Треба так закрутити гайки Росії, щоб Путін сам просив про розмову, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда переконаний, що у східній частині Європи неможливо залишатися нейтральною державою, і Україну потрібно підтримати на шляху зближення зі структурами Заходу, допомогти їй вистояти у війні з РФ.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, не можна боятися Росії, адже ворог того й чекає: "Хто боїться, той програє".

"У цій частині Європи немає нейтральних країн, тут немає змоги залишатися нейтральним: тут маєш бути або зі Сходом, або з Заходом. Якщо українці проливають кров за те, щоб бути з Заходом, то треба їм показати, що країни Заходу тримають для них відкриті двері, що Спільнота від них не закривається і не бачить їх як частину "русского мира", - наголосив Дуда.

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Він констатував, що надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС має "фундаментальне значення", і Польща підтримуватиме зближення України з ЄС, що "має завершитися повноправним членством" країни у Євросоюзі.

"Соромно слухати, що не можна принижувати Росію, треба дозволити їй зберегти обличчя. Це Росія напала і вбиває, ніхто не напав на Росію. Розповіді росії про загрози з боку НАТО у контексті вбивств у Лондоні упродовж десятиліть, війни в Україні, раніше - у Грузії та Сирії є огидною пропагандою. Саме росія відповідає за цю війну, і вона відповідатиме за те, що у світі може статися голод через неможливість поставити зерно з України до Африки та інших частин світу", - зазначив польський лідер.

Дуда також зауважив, що не проти діалогу з Путіним, але це не повинно бути на його умовах.

"Не йдеться про те, щоб не розмовляти з Путіним. Йдеться про те, щоб Путін хотів говорити, а не щоб європейські лідери просили агресора про розмову. Треба так закрутити гайки (Росії. - Ред.) і так допомогти Україні, щоб це Путін просив про розмову", - пояснив він.

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