Фонд "Повернись живим" отримав офіційне право купувати товари військового призначення з-за кордону

Тепер фонд може купувати та передавати не лише оптику й засоби зв’язку, а й зброю, яка в арміях США та передових європейських країн.

Про це повідомили у фонді, інформує Цензор.НЕТ.

"З кінця березня Фонд зареєстрований, як суб’єкт здійснення міжнародних передач товарів, зокрема, товарів військового призначення у Державному експортному контролі України. Тепер ми можемо передавати не тільки певний вид оптики, зв’язку тощо, а й засоби "активного ураження", які є на озброєнні у армії США та інших передових європейських країн", - розповіла юристка "Повернись живим" Руслана Величко.

Також цей статус дає можливість купувати товари у виробників, а не в посередників.

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Основну увагу у фонді обіцяють сконцентрувати за закупівлі летального озбрроєння. "Ми готові і спроможні купувати та передавати на баланс у військові частини ударні БПЛА, гвинтокрили, боєприпаси та багато чого іншого, що пришвидшить нашу перемогу", - кажуть у "Повернись живим".