На Полтавщині засудили до 15 років ув'язнення 9 бойовиків так званої "ДНР", - СБУ

У Полтавській області за матеріалами СБУ до 15 років ув’язнення засуджено 9 бойовиків так званої "ДНР", які воювали проти України. Зловмисників було затримано під час звільнення території Харківщини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

"Встановлено, що вони приєдналися до незаконних збройних формувань на тимчасово окупованій Донеччині на початку повномасштабної агресії РФ. Отримавши зброю та військову форму російського зразка, бойовики у складі окупаційних угруповань РФ були направлені в Харківську область.

Там вони брали участь у бойових діях проти українських військ, у тому числі чергували на ворожих блокпостах та облаштовували позиції агресорів. Суд визнав зловмисників винними у державній зраді та участі у незаконних збройних формуваннях", - йдеться у повідомленні.

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СБУ продовжує викривати та притягувати до відповідальності всіх винних у злочинах проти нашої держави.