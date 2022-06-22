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Втрати космічної галузі через війну вже перевищили 1 млрд грн, - глава агентства Тафтай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

госкосмос

Війна Росії проти України боляче вдарила по всіх сферах вітчизняної економіки, зокрема - космічній, яка і до 24 лютого мала не найкращі часи.

Про це в інтерв'ю УНІАН розповів голова Державного космічного агентства Володимир Тафтай, передає Цензор.НЕТ.

"Перші три місяці війни космічне агентство, я вважаю, з честю витримало. Агентство повністю працездатне з першого дня війни та станом на сьогодні працює в режимі 24/7, як і більшість центральних органів виконавчої влади", - вказав чиновник.

Він констатував, що підприємства зазнали втрат.

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"За грубою оцінкою, загальний обсяг втрат становить більше ніж 1 мільярд гривень внаслідок руйнувань, завданих підприємствам галузі", - уточнив Тафтай.

Його агентство нині допомагає займатися оцінкою збитків та пошкоджень.

"Наші космічні засоби та супутникові дані дозволяють зробити оцінку пошкоджень, які завдано містам та підприємствам України. Ми зараз працюємо разом із центром відновлення, щоб максимально точно оцінити втрати та згодом отримати компенсації від агресора.

Щодо безпосередньо космічної галузі, безумовно, є розуміння, що передусім необхідно відновити виробничі потужності, які були зруйновані. З іншого боку, ми розуміємо, що космічна галузь потребує кардинального оновлення, і я впевнений, що після закінчення війни ми зможемо провести технічне переозброєння космічної галузі. Але це всі питання, які вирішуватимуться після нашої перемоги", - наголосив посадовець.

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Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+7
як завжди одна вода, ніякої конкретики. Скільки ж космічна галузь заробила і скількии витратила наприклад в 2021? І шо там з супутником СІч-2-30 з яким втратили зв'язок - ТИША, все як завжди.
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22.06.2022 13:57
+6
робить ракети дармоїди....та пуляйте їми у кацапію
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22.06.2022 14:01
+4
"Перші три місяці війни космічне агентство, я вважаю, з честю витримало. Агентство повністю працездатне з першого дня війни та станом на сьогодні працює в режимі 24/7, як і більшість центральних органів виконавчої влади", - вказав чиновник.

Ще одні дармоїди...що ви там напрацювали у Львові та Ужгороді? космічне агентство з космічного проїдання бюджету
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22.06.2022 13:44
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Якби ми збільшили витрати а армію, нам би не було за що будувати дороги (С)
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22.06.2022 13:42 Відповісти
бла-бла-бла. Ну хоч би раз хоч щось конкретне. Таким словоблудам вже не вірю ні грама.
Порівняйте дві подачі:

"Наша галузь втратила активів близько мільярда гривень, в основном тому що був прильот по заводу де роблять супутники, у такій-то області, без конкретики".

"****, оце наша не в рот їбаться галузь десь щось втратила, звісно із-за путіна, коротше, дайте мільярд, бо нам треба".

Не впадати у крайності - не потрібні точні адреси *********** підприємств, але й не треба отакі загальні вирази ні о чом...
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22.06.2022 13:43 Відповісти
Зате у нас "дороги" і ракети "гарпун"...
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22.06.2022 13:44 Відповісти
"Перші три місяці війни космічне агентство, я вважаю, з честю витримало. Агентство повністю працездатне з першого дня війни та станом на сьогодні працює в режимі 24/7, як і більшість центральних органів виконавчої влади", - вказав чиновник.

Ще одні дармоїди...що ви там напрацювали у Львові та Ужгороді? космічне агентство з космічного проїдання бюджету
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22.06.2022 13:44 Відповісти
Ну це типу "ау, ми ще тут, дайте і нам грошей, ми ж комічна космічна галузь!!11"
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22.06.2022 13:47 Відповісти
В нас найкращий космонавт світу.А Україна його просто відпустила.

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22.06.2022 13:44 Відповісти
як завжди одна вода, ніякої конкретики. Скільки ж космічна галузь заробила і скількии витратила наприклад в 2021? І шо там з супутником СІч-2-30 з яким втратили зв'язок - ТИША, все як завжди.
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22.06.2022 13:57 Відповісти
робить ракети дармоїди....та пуляйте їми у кацапію
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22.06.2022 14:01 Відповісти
хоч би якісь прості вже клепали,подивишся як терористи з палок та гімна роблять,а тут найбільша європейська країна покладається тільки на допомогу з закордону..
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22.06.2022 14:08 Відповісти
"Агентство повністю працездатне з першого дня війни та станом на сьогодні працює в режимі 24/7"
Я бачу уряд та всі структури тільки те й роблять що підраховують збитки ніби війна вже закінчена..
Цій агенції зараз потрібно інші завдання ставити,запропонуйте як позбутися рашистських супутників на орбіті які шпигують та транслюють свою гебельс-пропаганду!
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22.06.2022 14:15 Відповісти
В Украине оказывается есть целая космическая отрасль.
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22.06.2022 14:44 Відповісти
 
 