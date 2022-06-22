Статус кандидата в члени ЄС для України та Молдови - це "махінації", - МЗС РФ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У Міністерстві закордонних справ Росії вважають, що Україна, а також Молдова отримають статус кандидата на вступ до ЄС через "махінації".
Про це заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"Є таке прекрасне слово, як "махінація". Коли багато рішень, які робляться західною спільнотою, вони більше схожі не на продумані кроки, а на комбінації руйнівно-провокативного характеру", - сказала Захарова.
На її думку, ці рішення показують, що економічні механізми в ЄС "формуються виключно з політичних мотивів", що нібито говорить про "кризу неолібералізму" та суперечить принципам, проголошеним ЄС.
Як повідомлялося, згідно з проєктом рішення лідери ЄС на саміті в у Брюсселі 23-24 червня схвалять рекомендацію Європейської комісії щодо надання Україні та Молдові статусу кандидата на вступ в Європейський Союз.
Президент РФ Владімір Путін заявляв, що "нічого не має проти" вступу України в ЄС, тому що не вважає це об'єднання військовим блоком.
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Це "вєщєства"
Їх простоплющить від заздрощів, типово для ******** православних.
Ну и за слово"неолібералізму" отдельнл
Шо перший раз шолі? Україна і Молдова то* ісконно рузкіє зємлі*, країн таких не існує, і існувати не повинно, ось так вони взяли і просто дали Україні і Молдові вирватись з їх недоімперії
Світ прилаштуєця до цього факту, зробить певні висновки й опрацює необхідні контр-засоби, а ти згниєш у вигрібній ямі в лаптях та онучах...
это свистят прославившиеся своими зелеными человечками, марадерами, убийцами и насильниками, ложью ***** о спецоперации и блеяниями машки и лаврушки с небензей ?????
это скавчат твари поправшие все международные законы, принципы добрососедства и человечности...
иди **** нах !!!!!
Так это ж очень хорошо!
(ржет)
********* будь-що може кожен
Не роби "махінацій" з алкоголем.
Якщо п'єш бояру, то не запивай пивом.
Тьфу. Яке тИ ху**йове...хай Бог милує
- Простите, сэр, накопилось.
PS: машка, краще "Лебедине озеро" спляші!!!
..по итогам Первой Мировой войны срань рабZеянская просрала все по приказу чЛенина...Брестский мир гарантировал Украине Независимость...типа УНР Михаила Грушевского стала Государством.
...карту независимой Украины тех лет можно найти в любой библиотеке или Архиве Мира...
РабZeя тогда была полный Обсерон...
РюZZkae быдло чЛенина..вы все просрали во главе с Чичерина ..типа братаном послом вождя Мирового гоффна...