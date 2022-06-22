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Міністри закордонних справ країн ЄС досягли "повного консенсусу" щодо кандидатського статусу для України

єс

Міністри закордонних справ країн-членів Європейського Союзу підтримали надання Україні статусу кандидата на вступ до організації.

Про це повідомив міністр-делегат у справах Європи у МЗС Франції Клеман Бон, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Ліга.нет".

Бон заявив, що під час дискусії представники європейських країн досягли "повного консенсусу" щодо надання Україні статусу кандидата "якнайшвидше".

Тепер рішення належить ухвалити главам держав. Бон висловив сподівання, що на євросаміті 23-24 червня відбудеться "історичний момент" і Україна отримає статус кандидата.

Також читайте: Україну офіційно визнають кандидатом на вступ до ЄС, - проєкт рішення

Автор: 

членство в ЄС (1232) Євросоюз (13327)


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Теперь, тоже самое надо сделать в вопросе вступления в НАТО.
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22.06.2022 11:20 Відповісти
Зеля- зрадник. В неяке НАТО він не йде, до речі в ЄС він теж не йде.
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22.06.2022 11:35 Відповісти
Замечательное, долгожданное событие. Только вот при этой ЗЕбанутой власти кандидатство могут и отобрать. Шут и его коМАНДА надеются въехеть в рай на чужом горбу. Я имею ввиду наши героические ВСУ. Успешное противостояние кацапам нашей армией не будет индульгенцией для борьбы с коррупцией.. Есть правила и их ЗЕбанутым прийдется выполнять. Или следующему президенту.
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22.06.2022 11:23 Відповісти
кто хочет в ЕС, тот принимает европейские законы, а те которые населению нравятся.
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22.06.2022 11:48 Відповісти
 
 