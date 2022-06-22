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Новини За кордоном
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МЗС РФ (913) членство в ЄС (925) Захарова (319)

Статус кандидата в члени ЄС для України та Молдови - це "махінації", - МЗС РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

захарова

У Міністерстві закордонних справ Росії вважають, що Україна, а також Молдова отримають статус кандидата на вступ до ЄС через "махінації".

Про це заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Є таке прекрасне слово, як "махінація". Коли багато рішень, які робляться західною спільнотою, вони більше схожі не на продумані кроки, а на комбінації руйнівно-провокативного характеру", - сказала Захарова.

На її думку, ці рішення показують, що економічні механізми в ЄС "формуються виключно з політичних мотивів", що нібито говорить про "кризу неолібералізму" та суперечить принципам, проголошеним ЄС.

Читайте: У МЗС Росії натякнули, що можуть завдати ядерного удару по Польщі

Як повідомлялося, згідно з проєктом рішення лідери ЄС на саміті в у Брюсселі 23-24 червня схвалять рекомендацію Європейської комісії щодо надання Україні та Молдові статусу кандидата на вступ в Європейський Союз.

Президент РФ Владімір Путін заявляв, що "нічого не має проти" вступу України в ЄС, тому що не вважає це об'єднання військовим блоком.

Також читайте: Україна має отримати позитивне рішення ЄС, ми на це заслужили, - Зеленський

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+55
вже зранку пьяна
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22.06.2022 13:55
+47
Вам то какое дело?
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22.06.2022 13:50
+36
Нехай манька-аблігція закриє своє пропите їбало, і не суне його за кордон болота. Ціла політика роZZії це суцільні махінації. Так що нехай йде нахій.
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22.06.2022 13:53
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Вам то какое дело?
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22.06.2022 13:50 Відповісти
вже зранку пьяна
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22.06.2022 13:55 Відповісти
Це не водка.
Це "вєщєства"
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22.06.2022 13:58 Відповісти
Не пьяная я, не пьная!!! Просто не опохмелилась... А это все разные вещи, шас поправим здоровье и ага!!!
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22.06.2022 14:00 Відповісти
КТО ВООБЩЕ СПРАШИВАЕТ МНЕНИЕ ЭТОЙ ***** ????????
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22.06.2022 14:55 Відповісти
Мария Захарова пьяная - Гугл. Лицо страны.
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22.06.2022 14:12 Відповісти
🤮🇷🇺🐽пресс-алкаше захерова, занюхвать надо‼️
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22.06.2022 14:18 Відповісти
лучше так - вас оно @бет?
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22.06.2022 14:41 Відповісти
Кацапів плющить від безвиході! 😀
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22.06.2022 13:51 Відповісти
Хіба там є мозок, щоб зрозуміти що вони в безвихідному становищі??
Їх простоплющить від заздрощів, типово для ******** православних.
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22.06.2022 13:54 Відповісти
opjat eta chuchelo...nu naher...

