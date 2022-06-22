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Київ має ефективну ППО, однак загроза масованого ракетного удару наразі існує, - Павлюк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

павлюк

Не можна виключати ймовірність спроб формування нових ударних угруповань на Київському та Чернігівському напрямках. Водночас на сьогодні більшою загрозою є ймовірність ракетних обстрілів Києва.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив командувач угруповання сил і засобів оборони міста Києва Олександр Павлюк, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогодні безпека Києва, Київщини, всієї України забезпечується уздовж лінії зіткнення на Харківщині, Луганщині, Донеччині, Херсонщині. Для ворога Київ лишається і лишатиметься головною метою його загарбницьких мрій. Він ніколи не відмовиться від цього. Про це нам слід постійно пам’ятати і не виключати ймовірність спроб формування нових ударних угруповань на Київському та Чернігівському напрямках за рахунок заходів "тотальної мобілізації" резервістів, залучення запасів техніки та озброєння радянських часів, яких ще є вдосталь на базах зберігання. Незважаючи на великі втрати російської армії у живій силі, озброєнні та військовій техніці, агресор все ще має значний людський та технічний ресурс", - наголосив Павлюк.

Він зазначив, що з огляду на стан та положення військ противника раптово або у стислі терміни це здійснити неможливо. Разом з тим, у разі успіху противника у Східній операційній зоні, значна частина його сил та засобів може бути переміщена звідти на Київський напрямок та задіяна у формуванні нового ударного угруповання. Отже, небезпека повторного наступу на Київ лишається.

Водночас, на думку командувача, на сьогодні більш вірогідною є загроза ракетних ударів по Києву.

