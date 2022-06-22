Київ та Львівщина - регіони-лідери з розкрадання гумдопомоги. Далі йдуть Харківщина та Кіровоградщина, - Монастирський

Найбільше випадків розкрадання гуманітарної допомоги українські правоохоронці фіксують у Києві, Львівській, Харківській та Кіровоградській областях.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський в ефірі телемарафону у середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Якщо говорити в розрізі регіонів, то у нас два таких лідери з шахрайства (з гумдопомогою. - Ред.), це Київ та Львівська область. Це там, де найбільше є випадків (розкрадання гумдопомоги. - Ред.). Далі за ними йдуть Харківська область та Кіровоградська", - зазначив Монастирський.

За його словами, найчастіше шахраї привласнюють автомобілі, закуплені для української армії, пальне, медикаменти, бронежилети, продукти харчування. Водночас частина з викритих правоохоронцями схем, за словами глави МВС, була організована росіянами.

"Дуже часто збирають і "хантерять", скажімо так, російські кібершахраї. Вони спеціально... створюють телеграм-канали. Потім уже ми розуміємо, що за ними стояли росіяни, які збирали цю допомогу", - наголосив міністр.

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Він висловив сподівання, що кількість таких злочинів зменшиться завдяки злагодженій роботі правоохоронної та судової систем, що зробить покарання за шахрайство невідворотним для злочинців.