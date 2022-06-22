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Новини Війна
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У Сєверодонецьку залишаються 7-8 тис. цивільних, людей важко переконати евакуюватися, - мер Стрюк

сєверодонецьк

Російські окупанти продовжують руйнувати Сєверодонецьк, в якому залишаються близько 7-8 тис. цивільних.

Про це повідомив в ефірі телемарафону мер Олександр Стрюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Десь 7-8 за моїми оцінками в місті залишаються", - сказав він. Інших депортували на тимчасово окуповану територію Луганщини.

За його словами, цивільні ховаються у бомбосховищах "Азоту". Українські військові підвозять їм їжу та медикаменти. Водночас людей важко переконати звідти евакуюватися.

Також, додав Стрюк, людей важко переконати евакуюватися.

Міський голова зазначив, що руйнувань в Сєверодонецьку побільшало - частина кварталів у старих районах міста останніми днями пошкоджена дуже серйозно.

Читайте: У Сєверодонецьку тривають вуличні бої, ворог наближається до Лисичанська, закріплюючись у населених пунктах неподалік, - Гайдай. ФОТО

Автор: 

Сєверодонецьк (508) Луганська область (4876)


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Топ коментарі
+18
Эти люди ждут "освободителей".
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22.06.2022 10:16
+17
Не переймайтеся за них. всі вони ждуть "своїх". згодом будуть "героями" ************* сюжетів.
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22.06.2022 10:28
+13
Покинути зону бойових дій можуть усі, було би бажання. Якщо людині жалко покинути стіральну машину чи коврик на стіні - то вона ідіот. Виїхати можна і з батьками, це не проблема. Якщо батьки не хочуть виїжджати з зони бойових дій, треба їх залишати і рятуватись самому.
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22.06.2022 10:33
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Эти люди ждут "освободителей".
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22.06.2022 10:16 Відповісти
Акщо подивитись відео звідти, як вони зустрічають асвабадітелєй , то НЕлюди. Їм до останнього возили гумнітарку і всякі девайси, а вони здавали позиції і плювали в спину.
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22.06.2022 10:30 Відповісти
ПРО ЛЮДЕЙ ГРАЖДАНСКИХ ........ДЕБИЛЫ ***....
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22.06.2022 10:54 Відповісти
Вот из-за таких как ты они и не бросают свой дом. Вы никогда не были в центре боевых действий, не представляете что с человеком там происходит, и не понимаете как человек держится за свой дом и город, единственное что у него осталось. Это трагедия, я тоже пережил такое, бросать свой дом очень тяжело, идти в никуда, без своего жилья, неизвестно где примут тебя. Вы не представляете как это тяжело, особенно в возрасте остаться без своего угла, без всей своей жизни. Ведь никто не даёт гарантии проживания, даже временного. А люди в это время месяцами и неделями сидят под обстрелами. Почему не вывозили принудительно, если люди не имеют возможности адекватно оценить и реагировать на обстановку? Значит так эти люди нужны, получается. А вы тут все каркаете: эти плохие, те плохие, а эти вообще уроды. И все с теплого дивана.
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22.06.2022 12:25 Відповісти
Я с вами согласен,особенно по лицам за 60-70 или тяжелобольным или инвалидам.Моим родителям 76-77 лет и они тоже врядли бы куда-то поехали самостоятельно (разве что мы с братом их бы вывезли),хотя у нас спокойно (Черкассы)
Не могу согласиться по молодежи и лицам с малолетними детьми-зачем оставаться под таким риском для жизни,тем более можно уехать в Европу,если не хотят у нас быть
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22.06.2022 16:04 Відповісти
Ждуни рюзкого міра. А потім кричать: памагітє, власть нас кінула. Або евакуйовуєтеся або потім не плачте.
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22.06.2022 10:22 Відповісти
К сожалению не все могут или хотят покинуть, кого то сдерживают пожилые родители, кому то некуда ехать.
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22.06.2022 10:26 Відповісти
