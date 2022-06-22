У Сєверодонецьку залишаються 7-8 тис. цивільних, людей важко переконати евакуюватися, - мер Стрюк

Російські окупанти продовжують руйнувати Сєверодонецьк, в якому залишаються близько 7-8 тис. цивільних.

Про це повідомив в ефірі телемарафону мер Олександр Стрюк, інформує Цензор.НЕТ.

"Десь 7-8 за моїми оцінками в місті залишаються", - сказав він. Інших депортували на тимчасово окуповану територію Луганщини.

За його словами, цивільні ховаються у бомбосховищах "Азоту". Українські військові підвозять їм їжу та медикаменти. Водночас людей важко переконати звідти евакуюватися.

Також, додав Стрюк, людей важко переконати евакуюватися.

Міський голова зазначив, що руйнувань в Сєверодонецьку побільшало - частина кварталів у старих районах міста останніми днями пошкоджена дуже серйозно.

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