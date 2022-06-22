Треба так закрутити гайки Росії, щоб Путін сам просив про розмову, - Дуда
Президент Польщі Анджей Дуда переконаний, що у східній частині Європи неможливо залишатися нейтральною державою, і Україну потрібно підтримати на шляху зближення зі структурами Заходу, допомогти їй вистояти у війні з РФ.
Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
За його словами, не можна боятися Росії, адже ворог того й чекає: "Хто боїться, той програє".
"У цій частині Європи немає нейтральних країн, тут немає змоги залишатися нейтральним: тут маєш бути або зі Сходом, або з Заходом. Якщо українці проливають кров за те, щоб бути з Заходом, то треба їм показати, що країни Заходу тримають для них відкриті двері, що Спільнота від них не закривається і не бачить їх як частину "русского мира", - наголосив Дуда.
Він констатував, що надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС має "фундаментальне значення", і Польща підтримуватиме зближення України з ЄС, що "має завершитися повноправним членством" країни у Євросоюзі.
"Соромно слухати, що не можна принижувати Росію, треба дозволити їй зберегти обличчя. Це Росія напала і вбиває, ніхто не напав на Росію. Розповіді росії про загрози з боку НАТО у контексті вбивств у Лондоні упродовж десятиліть, війни в Україні, раніше - у Грузії та Сирії є огидною пропагандою. Саме росія відповідає за цю війну, і вона відповідатиме за те, що у світі може статися голод через неможливість поставити зерно з України до Африки та інших частин світу", - зазначив польський лідер.
Дуда також зауважив, що не проти діалогу з Путіним, але це не повинно бути на його умовах.
"Не йдеться про те, щоб не розмовляти з Путіним. Йдеться про те, щоб Путін хотів говорити, а не щоб європейські лідери просили агресора про розмову. Треба так закрутити гайки (Росії. - Ред.) і так допомогти Україні, щоб це Путін просив про розмову", - пояснив він.
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але навіщо мати діло із вбивцями і мародерами ?
невже історія не вчить нічому?
Поки було тихо - всі боялись, бо Росія - "друга армія" світу.
А тепер вже видно, що це за армія - то ж пан Дуда правий на 1000%.
Как ни брыкался.
Вони будуть пити гівно їсти гівно валятися в своїх сцяках це їх середовище проживання.Іншого вони не знають.Тому не має гайок ніяких.Є тільки одне знищувати їх ось і все.С тварюками розмовляти не можливо ! цю країну треба розірвати на шматки.Якщо Світ хоче миру.Іншого шляху немає.