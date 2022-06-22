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Київ та Львівщина - регіони-лідери з розкрадання гумдопомоги. Далі йдуть Харківщина та Кіровоградщина, - Монастирський

бронежилети,розкрадання

Найбільше випадків розкрадання гуманітарної допомоги українські правоохоронці фіксують у Києві, Львівській, Харківській та Кіровоградській областях.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський в ефірі телемарафону у середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Якщо говорити в розрізі регіонів, то у нас два таких лідери з шахрайства (з гумдопомогою. - Ред.), це Київ та Львівська область. Це там, де найбільше є випадків (розкрадання гумдопомоги. - Ред.). Далі за ними йдуть Харківська область та Кіровоградська", - зазначив Монастирський.

За його словами, найчастіше шахраї привласнюють автомобілі, закуплені для української армії, пальне, медикаменти, бронежилети, продукти харчування. Водночас частина з викритих правоохоронцями схем, за словами глави МВС, була організована росіянами.

"Дуже часто збирають і "хантерять", скажімо так, російські кібершахраї. Вони спеціально... створюють телеграм-канали. Потім уже ми розуміємо, що за ними стояли росіяни, які збирали цю допомогу", - наголосив міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ заблокувала мільйонну схему розкрадання військової амуніції на Львівщині. ФОТОрепортаж

Він висловив сподівання, що кількість таких злочинів зменшиться завдяки злагодженій роботі правоохоронної та судової систем, що зробить покарання за шахрайство невідворотним для злочинців.

Автор: 

Київ (19423) Харківщина (6054) гуманітарна допомога (989) Монастирський Денис (392) розкрадання (212) Кіровоградська область (567) Львівська область (2419)


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Топ коментарі
+24
Когось вже покарали конфіскацією майна та розстрілом?
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22.06.2022 10:47
+17
"гірше за московські воші можуть бути лише українські гниди" - Симон Петлюра
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22.06.2022 10:47
+17
Ще волонтьори)

Георгій Тука повідомив про відкритий лист волонтерських організацій Запоріжжя з 12(!) аркушами підписів, в якому вони звинувачують Запорізьку ОВА в розкраданні 220 вагонів гуманітарки.

Лист адресований президентові, генпрокуророві, голові СБУ. Ще раз: 220 вагонів!!! І це - лише одна область! Крадіжки в промислових масштабах!

Кого ЗЕ поставив курувати гумдопомогу? Правильно - дЄрьмака.

Тепер розумієте, чому ЗЕфанати істерично волають «неначасі»? Бо після Перемоги ніхто про це не згадає - переможців не судять. А тут уже не судити - вішати треба.

https://republic.com.ua/article/htos-vkrav-220-vagoniv-gumanitarki-v-zaporizhzhi.html
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22.06.2022 11:02
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Когось вже покарали конфіскацією майна та розстрілом?
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22.06.2022 10:47 Відповісти
зачем расстрел? я бы четвертовать приказал, а исполнение - тебе доручил бы.
крикунов развелось мля. ты хотя бы в курсе что гореть вечно потом? а если невиновный случайно - то температура смолы будет в два раза выше.!. расстрелун блин
еще и нарвешься на критику ЕС, а ведь случится же так что один из убитых будет невиновним. ты щас прямо водку на мельницу рашки льешь
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22.06.2022 10:51 Відповісти
Півмільйона полісменів можуть ланцюжком передавати до місця призначення
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22.06.2022 11:07 Відповісти
Ага давай дальше воровать і включать дурачка.Вон такие как ты соплежуи довели до такого состояния гумпомощь и сцикливую ситуацию когда нада было расстрелять с десяток и вопрос бы закриди для других.Вот из за таких тварей демагогов как ты потом умирают не тысячи а миллионы.Потому что наваших благих напмерениях прикриться добротой лежит дорога трупами в ад,А потом всего то за гибель сотни тысяч стоит Извините или доску в паять о погибших а их не вернуть а спустя годы канут в лета.Вот из за таких уродов как ты с молчаливого согласия и соплежуйства умирают миллионы ! Нет в жизни справедливости НЕТ БЛ"ДЬ ! Она может быть только одна человеческая.Один такой же урод как ты сидит в рашке в рясе Гундяев и лупит хреста на теле рассказывая про мир и доброту при этом оправдывает войну в Украине.Твари вы в обличии дьявола такие как ты !
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22.06.2022 17:26 Відповісти
"расстрелять с десяток и вопрос бы закрыли для других" - не закрыли бы

в Кетае смертная казнь за коррупцию, расстреливают сотнями - и все равно чиновники воруют как не в себя!
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01.07.2022 10:51 Відповісти
Рано ещё. Это может отпугнуть инвесторов.
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22.06.2022 11:05 Відповісти
от тому й крадуть що жодного не пристрілили
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22.06.2022 11:18 Відповісти
А на якій підставі розстрілювати?
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22.06.2022 12:50 Відповісти
Вот никогда не понимал этого и не пойму. У нормальных волонтёров после этого руки опускаются помогать.
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22.06.2022 10:47 Відповісти
так розкрадають в основному "волонтЬОри"
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22.06.2022 10:49 Відповісти
Так, але волонтьори від Зеленського)

