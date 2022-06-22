Війна в Україні - це змагання на витривалість між РФ та ЄС, - Байден
Війна в Україні може стати змаганням на витривалість між Європою та Росією на певному етапі, передбачив президент США Джо Байден.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Я вважаю, що на певному етапі у справу піде вичікувальна тактика: потрібно подивитися, які збитки російські зможуть витримати і що буде готова витримати Європа", - сказав Байден журналістам.
"Це одне з тих питань, яке обговорюватиметься в Іспанії (на саміті НАТО. - Ред.)", - додав він.
Топ коментарі
+6 irenka ko
показати весь коментар22.06.2022 09:51
+4 Алексей Первеев #87246
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+4 Наталия П
показати весь коментар22.06.2022 10:16
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Не можна вводити війська для захисту країни, на яку напала РФ - інакше 3 світова (але у корейській, в'єтнамській, сирійській війнах Росії не заборонялося вводити війська у країну, де вже діє США і атакувати війська США).
Не можна постачати натівські танки чи літаки - хоча у тих же війнах минулого Росія, звісно, постачала будь-що, що могла, літаки навіть і з пілотами.
Не можна постачати багато озброєнь Україні - лише стільки, щоб вона «трималася».
Не можна атакувати Крим - тому нам не передають ракети ATACMS, які б дістали до Севастополя.
Не можна постачати зброю, яка б знаходилася поза зоною ураження РФ (звісно, маю на увазі щось з коротшою дистанцією ніж Іскандер, який прострілює всю Україну).
Можна накладати санкції - але лише такі, які б шкодили обом сторонам співмірно. Не можна відключити Росію від Інтернету чи заблокувати їм комп'ютери - це нашкодить практично лише Росії.
Мавзолейная помойку Обязана жить в Дерьма...
Карта Вечная...такая в быдла ШариковыХ энд Швондеров...