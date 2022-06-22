У Сєверодонецьку залишаються 7-8 тис. цивільних, людей важко переконати евакуюватися, - мер Стрюк
Російські окупанти продовжують руйнувати Сєверодонецьк, в якому залишаються близько 7-8 тис. цивільних.
Про це повідомив в ефірі телемарафону мер Олександр Стрюк, інформує Цензор.НЕТ.
"Десь 7-8 за моїми оцінками в місті залишаються", - сказав він. Інших депортували на тимчасово окуповану територію Луганщини.
За його словами, цивільні ховаються у бомбосховищах "Азоту". Українські військові підвозять їм їжу та медикаменти. Водночас людей важко переконати звідти евакуюватися.
Також, додав Стрюк, людей важко переконати евакуюватися.
Міський голова зазначив, що руйнувань в Сєверодонецьку побільшало - частина кварталів у старих районах міста останніми днями пошкоджена дуже серйозно.
Топ коментарі
+18 Elena Zhmariova
показати весь коментар22.06.2022 10:16
+17 Olexandr Ivashura
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+13 serhiy ivanov #484139
показати весь коментар22.06.2022 10:33
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Не могу согласиться по молодежи и лицам с малолетними детьми-зачем оставаться под таким риском для жизни,тем более можно уехать в Европу,если не хотят у нас быть
Тут вообще постоянно ненависть к своим же согражданам, а не к врагу. Кацапы вторглись на нашу землю, а люди на которых вы все время тут нападаете живут на нашей земле, они такие же наши как и мы их. Вы чего?
Конституція України.Розділ4. п.16) проводити евакуацію населення з місць і районів, небезпечних для проживання, а також підприємств, установ, організацій та матеріальних цінностей, які мають важливе державне, господарське і культурне значення;
Говорит там остались и никуда не хотят уезжать одни совки, которые очень ждут русский мир. В основном это люди, которые и так живут в говне и завидовали тем, кто чего-то добился в жизни. Сейчас для них ничего не поменяется, как были в говне, так и будут, зато они рады что "наказаны" те, кто жил как люди. На Донбассе таких процентов 30-40
Якщо нема наказу - це означає що командування не вбачає загрози або це такий військовий план.