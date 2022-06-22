Велика Британія не дала візи російській делегації для участі у сесії ПА ОБСЄ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Велика Британія відмовила у видачі російські делегації віз для участі у липневій сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це заявив перший заступник голови Комітету Ради Федерації РФ з міжнародних справ Володимир Джабаров.
За його словами, усі члени російської делегації перебувають у списку санкцій Великої Британії.
Він додав, що делегати своєчасно запросили керівництво асамблеї, а також МЗС Росії опрацювати та вирішити питання про надання британською стороною гарантій видачі парламентаріям в'їзних віз до Британії.
"Нами отримано по суті обурливу відповідь про те, що уряд Британії – дослівно – не може видати візи членам російської делегації в ПА ОБСЄ з якою б метою вони не відвідували країну", - сказав Джабаров.
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Ну тупыые!..
Було би дуже добре , якби іхніх діточок звідти витурили 😠
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Изгнанный из США сын медведева отказался заниматься проблемами Донбасса
илья медведев, сын заместителя главы совбеза димона, вступил в партию «Единая Россия», которую возглавляет его отец. Партбилет ему вручил секретарь генсовета партии андрей турчак, пишут российскиеговноСМИ.
турчак проблеял, что сейчас молодые сторонники партии помогают мирным жителям на Донбассе (разхренячивать их имущество видимо) и беженцам (от хорошей жизни), и выразил уверенность, что пример Ильи подтолкнет молодых россиян к решению вступить в партию для того чтобы "творить святые дела" ( *****).
в ответ избалованный загнивающий западом илья заявил, что предпочтет заниматься развитием любительского спорта, проектами по развитию образования и здравоохранения, но при поддержке предпринимательства. Также он не отказался бы от задач (и видимо освоения средств)) в области импортозамещения (говно на палки))) и цифровой (шо-шо?) трансформации государства.
хитрожопый вылупок хитрожопого алкаша )))