Покинути зону бойових дій можуть усі, було би бажання. Якщо людині жалко покинути стіральну машину чи коврик на стіні - то вона ідіот. Виїхати можна і з батьками, це не проблема. Якщо батьки не хочуть виїжджати з зони бойових дій, треба їх залишати і рятуватись самому.
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22.06.2022 10:33 Відповісти
Яке бажання??Війна в країні!Всю організацію бере на себе уряд або не бере ,це вже інше питання чому так.Якщо закон не виконують це відповідальність центральної влади яка є гарантом.Цивільне населення заважає ЗСУ здійснювати своє роботу.
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22.06.2022 10:41 Відповісти
Страна не в состоянии обеспечить беженцев даже временным жильем, не говоря уже об всем остальном, в стране нет законов о принудительной эвакуации, а мы живём в правовом государстве. Страна не информировала своих граждан в зоне боевых действий, какие гарантии жизнедеятельности они получат при эвакуации. Граждане выживают как умеют и они все: разного возраста, пола, здоровья, семейного состава и так далее. Это не семь тысяч юнитов, а живые люди и они живут в этом ужасе. Надо быть воистину недалеким чтобы обвинять людей в симпатии к кацапам, которые неделями живут в зоне боёв, под обстрелами.
Тут вообще постоянно ненависть к своим же согражданам, а не к врагу. Кацапы вторглись на нашу землю, а люди на которых вы все время тут нападаете живут на нашей земле, они такие же наши как и мы их. Вы чего?
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22.06.2022 12:35 Відповісти
Примусова евакуація!Чому уряд країни не виконує Конституцію?
Конституція України.Розділ4. п.16) проводити евакуацію населення з місць і районів, небезпечних для проживання, а також підприємств, установ, організацій та матеріальних цінностей, які мають важливе державне, господарське і культурне значення;
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22.06.2022 10:35 Відповісти
Це дослівно скопійовано?
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22.06.2022 19:14 Відповісти
А большинству населения, что выехало, значит было куда ехать. У меня подруга из опасной зоны выехала с лежачим, больным раком, мужем. Было бы желание. Идет война, там уже все разрушено, нет никаких условий для жизни, но они сидят и упорно не хотят выезжать. Как уже здесь писали люди, мародерят и ждут сруцкого мира, а еще наводчиками подрабатывают. Одной рукой берут хлеб, в другой нож. Манкурты и коллаборанты.
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22.06.2022 10:57 Відповісти
Возможность. Не у всех она есть. Как транспортная, так и финансовая.
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22.06.2022 12:36 Відповісти
интересно получается, когда украинские власти просят их и хотят помочь эвакуироваться, то у них пожилые родители или еще проблемы возникают. а когда оккупант подгоняет автобус и насильно отправляет на ростов, то все проблемы исчезают.
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22.06.2022 11:13 Відповісти
Не переймайтеся за них. всі вони ждуть "своїх". згодом будуть "героями" ************* сюжетів.
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22.06.2022 10:28 Відповісти
згодом будуть "нас за что? мы свои! произошла чудовищная ошибка". Все ще живуть в ілюзіях, що буде хоча б як в Криму в 2014, і до останнього намагаються не бачити очевидного
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22.06.2022 10:47 Відповісти
Дивна ситуація,дуже дивна.У військовий стан неможе бути добровільної евакуації є стратегічні інтереси держави та ЗСУ яких така ситуація відволікає та розпорошує важливі резерви не на усунення з нашої землі агресора, а на допомогу тим хто очікує!Хтось закони читає про ВС,права громадян обмежуються,це записано у Конституцію. Уряду навіть непомітно.
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22.06.2022 10:29 Відповісти
Кто помнит Северодонецкий Шабаш в 2004 где Борис Колесников объявил о создании отдельно Говнороссии...
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22.06.2022 10:34 Відповісти
І як ви примусово евакуюєте людей, якщо вони будуть вириватись і бігти назад у підвал, щоб сидіти під бомбами, без світла, газу і води, а після окупації міста підуть в концтабори. Треба розуміти, що не всі люди раціональні, в кожному суспільстві є відсоток ідіотів.
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22.06.2022 10:38 Відповісти
