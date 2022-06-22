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Новини
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Війна в Україні - це змагання на витривалість між РФ та ЄС, - Байден

байден

Війна в Україні може стати змаганням на витривалість між Європою та Росією на певному етапі, передбачив президент США Джо Байден.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я вважаю, що на певному етапі у справу піде вичікувальна тактика: потрібно подивитися, які збитки російські зможуть витримати і що буде готова витримати Європа", - сказав Байден журналістам.

"Це одне з тих питань, яке обговорюватиметься в Іспанії (на саміті НАТО. - Ред.)", - додав він.

Також читайте: Байден та Зеленський спілкуються регулярно, а Міллі та Залужний - "майже щодня", - Білий дім

Автор: 

Байден Джо (2883) росія (64958) Євросоюз (13327)


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Топ коментарі
+6
Нафтове ембарго зробило б русні радикальне обрізання, але ж не все так просто робиться, як нам би хотілось.
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22.06.2022 09:51
+4
Як ми і захотіли (демократичні вибори у квітні і восени 2019) - "зійшлися посередині".
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22.06.2022 09:54
+4
Саша, ти, якиийсь дурнуватий. Хто ц1 вони? Х1ба ти не знаеш, хто на нас напав, хто бомбить наш1 м1ста?
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22.06.2022 10:16
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Могли б це протистояння на іншій землі влаштувати. Вони *********, та в нашій "хаті" все ломають. наші чорноземи топчуть іроди.
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22.06.2022 09:48 Відповісти
ne "oni" vybirali "placdarm" - vse pretenziji k parashe
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22.06.2022 09:52 Відповісти
Інша земля ***** не цікавить.
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22.06.2022 09:52 Відповісти
Як ми і захотіли (демократичні вибори у квітні і восени 2019) - "зійшлися посередині".
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22.06.2022 09:54 Відповісти
Хто "чубиться" в нашій хаті? Ми самі воюємо з московитами за власну свободу і на власній землі.
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22.06.2022 10:05 Відповісти
Воюємо самі, тільки без західного озброєння ми б нічого ненавоювали.
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22.06.2022 10:25 Відповісти
Саша, ти, якиийсь дурнуватий. Хто ц1 вони? Х1ба ти не знаеш, хто на нас напав, хто бомбить наш1 м1ста?
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22.06.2022 10:16 Відповісти
Насправді Байлен або помиляється, або свідомо вводить в оману суспільство. Війна в Українґ - цк не змагання на стійкість кацапії і ЄС, а протистояння між демократією і автортаризмом. І стосується ця війна всіх - від поярних білих ведмедів до пінгвінів з іншого полюсу, від гордих вікінгів до завжди напівголих і голодних африканців і єдині, кого ця війна не стосується - це ідіоти. І коли була можливість зупинити цю віцну у щародку, друг і колишній патрон Байдена Обама цього не зробив. Тепер у Байдена є шанс переконатися, що коли таку ж помилку буде робити віе (дистанціюватися від цієї війни), то або йому, або його наступнику доведеться воювати ще й з Китаєм. І в інтересах цивілізованого світу, та й самого Байдена активізувати власну участь у війні, аж до прямої участі у ній власних збройних сил. І чим швидше, тим меншою ціною і меншою кров'ю це обійдеться людській цивілізації.
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22.06.2022 11:08 Відповісти
Нафтове ембарго зробило б русні радикальне обрізання, але ж не все так просто робиться, як нам би хотілось.
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22.06.2022 09:51 Відповісти
и это плохо, так как вы все будете менятся на выборах и вносить все больше и больше раздора. Вот например у Макрона нет большинства, а осенью выборы в США (в Палату представителей) А ***** будет править еще... (ну вот тут хз, правда есть сказка про рак\саркому\паркинсон которому уже 10 лет)
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22.06.2022 09:53 Відповісти
У макрона є проблема під назвою "жилети" які спонсоруються кремлядями. І в нас постійно така біда в країні через чортів кремлядьских, що людей гречкою підкупити можна. Це ряд закономірностей. Тому причина не у виборі людей. Їх вибір нічого не вирішує.
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22.06.2022 10:03 Відповісти
Раз украинцев можно подкупить гречкой и они падки на глупые обещания "перестать стрелять", то дело все же в людях. 75% не нарисовано, это реальный уровень поддержки Зе.
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22.06.2022 10:07 Відповісти
ЦЕ ДЛЯ БАЙДЕНУ І ЄС ЗМАГАННЯ, А ДЛЯ УКРАЇНИ, - ПИТАННЯ ВИЖИВАННЯ!
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22.06.2022 10:02 Відповісти
мабуть мав на увазі ЄС має робити набагато більше від (((Запланованої адміністрацією США допомоги у $7,5 млрд Україні не вистачить, щоб ефективно покрити викликані повномасштабним російським вторгненням витрати.))))???
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22.06.2022 11:02 Відповісти
пока сраная Европа не перестанет покупать нефть и газ из параши,все ваши санкции до жопы!
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22.06.2022 10:13 Відповісти
сраная Европа ? u vas s golovoi vse v poradke ?
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22.06.2022 10:48 Відповісти
Он прав , так как роССия зарабатывает на продаже газа и нефти около 1 млрд евро в день , а тратит на войну 500 млн евро ! Надо делать полное эмбарго роССийских энергоресурсов !
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22.06.2022 12:31 Відповісти
ну напиши письмо в нафтогаз
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22.06.2022 13:25 Відповісти
На жаль, захід грає за російськими правилами - правилами шулера.

Не можна вводити війська для захисту країни, на яку напала РФ - інакше 3 світова (але у корейській, в'єтнамській, сирійській війнах Росії не заборонялося вводити війська у країну, де вже діє США і атакувати війська США).
Не можна постачати натівські танки чи літаки - хоча у тих же війнах минулого Росія, звісно, постачала будь-що, що могла, літаки навіть і з пілотами.
Не можна постачати багато озброєнь Україні - лише стільки, щоб вона «трималася».
Не можна атакувати Крим - тому нам не передають ракети ATACMS, які б дістали до Севастополя.
Не можна постачати зброю, яка б знаходилася поза зоною ураження РФ (звісно, маю на увазі щось з коротшою дистанцією ніж Іскандер, який прострілює всю Україну).
Можна накладати санкції - але лише такі, які б шкодили обом сторонам співмірно. Не можна відключити Росію від Інтернету чи заблокувати їм комп'ютери - це нашкодить практично лише Росії.
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22.06.2022 10:14 Відповісти
СССР сдох от Вяличия....снгЕльцина сдохло от дебилизма...рабZeя путлера с дохнет от Идиотизма...за дохлый Варшавский договор промолчу...
Мавзолейная помойку Обязана жить в Дерьма...
Карта Вечная...такая в быдла ШариковыХ энд Швондеров...
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22.06.2022 10:14 Відповісти
+
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22.06.2022 10:34 Відповісти
ось що робить для України і її народу можливий "статус кандидата в ЄС".(((Війна в Україні може стати змаганням на витривалість між Європою та Росією )))Байден потихенько вмиває руки, а без США і Англії , Україна стане розмінною монетою між ЄС і рашистом.
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22.06.2022 10:54 Відповісти
Это не США хочет присоединить к себе Украину.
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22.06.2022 12:03 Відповісти
Ну а що там з ленд-лізом?
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22.06.2022 12:35 Відповісти
 
 