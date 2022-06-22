Росіяни не припиняють обстріли Харкова та області, продовжують штурмові дії в напрямку Слов'янська, - Синєгубов

Протягом минулої ночі російські окупанти продовжили тероризувати обстрілами м. Харків та населені пункти області. Є загиблі цивільні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У Харкові вночі від обстрілів постраждали Слобідський та Індустріальний райони. Пошкоджені господарські та промислові об'єкти, сталося кілька масштабних пожеж. Зранку тривають обстріли Немишлянського району Харкова. Попередньо 3 поранених. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Також росіяни вночі продовжили обстріли м. Чугуїв, зруйновані житлові будинки та господарські споруди. Попередньо 2 людей загинули, 2 поранених. Інформація уточнюється.

"У смт Золочів, Богодухівського району, пошкоджено багатоквартирний будинок, сталася пожежа. З-під завалів вилучили тіло 1 загиблого. Наразі тривають рятувальні роботи, є імовірність, що під завалами ще 2 людей. В смт Шевченкове, Куп'янського району, внаслідок російського обстрілу учора ввечері 1 людина зазнала поранення", - додав Синєгубов.

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Олег Синєгубов зазначив, що "на лінії зіткнення ворог стріляє зі ствольної та реактивної артилерії. На Харківському напрямку окупанти ведуть повітряну розвідку. У районі Ізюму ворог продовжує штурмові дії в напрямку міста Слов'янськ".

Очільник Харківської ОВА підкреслив, що українські військові тримають оборону. Російські окупанти зазнають великих втрат.