Саме так ,пора вже ставити питання про відповідальність уряду,бо це не ситуація раптовості "форс мажору" першого тижня від початку війни.
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22.06.2022 10:45 Відповісти
Там одни коллаборанты остались, которые мечтают от двух пенсиях. Мои знакомые из Северодонецка уже умотали в Луганск оформлять вторую пенсию
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22.06.2022 10:46 Відповісти
Общался с одним человек с Северодонецка позавчера. Купил новую квартиру в 2019, новую машину, зарплата доходила до 70000 грн в месяц. Жизнь была классная говорит. Теперь его дом уничтожен, машина сгорела, сам он успел выехать на запад.
Говорит там остались и никуда не хотят уезжать одни совки, которые очень ждут русский мир. В основном это люди, которые и так живут в говне и завидовали тем, кто чего-то добился в жизни. Сейчас для них ничего не поменяется, как были в говне, так и будут, зато они рады что "наказаны" те, кто жил как люди. На Донбассе таких процентов 30-40
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22.06.2022 10:53 Відповісти
а чем они это аргументируют
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22.06.2022 10:53 Відповісти
Та чем, уже миллион видео как они оркам ноги целуют и радуются на фоне уничтоженного города.
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22.06.2022 11:02 Відповісти
Для евакуації потрібен наказ. Чому ніхто його не дає?
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22.06.2022 10:57 Відповісти
Який наказ? З квітня по всіх каналах і сайтах говорять, щоб з Донецької і Луганської області евакуювалися, бо там війна.
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22.06.2022 11:26 Відповісти
Наказ. Військовий. У нас війна і військовий стан. Головні - військове командування.
Якщо нема наказу - це означає що командування не вбачає загрози або це такий військовий план.
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22.06.2022 11:35 Відповісти
На приклад, такий-" Наказую. Військовій адміністрації негайно евакуювати цивільне населення з міста Северодонецьк до 00 годин наступного дня. Підпис."
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22.06.2022 11:42 Відповісти
ВІйськова адміністрація - це кабінет і десять людей. Навіть якщо вони знайдуть автобуси, водіїв, зможуть заїхати в Сєвєродонецьк під обстрілами то як вони насильно запхають в автобуси 7000 людей які не хочуть евакуюватись і хто це буде робити - міліція, сбу, нацгвардія? І як проводити евакуація, якщо відбуваються інтенсивні бойові дії, і місто постійно ********? Я розумію що ви живете в світі розових поні, але включайте голову.
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22.06.2022 12:59 Відповісти
Населення Северодонецька 103 тис, лишилось 7 тис. Всі хто хотів давно евакуювались.
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22.06.2022 13:00 Відповісти
не хотят пусть сидят, только тогда освобождать территорию нужно не обращая внимания на ждунов.
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22.06.2022 11:20 Відповісти
Лисичанськ,люди підходять до наших і просять їду кажуть голодають. А через 10 хв по нашим їб...шить артилерія. Плювати на тих декілька тисяч. Життя нашого солдата важливіша.
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22.06.2022 11:30 Відповісти
"Важко переконати евакуюватись". Можна подумати їм хтось надав транспорт, а головне - житло куда евакуюватись.
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22.06.2022 11:45 Відповісти
есть международные понятия, принятые для военных действий. одно из них называется - интернирование. но 95 квартал поди и не знает что это такое. клоуны. только людей губят
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22.06.2022 12:08 Відповісти
Вам треба йти в міністерство легких рішень працювати. Щолкнув пальцями і 100 000 людей інтернувались на 600 кілометрів на захід.
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22.06.2022 13:04 Відповісти
Шкода дітей в яких батьки довб@й@би
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22.06.2022 15:11 Відповісти
Так все ж просто: вони асвабадітєлєй чекають.
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22.06.2022 15:27 Відповісти
Забудьте про них .Робіть свою справу.Якщо людина кончена то вже нічого не допоможе.
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22.06.2022 17:31 Відповісти
 
 