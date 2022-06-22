Дії Росії в Україні за останні 8 років не були "захистом життів", - Блінкен
Держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив, що Кремль впродовж останніх 8 років веде жорстоку політику щодо українського народу.
Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Остання атака президента Путіна на Україну сталася після багатьох років жорстокості Кремля щодо народу України. Жодні дії Росії в Україні за останні 8 років не можна охарактеризувати як "захист життів", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+5 Ksenia VB
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+2 stavr
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+2 Paul Foxen
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Захистили від життя.
Но бl@ где патронный завод, расследование взрывов складов и посаженные "кровосiсi"?!!
Не говоря о том почему не дают Садовому построить мусоропереробатывающий завод!!!!!