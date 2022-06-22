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Новини Війна
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Дії Росії в Україні за останні 8 років не були "захистом життів", - Блінкен

блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен наголосив, що Кремль впродовж останніх 8 років веде жорстоку політику щодо українського народу.

Про це він повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Остання атака президента Путіна на Україну сталася після багатьох років жорстокості Кремля щодо народу України. Жодні дії Росії в Україні за останні 8 років не можна охарактеризувати як "захист життів", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: США від кінця лютого прийняли 30 тисяч громадян України, змушених тікати від розв’язаної Росією війни, - Блінкен

Автор: 

росія (64958) Блінкен Ентоні (1156)


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Топ коментарі
+5
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22.06.2022 11:44
+2
Дії Росії в Україні за останні 8 років не були "захистом життів"не "роzzії" а московії або кацапстану
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22.06.2022 11:35
+2
Ніколи такого не було 400 років до цього, і ось знову
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22.06.2022 11:37
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Дії Росії в Україні за останні 8 років не були "захистом життів"не "роzzії" а московії або кацапстану
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22.06.2022 11:34 Відповісти
Дії Росії в Україні за останні 8 років не були "захистом життів"не "роzzії" а московії або кацапстану
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22.06.2022 11:35 Відповісти
Ніколи такого не було 400 років до цього, і ось знову
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22.06.2022 11:37 Відповісти
Скількох вони вже вбили.
Захистили від життя.
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22.06.2022 11:41 Відповісти
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22.06.2022 11:44 Відповісти
Стоит сказать - что и владение мовою тоже не делает тебя патриотом...Шуфрич...и сотни других предателей...владеют ею...и языком и Землёй... но продались врагу...
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22.06.2022 13:15 Відповісти
Тут не про патріотизм, а про права громадян обирати владу і бути обраним до неї.
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22.06.2022 17:33 Відповісти
В воен. действиях Украины есть много странностей.Одна из них-почему воен. базы в Крыму не обстреливаются и почему обстрел Крыма-ТАБУ? Напрашивается предположение-это потому.что запад уже "отдал" Крым россии по подковёрному сговорняку без мнения самой Украины.Плата за это-предоставление очереди в ЕС и тут же "узда"-снять эту очередь могут в любой момент.Подтверждением этой теории есть и предоставление вооружения Украине.которым она просто не сможет освободить Крым,поскольку без авиации и очень дальнобойных ракет сделать это просто невозможно.Крым останется вне зоны досягаемости.Украина предоставленным оружием может только не дать полностью себя оккупировать и просто свести войну до многолетней окопной перестрелки.Но такая перестрелка истощит Украину куда быстрее,чем россию.Но это позволит "сохранить лицо путину".как хотят "макроны-шольцы".Есть ли выход из такого глухого угла? есть.Его подсказало блокирование зерна Украины.оказывается мир от продуктов из Украины зависит куда больше.чем Украина видела.Даже ООН зашевелилась.Ни буча с бородянкой.ни мариуполь с Волновахой не задевали беспокойства ООН .как жрачка.Вот на этом Украина может и сыграть.сменив "макронов-шольцев" на куда влительное ООН поставив усолвие-"Жрачка в огбмен на деоккупацию!".И проявить очень непоколебимую позицию.ООН просто вынуждено будет вступить в вопрос войны в Украине.А самой Украине переломить пророссйское лоби в оборонпроме и заняиться производством вооружения дальнего боя и авиации,а так же вернуться к вооружениям массового поражения.и только так можно заставить НАТО,ЕС и ООН работать по усмирению российского агрессора.И не ставить очень шаткое место вочереди на ЕС как волшебную палочку.Это место никак не гарантирует безопасность или рост экономики.Это просто узда.которой "макроны-шольцы" управляют внешней политикой Украины.Украина должна искать более сильные альтернативы и новые блоки.А очередь тогда при успехе сама предложится.
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22.06.2022 11:48 Відповісти
и только так можно заставить НАТО,ЕС и ООН работать по усмирению российского агрессора.И не ставить очень шаткое место вочереди на ЕС как волшебную палочку.Это место никак не гарантирует безопасность или рост экономики.Это просто узда.которой "макроны-шольцы" управляют внешней политикой Украины.Украина должна искать более сильные альтернативы и новые блоки.А очередь тогда при успехе сама предложится.
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22.06.2022 11:51 Відповісти
Избавится от охлократии и вырастить национальную элиту представляется возможным? Или как с УНР 2?)
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22.06.2022 11:55 Відповісти
Власть не национальная потому ни патронного ни мусоропереробатующего завода нам не видать. А так да, логично что по тихому убрали склады и запустили нехуманизацию снг, орки лезут а нам дозировано выдают чем их убить, но не дай бог что бы кремль случайно не с несли… Я думаю что мы в более невыгодном положении чем курды: они хоть точно знают свою цель-создание государство, мы же считаем что оно у нас есть… но если изучить СМИ с 2010 то зомбирование будет аналогично рф. А это значить что у нас государство-зомби.
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22.06.2022 12:03 Відповісти
«Хто з мечем прийде той вiд нього i помре»
Но бl@ где патронный завод, расследование взрывов складов и посаженные "кровосiсi"?!!

Не говоря о том почему не дают Садовому построить мусоропереробатывающий завод!!!!!
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22.06.2022 11:52 Відповісти
 
 