Міністри закордонних справ країн ЄС досягли "повного консенсусу" щодо кандидатського статусу для України

Міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу підтримали надання Україні статусу кандидата на вступ до організації.

Про це повідомив міністр-делегат у справах Європи у МЗС Франції Клеман Бон, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Ліга.нет".

Бон заявив, що під час дискусії представники європейських країн досягли "повного консенсусу" щодо надання Україні статусу кандидата "якнайшвидше".

Тепер рішення належить ухвалити главам держав. Бон висловив сподівання, що на євросаміті 23-24 червня відбудеться "історичний момент" і Україна отримає статус кандидата.

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