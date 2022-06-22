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Проти російських та білоруських спортсменів і організацій запроваджено 133 міжнародні санкції

Новини Цензор.НЕТ Спорт Війна в Україні

санкції

Загалом у світі запроваджено 133 санкції проти Росії та Білорусі, які передбачають їх виключення з міжнародних спортивних організацій, позбавлення можливості брати участь у міжнародних змаганнях та проводити такі змагання на своїх територіях.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на брифінгу розповів заступник керівника Офісу президента Олексій Дніпров.

"Останні тижні широко обговорювалась тема санкцій у спорті. На початку повномасштабної війни, яку Росія розв'язала проти України Міжнародний олімпійський комітет рекомендував міжнародним федераціями не допускати спортсменів країни-агресора та країни, що її підтримує, до міжнародних змагань. 19 червня під час конгресу Міжнародної федерації плавання президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах наголосив, що поки не настав час знімати запроваджені проти спортсменів з Росії та Білорусі обмеження. Станом на 20 червня запроваджено 133 санкції щодо виключення Російської Федерації та Білорусі з міжнародних спортивних організацій, позбавлення їх спортсменів можливості брати участь у міжнародних змаганнях, а також позбавлення права організації та проведення змагань міжнародного рівня на їх територіях", - зазначив Дніпров.

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