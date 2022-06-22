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Зеленський обговорив із прем'єром Латвії ситуацію щодо експорту українського збіжжя

Новини Цензор.НЕТ Економіка

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Президент України Володимир Зеленський у середу провів із прем'єр-міністром Латвії Кріш'янісом Каріньшом розмову, під час якої сторони обговорили ситуацію з експортом українського зерна.

Про це Зеленський повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Також напередодні засідання Європейської ради важлива розмова з Кріш'янісом Каріньшом. Вдячний Латвії за підтримку надання Україні статусу кандидата (на членство в ЄС. - Ред.). Це рішення важливе для України та всієї об’єднаної Європи. Обговорили ситуацію щодо експорту українського збіжжя", - зазначив глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський обговорив із Науседою шляхи експорту українського збіжжя 

Автор: Ірина Дашківська
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22.06.2022 13:21 Відповісти
 
 