Голова ОВА Осачук пролобіював через Чернівецьку митницю ввезення в Україну нового елітного авто, як гуманітарну допомогу для потреб ЗСУ
https://bukinfo.com.ua/skandaly/golova-ova-osachuk-prolobiyuvav-cherez-chernivecku-mytnycyu-vvezennya-v-ukrajinu-novogo-elitnogo-avto-yak-gumanitarnu-dopomogu-dlya-potreb-zsu

Розкрадання гуманітарки на Буковині: Осачук прикрив Мунтяна і відправив його на лікарняний, щоб суд не обрав запобіжний захід
https://bukinfo.com.ua/oblasna-vlada/rozkradannya-gumanitarky-na-bukovyni-osachuk-prykryv-muntyana-i-vidpravyv-yogo-na-likarnyanyy-shchob-sud-ne-obrav-zapobizhnyy-zahid

Оборудки Продана-Осачука вилазять на поверхню. Скоро ми дізнаємося про всі кримінальні схеми буковинських бариг, які наживаються на гуманітарці в час війни
https://bukinfo.com.ua/skandaly/oborudky-prodana-osachuka-vylazyat-na-poverhnyu-skoro-my-diznayemosya-pro-vsi-kryminalni-shemy-bukovynskyh-baryg-yaki-nazhyvayutsya-na-gumanitarci-v-chas-viyny
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22.06.2022 11:00 Відповісти
Ще волонтьори)

Георгій Тука повідомив про відкритий лист волонтерських організацій Запоріжжя з 12(!) аркушами підписів, в якому вони звинувачують Запорізьку ОВА в розкраданні 220 вагонів гуманітарки.

Лист адресований президентові, генпрокуророві, голові СБУ. Ще раз: 220 вагонів!!! І це - лише одна область! Крадіжки в промислових масштабах!

Кого ЗЕ поставив курувати гумдопомогу? Правильно - дЄрьмака.

Тепер розумієте, чому ЗЕфанати істерично волають «неначасі»? Бо після Перемоги ніхто про це не згадає - переможців не судять. А тут уже не судити - вішати треба.

https://republic.com.ua/article/htos-vkrav-220-vagoniv-gumanitarki-v-zaporizhzhi.html
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22.06.2022 11:02 Відповісти
нормальные знают как и куда доставить шоп приняли тё кому надо и никто большё
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22.06.2022 10:52 Відповісти
Так,без заїзду в Львів або Київ. Прямо до захисників. Укрпошта також дивує....безкоштовно до 30 кг,але ми самі вирішемо куди і кому
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22.06.2022 10:56 Відповісти
"гірше за московські воші можуть бути лише українські гниди" - Симон Петлюра
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22.06.2022 10:47 Відповісти
Дивно, крала тільки попередня влада, кримінальні справи "шили" на всіх. Тепер нова влада крадуть, правда справи заводити "не на часі". Як вихід - це посадити Пороха за "надмірну допомогу армії і піар", що шкодить репутації президента і ОПі)
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22.06.2022 10:51 Відповісти
Як так можна? - Тварини погані....
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22.06.2022 10:53 Відповісти
На дерьме сметану собираете? (с)

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22.06.2022 10:57 Відповісти
Ого!Кировоградская область в лидерах по дерибану гумпомощи.Надо повнимательнее приглядеться к волонтерам в Кропивницком
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22.06.2022 10:59 Відповісти
Немає цензурних слів - одні звуки.
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22.06.2022 11:00 Відповісти
на одном примере докажите и приведите в исполнение публично
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22.06.2022 11:00 Відповісти
Мародери на марші,під керуванням жОПи
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22.06.2022 11:04 Відповісти
так огульно обвинять всех в области (областях) - это удар ниже пояса !!!
только факты - с фамилиями воров и наказаниями за содеянное!!!
(на халяве, как кажется некоторым, всегда есть жуки... навозные, но остальные муравьи-труженики (коих тысячи) не должны страдать от говновбросов и говноедов !!!
только фамилии или название фондов с фактами разворовывания !!!! (а не где-то кто-то что-то)
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22.06.2022 11:09 Відповісти
А прокуратура у нас чья и для чего? Следственные действия простым людям недоступны
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22.06.2022 11:11 Відповісти
но тогда до оглашения приговора и фамилий тварей нефиг обвинять целые области...
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22.06.2022 12:16 Відповісти
Неужели не ясно кто крышует воровство?
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22.06.2022 11:09 Відповісти
Славяне... Брак природы.
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22.06.2022 11:12 Відповісти
то ты с кацапами попутал
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01.07.2022 10:52 Відповісти
Пане Монастырский, хотів би нагадати один вислів: "...правопорядок в стране определяется не наличием воров, а умением властей вовремя их обезвреживать."(с) Якщо ви нездатні цім керувати, то хто винен???
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22.06.2022 11:14 Відповісти
+100500!!!
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22.06.2022 11:26 Відповісти
родитель автора фразы, будучи красным комиссаром, расстреливал невиновных людей сотнями!

