Где каждый ход ведет к поражению.
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22.06.2022 10:10 Відповісти
Они уже даже на Донбассе начали терять позиции. И это после Харькова с Херсоном. Просто потому что не хватает ресурсов. Но если они сейчас упрутся в оборону, то станет еще хуже. Вилка.
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22.06.2022 10:13 Відповісти
Розкажеш хлопцям в Луганській області, які вчора понесли колосальні втрати, що росія втрачає позиції, а сьогодні генштаб навіть нічого не сказав про Золоте й Гірське, бо там походу міні-Маріуполь..
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22.06.2022 10:41 Відповісти
Главное побольше триггерных слов. Хотя хз отчего ты взял что тут кого-то триггерит от Мариуполя.
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22.06.2022 11:02 Відповісти
Здаєттся, у Залужного є якісь міркування стосовно цієї ситуації. Правда, може бути варіант, що упиратися рогом у Сіверськодонецьку - суто політичне рішення Зєлєнского, яке контролює Безвумна. Тоді це погано для всіх.
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22.06.2022 11:13 Відповісти
Спустись на землю и сними розовые очки.У них горючки хватит залить всю европу,а бк хватит лет на 50 войны.Главное мясо шоб было.А его ппока хватает.И это мясо,пусть и медленно,но выполняет желания ***** - собирает земли.
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22.06.2022 11:38 Відповісти
Ви шуткуєте? У Росії палива та радянських *********** хоть греблю гати.
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22.06.2022 10:34 Відповісти
бензин и снаряды? ну явно не будут их импортировать.. бензина и соляры на рахе хоть залейся. ибо нефть есть. Тоже самое и по снарядам. пока старые запасы закончатся, они новые будут делать. Говорили, что Уралвагонзавд стоит у них из-за отсутствия комплектующих. А он на самом деле работает сейчас в 3 смены. Так что лучше тут без шапкозакидательства.
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22.06.2022 10:37 Відповісти
не сотні , а 28 тисяч танків на зберіганні. в них ресурси більші чим в нас. і придурків готових воювать за путіна хоч відбавляй. так що не потрібно недооцінювати
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22.06.2022 11:42 Відповісти
Все эти прогнозы ни о чём, по всем прогнозам у них ракеты 2 месяца назад должны были закончиться, а что то не закончились. Все эти сказки ни о чём.
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22.06.2022 09:57 Відповісти
Ну только обстрелы давно не так активны. Так что снарядов становиться меньше.
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22.06.2022 09:59 Відповісти
надо пойти послушать икспердов как в рашке "все кончается"
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22.06.2022 09:46 Відповісти
Про бесконечность ресурсов уже наслушался?
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22.06.2022 09:50 Відповісти
Как бы Россия перекидывает под Изюм морячков из Дальнего Востока. В пехоту. Морячков в пехоту. Потому что тут вся пехота кончилась. Так что кончается.
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22.06.2022 09:53 Відповісти
та ані даже бажествєнную сущьнасьть путіна нє хатят прізнавать!
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22.06.2022 10:04 Відповісти
urodi. pokoja nebude poki vseh do edinovo *******.....eto chuma 21 veka.
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22.06.2022 09:49 Відповісти
А що там розповідав Арестович,коли підказував москалям на їх помилки у війні?Що вони не здатні?Інколи,слухаючи цього пана,складається враження,що він допомогає не Україні а рашистам.На всі зауваження,що не треба підказувати росіянам, відповідав:"Це у них системні помилки які вони не виправлять." До...звєздівся?
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22.06.2022 09:53 Відповісти
Люся каже,що це активісти заважають коміку воювати, а не орки. Тому і виходить крок вперед, два на місці
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22.06.2022 10:02 Відповісти
Мати такого як Арестович язикатого блазня, на треба ворогу розвідка. Іноді дивуєшься, як йому ще не закрили рота. Наприклад Арестович хизувався у Фейгана, що є шлях постачання зброєю та їжою захисників Азовсталі, про який росіяни не здогадуються. На другий ж день кацапи збили вертоліт, який привіз ********** та вивозив поранених. А такого лайна від Арествича достатньо.
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22.06.2022 10:42 Відповісти
І я також все обуревоюсь коли піздуни типа Люсі **** ять як треба діяти та про розбір « польотів» , стратегі хреновий ... теж складається що вони як диверсанти вказівки дають через СМІ .. советник херов главнокомандующего ( нашего
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22.06.2022 10:54 Відповісти
На рабZee бабы наплод или Шариковых больше чем в Китае и Индии вместе взятых...
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22.06.2022 09:55 Відповісти
В очередной раз напомню что Россия блефует. Она пытается перебрасывать всё новые войска отовсюду, стреляет чем попало. Потому что ресурсов не хватает. Они сузили фронт, уменьшили активность. Просто потому что нечего. Не потому что они там поменяли тактику. Тактика также - они берут на понт.
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22.06.2022 09:58 Відповісти
tak ta ono tak....toljko vot razrushenij i ubitih ot etovo menshe nestanovitsa.....uvi.
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22.06.2022 10:13 Відповісти
Ну в этом и понт состоит.
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22.06.2022 10:14 Відповісти
У русских новая мантра. Они никуда не спешат - а не просто не могут действовать активно, они просто экономят ресурсы - ага очень экономят. Главное сохранить имидж могучей России. Но поступки доказывают что никакой могучести там нет.
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22.06.2022 10:01 Відповісти
Ця війна, як точна модель тієї, Великої Війни.
У бункері сидить божевільний параноїк, дивиться на карту і ставить генералам завдання, що до такої дати таке місто має бути взято.
Генерали розуміють, що цей наказ фізично виконати неможливо, але трясуться за свою дупу і тому спускають у війська наказ, який виконати неможливо .
У військах полковники і майори тремтять за свою дупу не менше, і тому з бадьорим криком - "В атаку", женуть живу масу на кулемети.
В результаті місто або буде взяте або не взяте, але гора трупів біля нього - це обов'язково
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22.06.2022 10:03 Відповісти
"Видно, времечко приспело
Стариков пускать нам в дело!"
(А С Пушкин "Сказка о золотом петушке")
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22.06.2022 10:04 Відповісти
судя по тому что они захватывают одно за другим,им по хер потери...
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22.06.2022 10:06 Відповісти
Що вони "захватывают"? Селища з 4000 населення?
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22.06.2022 10:35 Відповісти
Под Лисичанском все оркостадо ляжет.
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22.06.2022 10:07 Відповісти
amen
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22.06.2022 10:14 Відповісти
а з півдня вони його не обійдуть?
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22.06.2022 11:18 Відповісти
УДИВЛЯЕТ ДРУГОЕ,ПОЧЕМУ НАШИ САМОЛЕТЫ ,УСПЕШНО УНИЧТОЖАЮТ СКЛАДЫ ВРАГА,А РАЗБОМБИТЬ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ ВРАЖЕСКИЕ КОЛОНЫ НЕЛЬЗЯ. ЭТОГО КТО ТО НЕ ХОЧЕТ?
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22.06.2022 10:22 Відповісти
Все бомбят .Там абсолютно все делают правильно .Просто нам не все говорят .Усе буде Украіна!
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22.06.2022 10:33 Відповісти
Склади очевидно не були прикриті ППО та кацапською авіацією , а от колони кацапи прикривають . В нас авіації не настільки багато , щоб бездумно її кидати туди , де її точно позбивають .
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22.06.2022 10:36 Відповісти
Будут снимать с других фронтов,оголяя фронты,и бросать в бой срочников.Быдломасса из лднр тоже имеет свойство заканчиваться.Есть участки фронта,где на 1 км линии фронта приходится 40-50 русских солдат.Если касапы в день теряют до 1000 солдат ( 300-400 убитыми и 600-700 раненых) ,то как тотэту массу и чем-то нужно восполнять....Самолёты и вертолеты уже не летают над территорией Украины .Боятся и их сбивают .Крылатых ракет все меньше с каждым днём .Обстрелов крылатыми ракетами все меньше и меньше...Корабли боятся подходить ближе чем на 300 км к Одессе и побережью...По этому все не так уже и плохо на фронте.РФ очень скоро выдохнется,наступать будет меньше и реже ,так как не чем будет...Ракеты крылатые к осени закончатся и обстрелов ракетами почти не будет. Корабли тоже имеют свойство тонуть ...На долго кремля не хватит.Сейчас кидают в бой абсолютно все,что можно .Резервов уже просто нет,так как пошли в бой танки 60 тых годов Т 62...Слава Украине!!!
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22.06.2022 10:31 Відповісти
приблизно так....тому-то і прислали рашисти до Києва своїх агентів: шольца, макрона, драгі....щоб ті "давили" на Украіну з вимогами домовлятися.....

