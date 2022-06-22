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РФ може перекрити постачання, Європі треба готуватися до зими без російського газу, - голова Міжнародного енергетичного агентства

газ,рф

Голова Міжнародного енергетичного агентства (IEA) Фатіх Бірол порадив Європі терміново готуватися до того, що Росія взимку повністю перекриє постачання газу.

Про це Бірол розповів в інтерв'ю Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Європа повинна бути готова на випадок, якщо російський газ буде повністю відключено. Що ближче ми наближаємося до зими, то більше розуміємо наміри Росії", - сказав Бірол.

На його думку, Росія останнім часом вдалась до скорочень поставок газу, щоб не дати європейцям заповнити їхні газові сховища та збільшити свої важелі впливу в зимові місяці.

Читайте: Зменшення Росією поставок газу в Німеччину - це економічний напад на нас, - віцеканцлер Габек

Глава IEA закликаючи уряди вжити заходів для зменшення попиту на газ та зберегти роботу старих атомних електростанцій, які планували відключити.

"Надзвичайні заходи, вжиті європейськими країнами цього тижня для зменшення попиту на газ, такі як запуск старих вугільних електростанцій, були виправдані масштабами кризи, незважаючи на побоювання щодо зростання викидів вуглецю", - додав Бірол.

Міжнародне енергетичне агентство, яке в основному фінансується членами ОЕСР, минулого року стало одним із перших офіційних органів, які публічно звинуватили Росію в маніпулюванні поставками газу в Європу перед вторгненням в Україну.

Також читайте: Європа запроваджує надзвичайні плани щодо переходу на вугілля, - ЗМІ

Швеція та Данія слідом за Німеччиною, Австрією та Нідерландами у вівторок оголосили про перший етап планів на випадок надзвичайної ситуації для збереження поставок газу.

Автор: 

газ (10410) росія (64958) Євросоюз (13327)


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Топ коментарі
+10
Треба вчитись жити без 3,14дарасів!
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22.06.2022 11:43
+6
Досюсюкалися з ******. СП2 тягнули. Як попереджали!
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22.06.2022 11:43
+4
ta pustj perekrojut - chem bystree tem lutshe.....******* uzhe.
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22.06.2022 11:44
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Досюсюкалися з ******. СП2 тягнули. Як попереджали!
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22.06.2022 11:43 Відповісти
Треба вчитись жити без 3,14дарасів!
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22.06.2022 11:43 Відповісти
ta pustj perekrojut - chem bystree tem lutshe.....******* uzhe.
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22.06.2022 11:44 Відповісти
Ну от сьомий пакет сам по собі приповз.
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22.06.2022 11:45 Відповісти
раша може перекрити газ Європі? може...
а чи зможе Європа перекрити раша-тварям доступ до своїх європейських цінностей- свободи, демократії, громадянства??? чи зможе Європа вигнати їх сім"ї і їх самих з своєї цивілізації, спокійного і ситого життя назад у мацковське болото????
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22.06.2022 11:47 Відповісти
Ні, не зможе, тому що у Європі дуже багато тих, хто зацікавлен в кацапських грошах.
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22.06.2022 13:41 Відповісти
Європа зараз накопичує вугілля.
А у нас думають про накопичення того ж вугілля? Чи мова тільки про вивезення зерна?
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22.06.2022 11:51 Відповісти
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22.06.2022 11:54 Відповісти
vsja raseja v odnoi kartinke
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22.06.2022 11:57 Відповісти
Хм...А красное биде к полу гвоздями приколочено,а то могут сп@здить.
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22.06.2022 12:01 Відповісти
Так це виходить дупою на ведро, а ноги по діркам?
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22.06.2022 13:43 Відповісти
***** тільки пообідав....
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22.06.2022 13:48 Відповісти
Щоб так невлучно "наробити", треба дуже постаратися... старанні рашкованці....
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22.06.2022 17:44 Відповісти
С начала войны Европа начала качать слишком много газа. Русские опомнились только сейчас и решили помешать им. Европейские государства даже подделывают документы чтобы качать российский газ.

"По документам Болгария получает сжиженный газ из США и азербайджанский газ, но на деле по своп-сделке продолжает использовать российский (греческий) газ из "Турецкого потока". Это главная причина, по которой объемы в хранилище газа в Чирене за последние недели увеличились на 10% (к 16 июня оно было заполнено на 31%)."

https://www.capital.bg/biznes/energetika/2022/06/18/4359523_rusiia_remontira_turski_potok_v_moment_v_koito_pazarut/
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22.06.2022 12:00 Відповісти
Да будит газ!скажите какого хрена при стоимости Барреля нефти 140$ бензин стоил 1евро литр!?ща 110$ за баррель а бенз 2евро литр!***** твари ******* все правители!!!
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22.06.2022 13:56 Відповісти
Порушивши контракт на постачання газу, в Європі можуть загинути від холоду мільйони людей. Тож НАТО може то має повне право зайти на територію рашки та відкрити вентиль.
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22.06.2022 15:09 Відповісти
 
 