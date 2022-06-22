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Новини Війна
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Треба так закрутити гайки Росії, щоб Путін сам просив про розмову, - Дуда

дуда

Президент Польщі Анджей Дуда переконаний, що у східній частині Європи неможливо залишатися нейтральною державою, і Україну потрібно підтримати на шляху зближення зі структурами Заходу, допомогти їй вистояти у війні з РФ.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За його словами, не можна боятися Росії, адже ворог того й чекає: "Хто боїться, той програє".

"У цій частині Європи немає нейтральних країн, тут немає змоги залишатися нейтральним: тут маєш бути або зі Сходом, або з Заходом. Якщо українці проливають кров за те, щоб бути з Заходом, то треба їм показати, що країни Заходу тримають для них відкриті двері, що Спільнота від них не закривається і не бачить їх як частину "русского мира", - наголосив Дуда.

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Він констатував, що надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС має "фундаментальне значення", і Польща підтримуватиме зближення України з ЄС, що "має завершитися повноправним членством" країни у Євросоюзі.

"Соромно слухати, що не можна принижувати Росію, треба дозволити їй зберегти обличчя. Це Росія напала і вбиває, ніхто не напав на Росію. Розповіді росії про загрози з боку НАТО у контексті вбивств у Лондоні упродовж десятиліть, війни в Україні, раніше - у Грузії та Сирії є огидною пропагандою. Саме росія відповідає за цю війну, і вона відповідатиме за те, що у світі може статися голод через неможливість поставити зерно з України до Африки та інших частин світу", - зазначив польський лідер.

Дуда також зауважив, що не проти діалогу з Путіним, але це не повинно бути на його умовах.

"Не йдеться про те, щоб не розмовляти з Путіним. Йдеться про те, щоб Путін хотів говорити, а не щоб європейські лідери просили агресора про розмову. Треба так закрутити гайки (Росії. - Ред.) і так допомогти Україні, щоб це Путін просив про розмову", - пояснив він.

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Автор: 

росія (64958) Дуда Анджей (770) переговори з Росією (1063)


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Топ коментарі
+17
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22.06.2022 11:06
+5
Единственно верный вариант
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22.06.2022 11:08
+5
стопудово
але навіщо мати діло із вбивцями і мародерами ?
невже історія не вчить нічому?
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22.06.2022 11:09
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22.06.2022 11:06 Відповісти
Свяжут, упакуют и отправят.
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22.06.2022 11:28 Відповісти
Единственно верный вариант
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22.06.2022 11:08 Відповісти
стопудово
але навіщо мати діло із вбивцями і мародерами ?
невже історія не вчить нічому?
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22.06.2022 11:09 Відповісти
Шишечкой забить очко, чтобы даже пёрнуть не могла)
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22.06.2022 11:10 Відповісти
лучше всего ***** засунут в анальное отверстие Ф-1 и дернуть за колечко...
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22.06.2022 11:13 Відповісти
брати з Канади там же мільиони украінців -- хоть би хто квакнув
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22.06.2022 11:20 Відповісти
Треба так закрутити яйки Росії, щоб Путін сам просив про розмову.
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22.06.2022 11:21 Відповісти
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22.06.2022 11:25 Відповісти
Він наївний Путін, або виграє війну, або здохе від рук своїх же... для нього проявити слабкість і розмовляти про якісь поступки рівноцінно смерті, йому свої ж не пробачать програш у війні...
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22.06.2022 11:25 Відповісти
Це московітський наратив. Свої вже проклинають і путіна, і війну.
Поки було тихо - всі боялись, бо Росія - "друга армія" світу.
А тепер вже видно, що це за армія - то ж пан Дуда правий на 1000%.
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22.06.2022 11:31 Відповісти
Все вірно, бо ***** продовжує грату в гру "ми тут вапще ни при чем". На псевдосаміті він розмірковував про вступ України до ЄС наче йдеться про доброго сусіда, а не країну, яку він намагається знищити. Цьому цинізму треба врешті покласти край! 😡
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22.06.2022 11:26 Відповісти
Так закрутить гайки, чтобы ***** сам повесился.
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22.06.2022 11:27 Відповісти
Просто операция не закончится успешно - больной не выжил.
Как ни брыкался.
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22.06.2022 11:33 Відповісти
Та ні, гайки потрібно закрутити так, що ***** погодилось на капітуляцію штибу іракської "нафта в рахунок виплати репарацій в обмін на продовольство". Само собою, - лише після деокупації всіх захоплених ним територій.
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22.06.2022 11:32 Відповісти
А хіба ще не закрутили? Вже ж ввели стільки санкцій....
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22.06.2022 11:42 Відповісти
Какие переговоры и зачем? Рашисты просто должны быть выбиты или уйти как из под Киева и Чернигова. Никакие переговоры нам на пользу не пойдут. Только полностью включительно с крымом и дамбасом освобождение нашей земли. Иначе передышка сыграет только на руку кремлю. Миллионы людей выехали с Украины и не вернутся в призрачный *мир* если Украина полностью не будет освобождена. Из 40-ка миллионов у нас в стране осталось в лучшем случае 25-30. И то потому что пока границы закрыты для мужского населения. Нам просто некем будет защищать Украину через 3-5 лет если не будет твердой победы после которой люди будут уверены что войны больше не будет и можно вернуться и отстраивать свои дома и заводы.
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22.06.2022 11:42 Відповісти
Детский сад... При рейгане институт в штатах работал, изучавший СССР и менталитет русских. Там работали спецы, знавшие свое дело. Дуде 50 лет, он не помнит, что такое СССР, а рэфия - тот же СССР и в чем то даже страшнее. Их не давить, а выжимать надо. Медленно, до высыхания. От санкций в их нынешнем виде толку минимум, потому что не учитывается менталитет холопов. Санкции рассчитаны на западный менталитет, и для рэфии они как для Атиллы был бы запрет на поставку дизайнерских седел. И выходит дебильнейшая ситуация, при которой запад 30 лет насыщал рэфию, а сейчас за минимум времени хочет ее типа высушить. А так не бывает, рэфия только в раж входит. А вот бюргеры и мсье уже ныть начинают - бензин дорогой, газ дорогой, беженцев много и вообще "это не наше дело". А прошло только 4 месяца. Что будет, если затянется ещё на год?
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22.06.2022 11:48 Відповісти
+ те же "бюргеы и мусьи" эжедневно (Карл!) кидают )(уйлу по лярду!!! (2 раза - Карл!!!) евров. Ну...!? И кто-кому "на гайки наступает"!? Тут всему миру надо решать либо стараться жрать и балдеть на "дешевом газе" либо - занимать очередь в газовые камеры, которые лаптеногие, следуя заветам алоизыча, скоро внедрят...
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22.06.2022 12:37 Відповісти
Вот и я об этом...
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22.06.2022 13:05 Відповісти
Сучку кабаеву с её и путинскими ******..ми зря выпустили в Парашу.
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22.06.2022 12:31 Відповісти
Треба так затиснути яйця бункерному діду, щоб він перетворився на бункерну бабу і забув про Україну.
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22.06.2022 15:27 Відповісти
Нажаль Дуда не розуміє як і вся Европа просту істину.Немає таких гайок !
Вони будуть пити гівно їсти гівно валятися в своїх сцяках це їх середовище проживання.Іншого вони не знають.Тому не має гайок ніяких.Є тільки одне знищувати їх ось і все.С тварюками розмовляти не можливо ! цю країну треба розірвати на шматки.Якщо Світ хоче миру.Іншого шляху немає.
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22.06.2022 17:17 Відповісти
 
 