а власти той с(т)раны обезвредили навсегда десятки миллионов своих сограждан
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01.07.2022 10:54 Відповісти
В Києві і Львівській області зелені (*************) мародери найбільше розкрадають гуманітарну допомогу, свого роду саботаж. Всі гумантарні потоки в Україну здійснюються через одну людину - Єрмака Андрія Борисовича.
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22.06.2022 11:15 Відповісти
За подібне має бути покарання зі "стартом" від 15 років...
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22.06.2022 11:31 Відповісти
А Монастирський окрім фіксування розкрадань гумдопомоги у промислових масштабах щось робить ? Чі це "не на часі","після перемоги будемо розбиратись"? Уберіть від гумдопомоги "любіх" друзів Зеленського наприклад Ермака и Баканова ,хоча вже мабуть запізно,гумдопога вже вся разкрадена а нової мабуть не буде. Вже всі зрозуміли що це допомога не народу України страждающему від війні з рашизмом а корито для зеленої наволочі .
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22.06.2022 11:32 Відповісти
Схоже влада в Україні "не знає",що робити зі злодіями і шахраями.Нічого,наші західні партнери підкажуть,а наші захисники після війни повернуться і зроблять все що треба.
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22.06.2022 11:42 Відповісти
А як фіндопомогу деребанять інформації немає?
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22.06.2022 11:51 Відповісти
В цьому краще Яценюк розбирається та інші фахівці команди ПО. Якість "Стіни" Яценюка-Порошенко 23-24 лютого побачили всі.
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22.06.2022 13:30 Відповісти
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22.06.2022 14:36 Відповісти
За пару последних лет народ проспал закон о коротком огнестреле. Теперь мычим в стойле молча о введении трибунала или военно- полевых судов! Ребятки октябрятки--- так победы не бывает! Все к арсеналам! И 5 колона ляжет вся к вечеру! Только оружие добытое своими руками стреляет в цель. Победителей не судят! К бою! Есть и альтернатива--- по телеку слушать Люсю все также. Ему за бабло звонить нехер снедать. И вы ешьте макуху прелую! А враг уже в доме.
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22.06.2022 11:53 Відповісти
При чому тут це коли сама поліція (мєнти) може бути в тємі бариження гуманітарки (продукти).
Щодо до автівок для армії, то тим хай займається СБУ.
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22.06.2022 12:14 Відповісти
Як головні мародери та контрабандисти можуть займатись автівками?
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22.06.2022 13:28 Відповісти
Рашен провокатор?
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22.06.2022 16:20 Відповісти
монастирській в долі чи в проьоті ?
Знаю що в АТБ в Харкові були продукті схожі на ті що роздавали безкоштовно на
вулиці - курятина на розвіс, макарони, все не фасоване. В АТБ воно було вже в
плівці, було таке, як зараз х.з. Наскільки знаю за роздачею гуманітарки фізично
наглядає поліція, так що всі претензії до неї, як що десь продають гуманітарку в
магазинах.
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22.06.2022 12:12 Відповісти
Розкрадати гуманітарку це вже традиція. Є така церква християн віри євангельської (пятидесятники) представники якої відвідують США , розказують як їм в Україні тяжко, як їх тут ображають, просять гроші на різні гуманітарні проекти, а потім ці гроші привласнюють. Наприклад.https://youtu.be/531IyhXCPeQ. І цій історії біля десяти років.
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22.06.2022 12:23 Відповісти
"Кто что охраняет, тот то и имеет. Ничего не охраняешь, ничего не имеешь"
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22.06.2022 12:53 Відповісти
як не стараєшся дистанціюватись від скреподєдов та теми другої світової (вона ж ВОВ), але воно саме спливає коли таке читаєш. Мародерів тоді розстрілювали прямо на місці і крапка. Шпигуни і диверсанти мали шанс вижити при співпраці з "органами", а доля мародерів була очевидна
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22.06.2022 13:02 Відповісти
Серед виборців ПО щури спритніші, аніж серед виборців ЗЕ. Мабуть досвід кращій.
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22.06.2022 13:27 Відповісти
С.Попов ви про себе говорите,це ви щур?Керують гуманітаркою військові адміністрації вашого улюбленого Зе.
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23.06.2022 00:04 Відповісти
Дик Єрмак керує гуманітаркою
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22.06.2022 15:31 Відповісти
Ось тому в країні війна а світ від нас в навіть такій ситуації вагається.Вина в цьому наразі саме на президенті ! Так саме на ньому.Повинен бути наказ навіть не гласний знищувати на місці тих хто краде гумдопомогу ба більше всі активи сімей конфісковувати на користь держави.
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22.06.2022 17:20 Відповісти
Волонтери б мали самоорганізуватися в доставці гумдопомоги, а не передавати її владі. Де немає порядку і контролю за допомогою, там є зловживання.
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10.09.2022 14:15 Відповісти
 
 