Київ має ефективну ППО, однак загроза масованого ракетного удару наразі існує, - Павлюк
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Не можна виключати ймовірність спроб формування нових ударних угруповань на Київському та Чернігівському напрямках. Водночас на сьогодні більшою загрозою є ймовірність ракетних обстрілів Києва.
Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив командувач угруповання сил і засобів оборони міста Києва Олександр Павлюк, інформує Цензор.НЕТ.
"На сьогодні безпека Києва, Київщини, всієї України забезпечується уздовж лінії зіткнення на Харківщині, Луганщині, Донеччині, Херсонщині. Для ворога Київ лишається і лишатиметься головною метою його загарбницьких мрій. Він ніколи не відмовиться від цього. Про це нам слід постійно пам’ятати і не виключати ймовірність спроб формування нових ударних угруповань на Київському та Чернігівському напрямках за рахунок заходів "тотальної мобілізації" резервістів, залучення запасів техніки та озброєння радянських часів, яких ще є вдосталь на базах зберігання. Незважаючи на великі втрати російської армії у живій силі, озброєнні та військовій техніці, агресор все ще має значний людський та технічний ресурс", - наголосив Павлюк.
Він зазначив, що з огляду на стан та положення військ противника раптово або у стислі терміни це здійснити неможливо. Разом з тим, у разі успіху противника у Східній операційній зоні, значна частина його сил та засобів може бути переміщена звідти на Київський напрямок та задіяна у формуванні нового ударного угруповання. Отже, небезпека повторного наступу на Київ лишається.
Водночас, на думку командувача, на сьогодні більш вірогідною є загроза ракетних ударів по Києву.
"Наразі реальнішою загрозою для нашої столиці є завдання супротивником ракетних ударів по критичних об’єктах державного управління, військової та цивільної інфраструктури. Маємо цьому багато прикладів. Проте довкола Києва створено достатньо ефективну та ешелоновану систему ППО, яка в цілому здатна захистити місто від засобів повітряного нападу та постійно вдосконалюється. Однак імовірність прориву зони ППО у разі масованого ракетного удару все ж таки існує", - заявив Павлюк та закликав всіх киян та гостей столиці не втрачати пильність та вчасно реагувати на сигнали повітряної тривоги.
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Звичайно, має, бо їх у рашці 140 млн ушльопків і уйобків, які вважають, що головне для рашки - ні, не дороги, медицина, розвиток соціальних і культурних програм, побудову гідного житла для населення тощо, - а знищення українців, яких "взагалі не існує, є лише нацисти"!!!!
Первый прилетел в 03:30 22 июня, а второй приземлился в 05:30.
Самолёты привезли в Беларусь не меньше 16-и ракет для зенитно-ракетных комплексов «С-300», а также, предположительно, один ЗРПК «Панцирь».
Ракетные установки привезли в Беларусь без тягачей. Последние (типа БАЗ-6402) самостоятельно прибыли в аэропорт Гомеля вчера, 21 июня, в районе 23:30.
Показательно, что когда тягачи проезжали по ул. Советской в Гомеле, на всей улице целенаправленно гасили свет. После разгрузки, в 06:25 и 08:00 самолёты улетели в Псков. А техника в районе 08:30 покинула аэропорт и выдвинулась в направлении Речицы по трассе М10. https://t.me/flagshtok/8964