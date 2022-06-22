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Новини Війна
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Фонд "Повернись живим" отримав офіційне право купувати товари військового призначення з-за кордону

живим,повернись

Тепер фонд може купувати та передавати не лише оптику й засоби зв’язку, а й зброю, яка в арміях США та передових європейських країн.

Про це повідомили у фонді, інформує Цензор.НЕТ.

"З кінця березня Фонд зареєстрований, як суб’єкт здійснення міжнародних передач товарів, зокрема, товарів військового призначення у Державному експортному контролі України. Тепер ми можемо передавати не тільки певний вид оптики, зв’язку тощо, а й засоби "активного ураження", які є на озброєнні у армії США та інших передових європейських країн", - розповіла юристка "Повернись живим" Руслана Величко.

Також цей статус дає можливість купувати товари у виробників, а не в посередників.

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Основну увагу у фонді обіцяють сконцентрувати за закупівлі летального озбрроєння. "Ми готові і спроможні купувати та передавати на баланс у військові частини ударні БПЛА, гвинтокрили, боєприпаси та багато чого іншого, що пришвидшить нашу перемогу", - кажуть у "Повернись живим".

Автор: 

зброя (7438) допомога (8300) фонд (248)


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Топ коментарі
+15
Це чудова новина.
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22.06.2022 11:58
+3
Так, очікуємо, що С.Притулі нададуть право купувати озброєння.
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22.06.2022 12:01
+3
С Богом!
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22.06.2022 12:09
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Це чудова новина.
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22.06.2022 11:58 Відповісти
Так, очікуємо, що С.Притулі нададуть право купувати озброєння.
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22.06.2022 12:01 Відповісти
Ну Притула собирает на Байрактары, я бы конечно на месте цензора запостил как рекламу.
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22.06.2022 12:14 Відповісти
В карман он себе собирает "на байрактары"
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22.06.2022 14:28 Відповісти
С Богом!
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22.06.2022 12:09 Відповісти
А гов, гандон обдристаний, це ж активісти, давай "гав-гав" на них, **** скурвлена
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22.06.2022 12:32 Відповісти
Повернись живим і Роман Донік найкращі!
Без зайвого піару роблять справу
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22.06.2022 12:37 Відповісти
Так это логично. Средний обыватель не может долго фокусироваться на одной теме. Переключается на цены, потепление мирового океана и спасение белых медведей. Нужно очень постараться постоянно поддерживать градус внимания.
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22.06.2022 13:05 Відповісти
Вони ж не лохи
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22.06.2022 20:13 Відповісти
Считаю что и так достаточно экспортеров в Украине.
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22.06.2022 14:04 Відповісти
Зачем ты с таким слабым мыслительным аппаратом вообще что-то пишешь?

Речь об импортере - а тебе "и так достаточно экспортеров"
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22.06.2022 14:30 Відповісти
це мабуть друга, після платформ та остріва, головна (добра) новина за тиждень!але Бог любить тоїцу-чекаю ще)
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22.06.2022 15:57 Відповісти
файно
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22.06.2022 16:28 Відповісти
 
 