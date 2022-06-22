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До АРМА передано корпоративні права підприємств росіянина на 65 млн грн, який фінансував агресію проти України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

нацкорпус,арма

За клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора накладено арешт та передано в управління АРМА корпоративні права і майно одинадцяти юридичних осіб, об’єкти нерухомості, транспортні засоби та спеціальну техніку на суму понад 65 млн грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Офісі Генпрокурора.

"За даними слідства, бенефеціарний власник підприємств - громадянин РФ, організував на території України незаконний видобуток та переробку корисних копалин з експортом їх до країни-агресора. Він ухилився від сплати податків шляхом заниження ціни на продукцію у податковій звітності. У подальшому, одержані злочинним шляхом грошові кошти виводив та знімав їх на території РФ, фінансуючи збройну агресію проти України", - йдеться у повідомленні.

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Здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами незаконного видобування корисних копалин, ухилення від сплати податків, а також легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 240, ч. 3 ст. 212 ч. 3 ст. 209 КК України).
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Я так розумію, до цього гаспадіна у Ґєтманцева претензій не бул останні три роки? Нж?
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22.06.2022 12:27 Відповісти
то для нього не на часі ... завжди
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22.06.2022 16:21 Відповісти
 
 