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22.06.2022 13:52 Відповісти
налейте ей, она неважно выглядит.
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22.06.2022 13:52 Відповісти
Вы сами спровоцировали ускорение это процесса. И не благодаря нынешней власти, а вопреки
Ну и за слово"неолібералізму" отдельнл
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22.06.2022 13:52 Відповісти
Отдельно аплодисменты
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22.06.2022 13:54 Відповісти
Толька уzzкій мір прінісьот вам счастьє-голод,холод,смерть і разруху,ето вижівет будет в гулаге.
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22.06.2022 13:53 Відповісти
Нехай манька-аблігція закриє своє пропите їбало, і не суне його за кордон болота. Ціла політика роZZії це суцільні махінації. Так що нехай йде нахій.
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22.06.2022 13:53 Відповісти
Бояри с утреца накатила?
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22.06.2022 13:58 Відповісти
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22.06.2022 13:58 Відповісти
Следуя её риторике, как можно охарактеризовать вхождение лугандонии в состав оркостана?
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22.06.2022 13:59 Відповісти
Вся эта риторика нужна только для того, чтобы наивные дурачки её обсуждали, отвечали, упражнялись в остроумии, то есть тратили время и силы на бесполезную *****, пока враг идёт к своей цели
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22.06.2022 14:19 Відповісти
То ли дело ты,непокладая рук трудишься и воюешь на благо страны.
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22.06.2022 16:38 Відповісти
Голос из унитаза!
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22.06.2022 13:59 Відповісти
Ти коли голову помиєш, опудало?
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22.06.2022 14:00 Відповісти
А я вам що казав, спочатку цар каже на всіх майданчиках - *красиві правильні речі*, а потім його підлегли городять справжні плани всюди де можна, бо їх можна критикувати...
Шо перший раз шолі? Україна і Молдова то* ісконно рузкіє зємлі*, країн таких не існує, і існувати не повинно, ось так вони взяли і просто дали Україні і Молдові вирватись з їх недоімперії
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22.06.2022 14:00 Відповісти
Завалите уже свое хлебало, деграданты кацапские! Не вам ваше пропитое рыло в цивилизованный мир сунуть. Сидите в своей клоаке и не булькайте.
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22.06.2022 14:00 Відповісти
Вчорашній омивач був протермінований?
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22.06.2022 14:01 Відповісти
Запам'ятай, тупа ти бл*дська падорва - Якщо тобі здаэця, що кругом тебе самі ідіоти, це значить лише одне - ти, ****, епітцентр!
Світ прилаштуєця до цього факту, зробить певні висновки й опрацює необхідні контр-засоби, а ти згниєш у вигрібній ямі в лаптях та онучах...
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22.06.2022 14:01 Відповісти
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22.06.2022 14:01 Відповісти
О! Краса расеи нарисовалась)
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22.06.2022 14:02 Відповісти
и это говорят суки отжавшие крым, оккупировавшие Херсонскую обл и часть Запорожской, не говоря уже о Донбассе и акватории Черного и Азовского морей, ворующие металл и зерно тысячами тонн и унитазы-стиралки десятками бомжар в разхеряченных ими городах и селах???
это свистят прославившиеся своими зелеными человечками, марадерами, убийцами и насильниками, ложью ***** о спецоперации и блеяниями машки и лаврушки с небензей ?????
это скавчат твари поправшие все международные законы, принципы добрососедства и человечности...
иди **** нах !!!!!
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22.06.2022 14:03 Відповісти
Нев'********
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22.06.2022 19:57 Відповісти
Знову виповзла курва п'яна
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22.06.2022 14:03 Відповісти
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22.06.2022 14:03 Відповісти
Краще б подумали залишками того, що в нормальних людей називається мізками, чому в ЄС стоїть черга, а в тайожний союз вони затягують силоміць? Маніпуляції. це визнавати "незалежими" силоміць створені московитами "республіки" на чужих територіях, всупереч всім нормам міжнародного права, а потім вторгатися в суверенну країну, щоб ці квазіреспубліки "захищати".
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22.06.2022 14:04 Відповісти
Яке діло москалям до цього?
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22.06.2022 14:04 Відповісти
при всій відразі до цих кацапських повчань хочу сказати що ми самі себе так налаштували заграванням з росією за роки незалежності що вони нам досі вказують. В нас не було повноцінної держави, не було президентів-державників, міністрів державників. Були крадії та колоборанти, вони і лишились, тільки війна заставила зараз викручуватись як вужам на сковорідці.
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22.06.2022 14:05 Відповісти
Нибамбит!!!1!!
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22.06.2022 14:06 Відповісти
алкашка, в башці твоїй дурній махінації
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22.06.2022 14:06 Відповісти
Что: ***** тебе, Захарова?
Так это ж очень хорошо!
(ржет)
