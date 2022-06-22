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Новини Війна
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Росія зосередила в чорному морі 5 надводних кораблів і підводний човен, споряджені 44 крилатими ракетами типу "Калібр", - ОК "Південь"

море,блокада,рф

Загроза ударів окупантів з акваторії Чорного моря залишається високою, оскільки Росія зосередила там 44 крилаті ракети типу "Калібр".

Про це повідомила керівник пресцентру сил охорони і оборони ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Корабельне угрупування ворожих сил постійно чатує в північно-західній частині Чорного моря, оскільки ще на початку березня вони проголосили так звану контртерористичну операцію. З якими терористами борються - не зрозуміло, крім них там терористів немає", - зазначає Гуменюк.

Вона також нагадала, що окупанти загнали всі цивільні судна в порти України і не дозволяють здійснювати судноплавство під загрозою зброї.

Зокрема, і постійно курсуючі там ракетоносці, ракетні кораблі і підводні човни також споряджені крилатими ракетами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Корабельне угруповання ворога поповнило склад у Чорному морі, - ОК "Південь"

"Станом на ранок сьогодні в цій частині Чорного моря перебуває 5 надводних кораблів і підводний човен, споряджені 44 крилатими ракетами типу "Калібр". Ці ракети загрожують не тільки південним регіонам, не тільки узбережжю України, їх дальність ураження наземних цілей - понад 2 тисячі кілометрів. Це дуже суттєва зброя, яка може бути застосована і загроза дуже сильна", - звернула увагу Гуменюк.

Автор: 

армія рф (17236) корабель (1611) крилаті ракети (1070) обстріл (28274) ракети (4008) Чорне море (1661)


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Пусть на 150 км к нашему берегу подойдут и будут им учения,да и вода уже теплая.
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22.06.2022 11:28 Відповісти
будет работа гарпунам....
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22.06.2022 11:28 Відповісти
Довго ще ці ночви будуть свої кончені ракети безкарно запускати? Можна їх на зустріч з висєром мацквою відправити нарешті???
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22.06.2022 11:36 Відповісти
Чому цю новину розкручують по всім ЗМІ? Вони і з Каспію лупять по Україні, і що? Де інформація про назви, кількість ракет, які кораблі? До чого це? Пишіть краще коли їх відправимо "за рускім караблем".
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22.06.2022 11:45 Відповісти
Крабы заждались.
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22.06.2022 12:05 Відповісти
Гарпуни прийщли ?Прийшли !В сраку цю інфу якщо ми їх не використовуємо !
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22.06.2022 17:13 Відповісти
 
 