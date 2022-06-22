Війна в Україні - це змагання на витривалість між РФ та ЄС, - Байден

Війна в Україні може стати змаганням на витривалість між Європою та Росією на певному етапі, передбачив президент США Джо Байден.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я вважаю, що на певному етапі у справу піде вичікувальна тактика: потрібно подивитися, які збитки російські зможуть витримати і що буде готова витримати Європа", - сказав Байден журналістам.

"Це одне з тих питань, яке обговорюватиметься в Іспанії (на саміті НАТО. - Ред.)", - додав він.

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