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22.06.2022 14:08 Відповісти
Видать,ще не проспалась манька-аблігація...
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22.06.2022 14:10 Відповісти
Ханига повчає європейців правилам життя в ЄС))))))
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22.06.2022 14:11 Відповісти
А они хотели прокацапленную Грузию впихнуть и санкции тогда вертеть как циган солнцем. Да не сложилось.
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22.06.2022 14:13 Відповісти
Хорошие сапоги, надо брать!
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22.06.2022 14:14 Відповісти
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22.06.2022 14:14 Відповісти
Знов хрюко-гавкання на болотах.
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22.06.2022 14:14 Відповісти
Ой, невже немита макітра до словника дісталася. То в неї усе провокацією та провокацією було, а зараз он бачте виявилося, що "є таке прекрасне слово, як "махінація", що "на комбінації руйнівно-провокативного характеру". Провокація, комбінація, махінація... ще трохи й Манька-облігація
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22.06.2022 14:15 Відповісти
Облегающая комбинация ...
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22.06.2022 14:19 Відповісти
Опять эта кобыла забрела на конопляное поле! 🌿🌿
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22.06.2022 14:18 Відповісти
Не хватает Глазьева с выкладками, что Украине выгоднее Таможенный союз.
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22.06.2022 14:25 Відповісти
Машка ЗаХерова Ылита ШАРИКОВской рабZei... не хвата Маузера кожанки и ремня с портупеей...ифуражки из Собачьего сердца... на приеме у профессора Преображенского...типа купите журналы профессор..для детей Германии...братской...
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22.06.2022 14:36 Відповісти
всего это не хватает и Ирине Верещук
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22.06.2022 16:22 Відповісти
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22.06.2022 14:43 Відповісти
а росія то фікція. росіян не існує. і шо?
********* будь-що може кожен
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22.06.2022 14:50 Відповісти
Маша бл**дь!!!!
Не роби "махінацій" з алкоголем.
Якщо п'єш бояру, то не запивай пивом.
Тьфу. Яке тИ ху**йове...хай Бог милує
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22.06.2022 14:55 Відповісти
Манька-махінація
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22.06.2022 15:03 Відповісти
Ты смотри как запели. Доволен таким воем, почти как воем кацапских мамок в разговорах с майором Чернобаевым
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22.06.2022 15:12 Відповісти
- Беримор, кто это ночью выл на болотах?
- Простите, сэр, накопилось.
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22.06.2022 15:22 Відповісти
Как я рад, что республики Прибалтики вступили в НАТО!!...
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22.06.2022 15:17 Відповісти
Страны Балтии!
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22.06.2022 15:23 Відповісти
Манька, да чтоб ты съела, да только не п#здела. Закрой своё вонючее **@ло раз и навсегда!!!
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22.06.2022 15:22 Відповісти
Курва, іди *****!
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22.06.2022 15:49 Відповісти
А ось мені цікаво, а крім лікарів, кому ще цікаво що рохкає ця стара кляча "захерова"?
PS: машка, краще "Лебедине озеро" спляші!!!
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22.06.2022 15:50 Відповісти
Набор слов от немытой. Ничего нового.
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22.06.2022 15:56 Відповісти
Типовий висер фашизму. Раніше таким геббельс практикував
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22.06.2022 16:05 Відповісти
вся параша це одна велика махінація
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22.06.2022 16:48 Відповісти
Дайте ей селедки !
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22.06.2022 16:57 Відповісти
Кістки від піхви
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22.06.2022 17:04 Відповісти
Шулерські карти,підмагнічені кості,рулетки Леве дали,кому треба...
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22.06.2022 17:03 Відповісти
Фишка тут в другом

..по итогам Первой Мировой войны срань рабZеянская просрала все по приказу чЛенина...Брестский мир гарантировал Украине Независимость...типа УНР Михаила Грушевского стала Государством.
...карту независимой Украины тех лет можно найти в любой библиотеке или Архиве Мира...
РабZeя тогда была полный Обсерон...
РюZZkae быдло чЛенина..вы все просрали во главе с Чичерина ..типа братаном послом вождя Мирового гоффна...
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22.06.2022 17:13 Відповісти
Могли б стати рятівником світу, а будуть банним рядном в Китаї. Крута багатоходівочка бункерного
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22.06.2022 17:27 Відповісти
Разрушительно- провокативный характер наступает от постоянного чрезмерного употребления боярышника. Обратите внимание на ,, одухотворенность ,, морды лица. Исключительно доброе лицо. Ну вот что подсказывает , что гермофродит в добавок ко всему.
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22.06.2022 17:52 Відповісти
Бгг... За парєбріком знатно підгоріло.
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23.06.2022 21:48 Відповісти
 
 