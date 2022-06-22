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Новини За кордоном
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Велика Британія (3639) віза (420) ОБСЄ (3402) Росія (47112)

Велика Британія не дала візи російській делегації для участі у сесії ПА ОБСЄ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

британія

Велика Британія відмовила у видачі російські делегації віз для участі у липневій сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це заявив перший заступник голови Комітету Ради Федерації РФ з міжнародних справ Володимир Джабаров.

За його словами, усі члени російської делегації перебувають у списку санкцій Великої Британії.

Він додав, що делегати своєчасно запросили керівництво асамблеї, а також МЗС Росії опрацювати та вирішити питання про надання британською стороною гарантій видачі парламентаріям в'їзних віз до Британії.

"Нами отримано по суті обурливу відповідь про те, що уряд Британії – дослівно – не може видати візи членам російської делегації в ПА ОБСЄ з якою б метою вони не відвідували країну", - сказав Джабаров.

Також читайте: Візи для в’їзду до України росіяни отримуватимуть через третю країну, - Немчінов

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+30
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22.06.2022 12:08
+19
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22.06.2022 12:12
+18
Нех... шастать
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22.06.2022 12:04
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Нех... шастать
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22.06.2022 12:04 Відповісти
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22.06.2022 12:12 Відповісти
Борис - е@аш!
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22.06.2022 12:04 Відповісти
Бросок через /уй.
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22.06.2022 12:06 Відповісти
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22.06.2022 12:13 Відповісти
Ну, и к чему это?
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22.06.2022 12:57 Відповісти
Парашники- не расстраивайтесь. КНДР и Эритрея встретят вас с радостью, не говоря уже о Талибане.
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22.06.2022 12:07 Відповісти
Они могли бы внести в список делегации те лица, которые не в санкционном списке, делов-то..
Ну тупыые!..
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22.06.2022 13:00 Відповісти
В Стерлитамак, в родные скрепы, какие заграницы.
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22.06.2022 12:08 Відповісти
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22.06.2022 12:15 Відповісти
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22.06.2022 12:08 Відповісти
Русофашистам заборонено назавжди перебувати в цивілізованих краінах!!

Було би дуже добре , якби іхніх діточок звідти витурили 😠
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22.06.2022 12:17 Відповісти
Ну, починайте лякати. Шо там у вас на черзі? Тектонічна чи кліматична зброя?
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22.06.2022 12:19 Відповісти
Візами по нахабному рашистському писку! Черговий раз рилом в лайно! Дякую ,Велика Британіє!
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22.06.2022 12:26 Відповісти
Изгои РФ должны вариться в собственном соку пока не поумнеют и не станут на колени.
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22.06.2022 12:29 Відповісти
""
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22.06.2022 12:33 Відповісти
и о природе)))
///
Изгнанный из США сын медведева отказался заниматься проблемами Донбасса

илья медведев, сын заместителя главы совбеза димона, вступил в партию «Единая Россия», которую возглавляет его отец. Партбилет ему вручил секретарь генсовета партии андрей турчак, пишут российскиеговноСМИ.
турчак проблеял, что сейчас молодые сторонники партии помогают мирным жителям на Донбассе (разхренячивать их имущество видимо) и беженцам (от хорошей жизни), и выразил уверенность, что пример Ильи подтолкнет молодых россиян к решению вступить в партию для того чтобы "творить святые дела" ( *****).
в ответ избалованный загнивающий западом илья заявил, что предпочтет заниматься развитием любительского спорта, проектами по развитию образования и здравоохранения, но при поддержке предпринимательства. Также он не отказался бы от задач (и видимо освоения средств)) в области импортозамещения (говно на палки))) и цифровой (шо-шо?) трансформации государства.
хитрожопый вылупок хитрожопого алкаша )))
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22.06.2022 12:48 Відповісти
УВАЖУХА)))ТАК ДЕРЖАТЬ!БЕРИТЕ ПРИМЕР ЛОХИ ЕС!!!ПОЛНЫЙ ЗАПРЕТ ДЛЯ поРашевцев!!!ВСЕХ!ПОКА НЕ ПЕРЕВЕРНУТ поРашу Родину мать её так ихнюю!Путина на КОЛ га КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ!
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22.06.2022 13:42 Відповісти
В тайожний союз нах...
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22.06.2022 14:22 Відповісти
Кацапи, ви ж казали, що санкції вам тільки на користь!
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22.06.2022 17:34 Відповісти
Ибо не...уй!
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22.06.2022 21:27 Відповісти
 
 