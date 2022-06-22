Київ та Львівщина - регіони-лідери з розкрадання гумдопомоги. Далі йдуть Харківщина та Кіровоградщина, - Монастирський
Найбільше випадків розкрадання гуманітарної допомоги українські правоохоронці фіксують у Києві, Львівській, Харківській та Кіровоградській областях.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський в ефірі телемарафону у середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Якщо говорити в розрізі регіонів, то у нас два таких лідери з шахрайства (з гумдопомогою. - Ред.), це Київ та Львівська область. Це там, де найбільше є випадків (розкрадання гумдопомоги. - Ред.). Далі за ними йдуть Харківська область та Кіровоградська", - зазначив Монастирський.
За його словами, найчастіше шахраї привласнюють автомобілі, закуплені для української армії, пальне, медикаменти, бронежилети, продукти харчування. Водночас частина з викритих правоохоронцями схем, за словами глави МВС, була організована росіянами.
"Дуже часто збирають і "хантерять", скажімо так, російські кібершахраї. Вони спеціально... створюють телеграм-канали. Потім уже ми розуміємо, що за ними стояли росіяни, які збирали цю допомогу", - наголосив міністр.
Він висловив сподівання, що кількість таких злочинів зменшиться завдяки злагодженій роботі правоохоронної та судової систем, що зробить покарання за шахрайство невідворотним для злочинців.
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крикунов развелось мля. ты хотя бы в курсе что гореть вечно потом? а если невиновный случайно - то температура смолы будет в два раза выше.!. расстрелун блин
еще и нарвешься на критику ЕС, а ведь случится же так что один из убитых будет невиновним. ты щас прямо водку на мельницу рашки льешь
в Кетае смертная казнь за коррупцию, расстреливают сотнями - и все равно чиновники воруют как не в себя!
Голова ОВА Осачук пролобіював через Чернівецьку митницю ввезення в Україну нового елітного авто, як гуманітарну допомогу для потреб ЗСУ
https://bukinfo.com.ua/skandaly/golova-ova-osachuk-prolobiyuvav-cherez-chernivecku-mytnycyu-vvezennya-v-ukrajinu-novogo-elitnogo-avto-yak-gumanitarnu-dopomogu-dlya-potreb-zsu
Розкрадання гуманітарки на Буковині: Осачук прикрив Мунтяна і відправив його на лікарняний, щоб суд не обрав запобіжний захід
https://bukinfo.com.ua/oblasna-vlada/rozkradannya-gumanitarky-na-bukovyni-osachuk-prykryv-muntyana-i-vidpravyv-yogo-na-likarnyanyy-shchob-sud-ne-obrav-zapobizhnyy-zahid
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https://bukinfo.com.ua/skandaly/oborudky-prodana-osachuka-vylazyat-na-poverhnyu-skoro-my-diznayemosya-pro-vsi-kryminalni-shemy-bukovynskyh-baryg-yaki-nazhyvayutsya-na-gumanitarci-v-chas-viyny
Георгій Тука повідомив про відкритий лист волонтерських організацій Запоріжжя з 12(!) аркушами підписів, в якому вони звинувачують Запорізьку ОВА в розкраданні 220 вагонів гуманітарки.
Лист адресований президентові, генпрокуророві, голові СБУ. Ще раз: 220 вагонів!!! І це - лише одна область! Крадіжки в промислових масштабах!
Кого ЗЕ поставив курувати гумдопомогу? Правильно - дЄрьмака.
Тепер розумієте, чому ЗЕфанати істерично волають «неначасі»? Бо після Перемоги ніхто про це не згадає - переможців не судять. А тут уже не судити - вішати треба.
https://republic.com.ua/article/htos-vkrav-220-vagoniv-gumanitarki-v-zaporizhzhi.html
только факты - с фамилиями воров и наказаниями за содеянное!!!
(на халяве, как кажется некоторым, всегда есть жуки... навозные, но остальные муравьи-труженики (коих тысячи) не должны страдать от говновбросов и говноедов !!!
только фамилии или название фондов с фактами разворовывания !!!! (а не где-то кто-то что-то)
а власти той с(т)раны обезвредили навсегда десятки миллионов своих сограждан
Щодо до автівок для армії, то тим хай займається СБУ.
Знаю що в АТБ в Харкові були продукті схожі на ті що роздавали безкоштовно на
вулиці - курятина на розвіс, макарони, все не фасоване. В АТБ воно було вже в
плівці, було таке, як зараз х.з. Наскільки знаю за роздачею гуманітарки фізично
наглядає поліція, так що всі претензії до неї, як що десь продають гуманітарку в
магазинах.