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"Наразі реальнішою загрозою для нашої столиці є завдання супротивником ракетних ударів по критичних об’єктах державного управління, військової та цивільної інфраструктури. Маємо цьому багато прикладів. Проте довкола Києва створено достатньо ефективну та ешелоновану систему ППО, яка в цілому здатна захистити місто від засобів повітряного нападу та постійно вдосконалюється. Однак імовірність прориву зони ППО у разі масованого ракетного удару все ж таки існує", - заявив Павлюк та закликав всіх киян та гостей столиці не втрачати пильність та вчасно реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+7
Як казав величайший лідер ********** «закрийте нам небо», бо клістрони лежать в сейфі.
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22.06.2022 13:17
+6
Проти РСЗО ППО не працює.
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22.06.2022 13:14
+3
Чисто теоретично , нанімати адваката , брати свідків і йти в суд
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22.06.2022 12:59
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Что делать, если боец записался в Тро, получил автомат, воевал-ранение-плен-побег, а теперь ему говорят и тро такого не было и ранения по их мнению получил наверно в быту, как теперь быть?
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22.06.2022 12:57 Відповісти
Чисто теоретично , нанімати адваката , брати свідків і йти в суд
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22.06.2022 12:59 Відповісти
Скорее всего да, многолетние суды, обидно ему, что вот так...не за медалями говорит шел...
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22.06.2022 13:04 Відповісти
Чего вдруг "многолетние"? Исковое заявление грамотно составить - и вперед!
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22.06.2022 15:21 Відповісти
Записи все ж мають десь залишитися. Не втрачайте надії!
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22.06.2022 13:14 Відповісти
https://pravo-ua.com Є така волонтерська ініціатива «Адвокати ЗСУ». Там можна отримати правову допомогу безоплатно
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22.06.2022 14:21 Відповісти
А Харьков?
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22.06.2022 13:01 Відповісти
А Миколаїв? В мене там подруга із сім*єю. Як чую, що обстрілювали, пишу їй і з острахом чекаю, коли відпишеться...
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22.06.2022 13:13 Відповісти
А в Харкові жодного ППО немає. Все, що запускають, все влучає. Крім того гатять з РСЗО і теж безкарно. Мабуть жо кінця війни від Харкова мало що залишисться, бо схоже, що крім його мешканців він нікому не потрібен.
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22.06.2022 13:06 Відповісти
Проти РСЗО ППО не працює.
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22.06.2022 13:14 Відповісти
Проти РСЗО тільки железный купол який є у Ізраїлі, який нам не хоче його продовати.
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22.06.2022 13:43 Відповісти
2 лютого 2022 року міністр оборони України Резніков заявив - ізраїльський «Залізний купол» не вирішить питання захисту стратегічних об'єктів в Україні. І що Україна відновить власні розробки.
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22.06.2022 14:12 Відповісти
"Незважаючи на великі втрати російської армії у живій силі, озброєнні та військовій техніці, агресор все ще має значний людський.... ресурс..." Джерело: https://censor.net/ua/n3349484
Звичайно, має, бо їх у рашці 140 млн ушльопків і уйобків, які вважають, що головне для рашки - ні, не дороги, медицина, розвиток соціальних і культурних програм, побудову гідного житла для населення тощо, - а знищення українців, яких "взагалі не існує, є лише нацисти"!!!!
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22.06.2022 13:09 Відповісти
80 млн було вже 10 років тому. нема там ніяких 140 млн
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22.06.2022 15:22 Відповісти
Может, если такая угроза существует линию Маннергейма какую-то на границе сделать? Или дальше будете сидеть на жопе ровно, как и перед 24.02, а потом удивляться, как это кацапы под Киев прибежали?
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22.06.2022 13:14 Відповісти
Зразу треба збудувати "Велику китайську стіну"
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22.06.2022 13:21 Відповісти
Як казав величайший лідер ********** «закрийте нам небо», бо клістрони лежать в сейфі.
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22.06.2022 13:17 Відповісти
Мониторинговая группа «Беларускі Гаюн» зафиксировала ночной прилёт в аэропорт Гомеля двух Ил-76МД ВКС РФ, предположительно из Пскова.
Первый прилетел в 03:30 22 июня, а второй приземлился в 05:30.
Самолёты привезли в Беларусь не меньше 16-и ракет для зенитно-ракетных комплексов «С-300», а также, предположительно, один ЗРПК «Панцирь».
Ракетные установки привезли в Беларусь без тягачей. Последние (типа БАЗ-6402) самостоятельно прибыли в аэропорт Гомеля вчера, 21 июня, в районе 23:30.

Показательно, что когда тягачи проезжали по ул. Советской в Гомеле, на всей улице целенаправленно гасили свет. После разгрузки, в 06:25 и 08:00 самолёты улетели в Псков. А техника в районе 08:30 покинула аэропорт и выдвинулась в направлении Речицы по трассе М10. https://t.me/flagshtok/8964
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22.06.2022 13:56 Відповісти
Против ракет защита почти никакая. Пример тому - неданий обстрел ДВРЗ. Сколько сбили, одну или две. А четыре попали точно в цель. Три цеха полностью разрушены. Тоже самое будет и с Радой, и с Банковой, если решат уничтожить.
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22.06.2022 15:16 Відповісти
Под Радой и Банковой с совковых времен целый подземный город. Так что зеленая шобла уцелет, не нервничай
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22.06.2022 15:24 Відповісти
Порожня Рада і Банкова це буде саме тупіше.
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22.06.2022 17:05 Відповісти
То погане ппо,то бариги ппо.
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22.06.2022 15:32 Відповісти
Не треба обманювати ні себе ні громадян.Ні одне місто немає єфективного ППО.Останній осбстріл Києва це довів.Так сбиваємо але 50%.Тому про єфективність це відверта брехня.Проти ракет деяких модифікацій зброї немає .Сбиваємо як можемо і профі наші ЗСУ.
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22.06.2022 17:04 Відповісти
По поводу массированного удара - ещё в советское время в ПВО Москвы у ЗРВ был специальный режим - вместо обычных ракет - ракеты с ядерным зарядом, для групповых целей.
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22.06.2022 19:18 Відповісти
 
 