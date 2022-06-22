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арешт (1626) бойовик (3383) Полтавщина (731) СБУ (10002) Харківщина (4250)

На Полтавщині засудили до 15 років ув'язнення 9 бойовиків так званої "ДНР", - СБУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Полтавській області за матеріалами СБУ до 15 років ув’язнення засуджено 9 бойовиків так званої "ДНР", які воювали проти України. Зловмисників було затримано під час звільнення території Харківщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

"Встановлено, що вони приєдналися до незаконних збройних формувань на тимчасово окупованій Донеччині на початку повномасштабної агресії РФ. Отримавши зброю та військову форму російського зразка, бойовики у складі окупаційних угруповань РФ були направлені в Харківську область.

Там вони брали участь у бойових діях проти українських військ, у тому числі чергували на ворожих блокпостах та облаштовували позиції агресорів. Суд визнав зловмисників винними у державній зраді та участі у незаконних збройних формуваннях", - йдеться у повідомленні.

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СБУ продовжує викривати та притягувати до відповідальності всіх винних у злочинах проти нашої держави.
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22.06.2022 14:45 Відповісти
і я маю цих підарасів утримувати на свої податки ?
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22.06.2022 15:00 Відповісти
На восстановление разрушенных городов. Если режим будет жесткий /кормежка за дневную норму/, то себя окупят.
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22.06.2022 15:08 Відповісти
Не кажется ли вам странно, что все задержанные, всегда оказываются были на дежурствах блокпостов? Вот лично я сомневаюсь в этом, их наоборот, отправляли на передовую. А насчёт блокпостов, это просто самозащита, чтоб не так сурово к ним относились. Ведь не такие они дураки, чтоб признаться, что действительно воевали и убивали не только военных, но и мирных жителей, не щадя женщин и детей.
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22.06.2022 15:07 Відповісти
Предлагаю отправить их на разборку завалов Кременчугского НПЗ если туда опять прилетит так хоть люди не пострадают.
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22.06.2022 15:49 Відповісти
Москали поймали донецких дурачков на улице и принудительно послали воевать против Украины.
Даунбассы сто раз уже пожалели, что в 2014 году сходили на референдум.
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22.06.2022 18:12 Відповісти
 
 