але як ВЧАСНО підлетів Джонсон....і

дав стусана квартальним....
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22.06.2022 10:45 Відповісти
Арестович, ты что-ли?
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22.06.2022 18:11 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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22.06.2022 10:40 Відповісти
Если подитожить все это : - ... ******... русские ., нет вам прощения., гниды..
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22.06.2022 11:00 Відповісти
Земля повинна горіти під копитами кремлівської мафії !Колись світ сколихнувся знищенням "свого народу" десятками мільйонів сталіним : війнами,розстрілами,голодоморами,концтаборами...іііііі провели індустріалізацію потрощенної,дикої країни : хлинули з розвинутих країн інженери,станки,технології (багатьох потім розстріляли як ворогів народу )...але це був прорив...ііііііііі гопник сталін зі своєю шайкою вбивць,"бєзпрєдєльщіків" почав готуватись до світового лідерства.... друга світова це призупинила....та мрії володаря світу (через тупу дикість і характер злодія ) не припинилась....Країни світу знову інфальтивно віднеслись до дикунів інтегруючи іх в цивілізацію співпрацюючи,.......іііііі виростили монстра-людожера....тільки повна ізоляція!
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22.06.2022 11:38 Відповісти
Тут ,такое , надо , жалеть людей, если не чем воевать, то надо отступать . Это же не 41 год . Не хочет Запад давать оружие , тогда ,пусть воюют сами , сколько времени Украинцы одни будут сдерживать орков . ???? Ладно месц , два ,. Ну ,а сейчас , ???? Где вашу мать оружие , которое обещали в любых количествах . И только не надо тут про патриотизм , людей не вернёшь.
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22.06.2022 11:46 Відповісти
А де ж вони їх візьмуть?
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22.06.2022 11:49 Відповісти
раша - ПАРАША
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22.06.2022 12:10 Відповісти
Горючки у них дохера, мяса тоже. Снарядов... цифры красивые но большая часть чисто на бумаге. Там их скорее утилизировать нужно. Техники дофига, опять же можно смело делить на 10 цифры из википедии. Большая часть либо сгнила либо раздерибанили ещё в 90х. У нас ситуация такая же была. Я немного в курсе как у нас это все делалось, сомневаюсь что у них было по другому. Наше счастье что нам поставляют и боеприпасы и технику. Хоть как то... хотелось бы больше, но... своё надо было иметь. А теперь нужно брать что дают( меня больше бульбаши беспокоят. Если с севера попрут, тот тяжело будет
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22.06.2022 13:44 Відповісти
 
 